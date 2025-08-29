Unerwartet im Urlaub auf Mallorca geboren: So geht es Frühchen Ella zehn Jahre später

Für Lydia und Raffaele Carnesecca und ihre damals drei Jahre alte Tochter Emilia sollte es der letzte Urlaub zu dritt sein. Zwei Wochen Mallorca, ab dem 10. Juni 2015. Damals war Lydia in der 22. Woche schwanger. Fliegen? Gar kein Problem, bestätigte ihr ihre Frauenärztin. Auch sie fühlte sich wohl mit dem Gedanken. Schließlich hatte sie bisher eine Bilderbuchschwangerschaft. „Die Ärztin hat uns sogar noch darin bestärkt, die Reise anzutreten“, erinnert sich ihr Mann heute.

Rücktransport nach Deutschland ausgeschlossen

Zwei Wochen genossen sie die Insel in vollen Zügen. Am Tag vor der Abreise, dem 25. Juni, spürte die damals 34-Jährige plötzlich, dass etwas nicht stimmte. Die Diagnose im Krankenhaus einen Tag vor der geplanten Abreise: angerissene Fruchtblase mit erhöhtem Risiko einer Frühgeburt. Fortan wollten die Ärzte alles versuchen, um die Geburt so lange wie möglich hinauszuzögern. Schnell war klar: Ein Rücktransport nach Deutschland war ausgeschlossen. „In dem Zustand schwanger zurückzufliegen, bedeutet den Tod des Kindes“, habe ein Arzt damals zu dem Paar gesagt. Er beruhigte sie: Immerhin seien sie im Landeskrankenhaus Son Espases gut betreut und befänden sich nicht in Thailand im Busch. Eigentlich wollte Lydia Carnesecca dorthin. Sie blieben auf Mallorca.

Neben den Sorgen um Leben oder Tod und sprachlichen Verständigungsproblemen mit den Ärzten waren da auch noch ganz andere: Wo kommt Raffaele mit Emilia während der Zeit unter? Wird die Versicherung alles überhaupt zahlen? Wer ist für Lydia da, während Raffaele nach Deutschland fliegt, um das Familienstammbuch zu holen und andere wichtige Dinge zu regeln?

Überlebenskampf beginnt

Am 19. Juli, dem Vortag des anstehenden Flugs des Italieners, setzten bei Lydia plötzlich die Wehen ein. Raffaele Carnesecca trat den Flug nicht an. Eine gute Entscheidung: Noch am Morgen des 20. Juli kam die zweite Tochter des Paares in der 29. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt. Die kleine Ella Marisol Monika wog 1.600 Gramm und war 41 Zentimeter groß. Es begann das Hoffen und Bangen: Inkubator, intravenöse Ernährung, Koffein fürs Herz, Atemmaske. Ella machte sich gut.

Frühchen Ella nach ihrer Geburt. / Carnesecca

Um irgendwann nach Deutschland zurückfliegen zu können, brauchte Ella einen Reisepass, samt biometrischem Foto. Das von einem Frühchen zu machen, stellte sich als ganz schön schwierig heraus. „Ella hatte am Tag gefühlt nur zwei bis drei Minuten die Augen auf“, erinnert sich ihr Vater, der es mit seiner Handykamera aus mehreren Perspektiven versuchte. Das Konsulat habe sich dann das beste Foto ausgesucht.

Zudem galt es, den Rücktransport zu organisieren. Von dem Gedanken, dass die vierköpfige Familie die Rückreise mit einem normalen Linienflug antritt, musste sie sich schnell verabschieden. „Ein bekannter Flugarzt von uns erzählte uns, dass Fluglinien Babys erst ab sechs Wochen nach ihrem errechneten Entbindungstermin mitnehmen. Letzterer wäre bei Ella am 25. September 2015 gewesen“, so ihre Mutter. Doch die (unfreiwillige) Elternzeit im Ausland ging auf ihr Ende zu. Zudem war es wichtiger denn je, dass in die Familienkasse wieder Geld kam und Raffaele Carnesecca wieder arbeiten konnte. Das Paar fragte bei seiner privaten Auslandsreisesversicherung einen medizinischen Transport an. Letztere nahm mit dem Krankenhaus Son Espases Kontakt auf.

Jetzt muss Ella nur noch von Mallorca nach Deutschland kommen. / Carnesecca

Beruhigend für die Carneseccas damals: Ella war offenbar nicht das einzige Baby, das ungeplant im Urlaub geboren wurde. „Es gibt dort eine Flugkabine, in der die Luftdruckverhältnisse simuliert werden. So kann man testen, ob ein Patient flugtauglich ist“, erklärt Lydia Carnesecca. Unterdessen musste die kleine Ella weiter an Gewicht gewinnen, damit sie fliegen konnte. Erst als das vorgeschriebene Gewicht erreicht war, gaben Ärzte und die Versicherung Ende August ihr O.K.

Mit einem Learjet des Malteser Hilfdienstes ging es für Ella und Lydia am 28. August 2015 von Mallorca nach Hannover. „Es war wie ein fliegendes Intensivzimmer. Neben dem Piloten und dem Co-Piloten waren eine Kinderintensivärztin aus Köln und zwei Pflegerinnen anwesend, die sich um Ella gekümmert haben“, erinnert sich Lydia Carnesecca. Einmal wurden sogar alle Apparate von ihrer Tochter abgemacht und sie durfte sie kurz auf dem Arm halten – ein magischer Moment.

Mit einem Learjet ging es für Ella und ihre Mutter von Palma nach Hannover. / Carnesecca

Parallel flogen Raffaele und Emilia im Linienflugzeug zurück. „Es war mit knapp 1.000 Euro für mich und 500 Euro für Emilia wohl der teuerste Mallorca-Flug in unserem Leben, aber ich wollte einen, der zeitgleich zu Lydias und Ellas geht“, so der 50-Jährige. Bei den 12.000 Euro, die sie für ihre Insel-Elternzeit für die Unterkunft, Verpflegung und das Mietauto aus eigener Tasche gezahlt haben, ein Tropfen auf den heißen Stein. Immerhin: Alles Medizinische, eine sechsstellige Summe, hat die Versicherung übernommen.

Für Lydia und Ella Carnesecca ging es nach Ankunft in Begleitung eines Arztes ins Kinderkrankenhaus. Später kam auch Raffaele dorthin. „Die Atmosphäre war schlagartig stressig. Man hat deutlich gemerkt, wie sehr die Nachtschwester unter Strom stand. Da habe ich mir kurz gewünscht, wieder in Son Espases zu sein“, erinnert sich der gelernte technische Sachbearbeiter. Die Schwester hätte gleichzeitig sechs Kinder betreuen müssen. Im Krankenhaus Son Espases war auf der Intensivstation eine einzige Person nur für Ella zuständig, auf der Frühgeborenen-Station war eine für zwei Babys verantwortlich.

Emilia und ihre Schwester Ella. / Carnesecca

Sorge wegen Spätfolgen

„Habe ich etwas falsch gemacht?“, ratterte es immer wieder in Lydia Carneseccas Kopf. „Die Frage stellt sich wohl jede Frühchen-Mama. Wie es zu der Fehlgeburt kam, weiß man bis heute nicht, vielleicht durch eine bakterielle Infektion, die die Fruchtblase angegriffen hat“, sagt sie. Besonders schlimm für die Frühchen-Eltern sei es nach dem Überstandenen gewesen, keine Sicherheit darüber zu haben, welche Spätfolgen sich bei Ella noch entwickeln könnten. Geschulte Blicke erkennen an ihrer Kopfform und der länger gezogenen Stirn, dass sie ein Frühchen war. „Sie ist zudem recht zierlich und ihre Haut ist transparenter. Man sieht die Adern deutlicher“, sagt ihre Mutter. Noch als Kleinkind wurde sie im Ohr operiert. Ein Sekret blockierte ihren Gehörgang. Dadurch, dass sie sich selbst nicht gut hörte, hatte sie Probleme beim Sprechen.

Ella mit ihren Eltern. / Carnesecca

Heute sind die Carneseccas beruhigt: Der nun Zehnjährigen gehe es gut. Sie mache Cheerleading, sei ehrgeizig, stolz auf die Worte „Palma de Mallorca“ in ihrem Pass und lerne über eine App Spanisch. Im MZ-Interview stellt sie sich als „Marisol“ vor. „‚Ella‘ (‚Eja‘ ausgesprochen, Anm. d. Red.) bedeutet ja ‚sie‘“, weiß sie jetzt.

Ellas größtes Hobby: Cheerleading. / Carnesecca

Zu Mallorca hat die Familie nach wie vor eine enge Verbindung. Ella wurde im September 2016 in der Strandkirche getauft. In einem späteren Urlaub sah die Familie auch in Son Espases noch einmal vorbei. „Den süßlichen Geruch nach Desinfektionsmittel und das Piepen der Geräusche habe ich heute noch in Nase und den Ohren“, so die 44-Jährige. Schwanger fliegen würde sie nie mehr. „Ich würde aber definitiv noch einmal ein Kind auf Mallorca bekommen, dann aber geplant.“

Ellas Taufe in der Strandkirche. / Carnesecca

Abonnieren, um zu lesen