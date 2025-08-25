Mega Jump Park auf Mallorca: Größte Hüpfburg Spaniens ist auch etwas für Erwachsene

Bars, Restaurants, Beach Clubs, Tennis, Volleyball, Basketball – alles schon gesehen auf Mallorca, alles schon gemacht. Was fehlt, ist etwas, das ausbricht aus dem Freizeit-Standardprogramm. Etwas, das nicht sofort nach Sonnenbrille und Aperol aussieht. Eine Hüpfburg zum Beispiel. Ja, richtig gelesen. Hüpfburg. Klingt nach Kindergeburtstag, Capri-Sonne und klebrigen Händen – ist es auch. Zum Teil. Aber nicht ausschließlich. Denn das wohl unterschätzteste Work-out der Insel richtet sich keineswegs nur an Sechsjährige mit Geburtstagskrönchen.

So sieht's aus

Im Osten der Insel in S’Illot steht seit wenigen Tagen die größte Hüpfburg Spaniens: der Mega Jump Park. Nicht zu verwechseln mit dem Megapark – weniger Promille, mehr Puls. Das knallbunte Abenteuerland besteht aus drei Bereichen: der Chill-Zone zum Ausruhen, dem 1-gegen-1-Parcours, der sich anfühlt wie Ninja Warrior in einer Gummizelle – und der riesigen Hüpfburg, in der Erwachsene versuchen, nicht über Kleinkinder zu stolpern. Für 16 Euro gibt’s hier 90 Minuten pures Tobevergnügen. Die MZ hat es ausprobiert.

90 Minuten klingt kurz? Wer das denkt, hat noch nie versucht, länger als zehn Minuten am Stück zu hüpfen, zu klettern und durch aufblasbare Tunnel zu robben. Um elegant durch den Parcours durchzukommen, braucht man entweder turnerische Vorerfahrung oder einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt. Hier muss man plötzlich mit Rutschwinkeln rechnen und die Sprungdistanzen prüfen. Viele unterschätzen, wie anspruchsvoll ein solches Training für Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer wirklich ist. Nach unserem Test lässt sich sagen: Die 5.000 Quadratmeter Hüpfburg sind ein überraschend intensives Cardio-Programm.

MZ testet

Unser Endgegner ist der 1-gegen-1-Parcours. Ein Tunnel ohne Dach, aber dafür mit allem, was einem das Leben schwer macht: Kriechtunnel, Kletterwände, Hüpfhügel und vieles mehr. Ziel? Schneller als sein Gegner auf der eigenen Strecke die Hüpfbahn überwinden. Unsere Mission ist eine andere: Nicht stecken bleiben, keine Bänderrisse kassieren und möglichst würdevoll scheitern. Wir schlagen uns tapfer – ganze zehn Minuten lang. Danach: erst mal hinsetzen, schwer atmen … und eine Cola trinken.

Die MZ meistert den 1-gegen-1-Parcours / jendrik bolte

Erwachsene, aufgepasst

Wer sich bisher beim Mega Jump Park zurückgehalten hat, weil er oder sie als Erwachsener inmitten tobender Kinder Angst hat, beim Landen versehentlich einen Erstklässler mit voller Wucht mitzureißen – dem sei gesagt: Abhilfe steht demnächst bereit. Markus Breisch, der deutsche Inhaber der Hüpfburg in S’Illot – und mit seiner Holding vor vier Jahren Käufer der verlassenen Disco Dhraa in Portocristo, in der sich seither nicht viel getan hat –, verrät der MZ, dass eine eigene Erwachsenen-Zone in Planung ist. Das aber erst in Palma, die Hüpfburg im Osten Mallorcas gibt es nämlich wohl nur bis Ende September, danach steht der Umzug in die Großstadt an. So weit zumindest der Plan. Wo es genau in Palma hingeht, ist noch nicht klar.

So lange gibt es aber die inoffiziellen Regeln für die über 20-Jährigen:

1. Kinder sind keine Kegel – bitte nicht umräumen.

2. Wer fällt, sollte lieber ins Leere fallen – nicht auf Grundschüler.

3. Nicht im Parcours-Tunnel stecken bleiben – sonst wird’s peinlich. Und falls doch: Würde retten, ruhig atmen, nach vorne rausrobben. Niemals zurück.

Die Entspann-Zone für Eltern und alle anderen, die nicht 90 Minuten nonstop hüpfen können. Zum Auftanken gibt es Softdrinks. / marah weigel

Wann, wo, wie

Künftige Besucher des Mega Jump Parks sollten sich in den nächsten anderthalb Monaten die Abendstunden frei halten. Aus Gründen der Prävention vor einem Hitzschlag öffnet die Hüpfburg täglich von 18 bis 23 Uhr ihre Tore. Ein kleines, aber nicht ganz unwichtiges Extra gibt’s am Eingang: farbige Stoppersocken. Vielleicht kein modisches Highlight, aber sinnvoll – wer auf dem Luftkissen jemals seitlich weggerutscht ist, weiß: Grip ist alles.

Gehüpft wird in S'illot, Cala Morlanda, Cami del la Mar, Hotel Playa Moreia Mallorca.