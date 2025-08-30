Insel-Humor ist nun mal anders: Wie ein Komiker vom Festland auf Mallorca Fuß gefasst hat

Neulich habe er einen mallorquinischen Freund in dessen Auto begleitet, erzählt Rubén García. 45 Minuten lang, ohne dass sein Kumpel ein einziges Mal beim Abbiegen geblinkt hätte. Warum er nie den Blinker einsetze, habe er ihn gefragt. Die lakonische Antwort: „Niemand muss wissen, wohin ich fahren möchte.“ García schlussfolgert: „So ticken die Mallorquiner.“ Sie seien wie die geschlossenen Fensterläden an ihren Häusern. „Sie möchten sehen, was die anderen draußen machen, aber die anderen sollen nicht sehen, was drinnen geschieht.“

Dann berichtet der Komiker von einem Bar-Besuch in Andratx. Dort biete man einen Salat für 27,50 Euro an. „Das sind 400 Euro für das Kilo“, rechnet er hoch. Kein Wunder, Mallorca sei ja generell eine Luxusdestination geworden, in der eine Woche an der Playa de Muro mehr koste als auf den Malediven. García: „Es gibt Mallorquiner, die auf die Malediven fahren, um Geld zu sparen.“

Anekdoten wie diese hat García reihenweise in petto. Sie sind Teil seines Bühnenprogramms „Queridos Mallorquines“ (Geliebte Mallorquiner), mit der er über die Insel tourt. Darin seziert er das Balearen-Eiland, die komplexe Gemengelage von Einheimischen, Touristen und Residenten, erzählt von den Eigenheiten und Skurrilitäten der Bewohner, denen er zugleich augenzwinkernd den Spiegel vorhält.

Der 41-Jährige spricht aus eigener Erfahrung als foraster, womit Mallorquiner etwas verächtlich Zugezogene bezeichnen – vornehmlich die vom spanischen Festland. Aber wer ist eigentlich Rubén García?

Der Foraster

Die MZ nähert sich dem Komiker im Club Náutico von Cala Gamba an: Nicht, dass García in dem kleinen Sporthafen zwischen Palma und El Arenal ein Boot liegen hätte. Er wohnt ganz in der Nähe, zusammen mit seiner princesa, seiner Prinzessin, wie er seine mallorquinische Freundin nennt. Vor acht Jahren ist er ihretwegen aus seiner Heimat Valencia hergezogen, nachdem er sich auf dem spanischen Festland als hauptberuflicher Stand-up-Comedian etabliert hatte.

Mallorca als Herausforderung

Bis dahin sei es jedoch ein langer Weg gewesen, erzählt er. Jura-Studium, neben der Comedy in der Gastronomie gejobbt, Ausbildung an der Escuela de Comedia (EOC) in Madrid – eine Ochsentour in der Humor-Branche. 201 1 dann der erste Auftritt mit seinen sogenannten Monologen, seit etwa 2015 ist er als Profi-Comedian unterwegs. So tritt er seit mehr als zehn Jahren regelmäßig im Madrider Theater „La Chocita del Loro“ auf, eine Hochburg der spanischen Komik. Außerdem ist er im privaten TV-Kanal „Comedy Central“ zu sehen, um nur zwei von vielen von ihm bespielten Orten zu nennen.

Preise hat er ebenfalls abgeräumt, unter anderem die nationalen Wettbewerbe 2014 in Madrid, La Rioja und Soria. Ein routinierter Bühnenkünstler, der in der neuen Heimat leicht bestehen kann, will man meinen. Von wegen.

Mallorca sei für ihn eine besondere Herausforderung gewesen, blickt er auf seine ersten Gehversuche auf der Insel zurück. García grinst. „Das schwierigste Publikum, mit dem ich es bisher zu tun hatte, sind die Mallorquiner.“ Auf dem Festland hätten seine Shows nach einem einfachen Prinzip funktioniert: „Ich habe Witze rausgehauen, und die Leute lachten. Hier war das nicht so.“ Ein Mallorquiner applaudiere zum Beispiel nicht einfach so – um niemanden zu stören. Und wenn jemand doch zu klatschen beginne, machen die Leute nicht automatisch mit.

Dasselbe Spiel beim Lachen, mit dem ein Mallorquiner ebenfalls nicht stören wolle. Das alles hänge mit den Grundzügen des mallorquinischen Charakters zusammen. „Der Mallorquiner ist extrem höflich“, präzisiert García. Mittlerweile hätten sich die Leute aber auf seine Shows eingestellt. „Es kommen viel mehr Menschen, die lachen und applaudieren. Dennoch: Mallorca sei der einzige Ort in Spanien, wo er vor der Show einige Regeln erklären müsse.

Neues Kapitel auf Mallorca

Das alles habe er erst verstehen müssen. Eine große Hilfe sei ein Buch gewesen, das ihm seine Freundin geschenkt habe, als er auf der Insel ankam und das er jedem Neuankömmling empfehle. „Queridos Mallorquines“, ein Klassiker von Guy de Forestier. Es habe ihm auch geholfen, die Show zu entwickeln. Daher der Titel des Bühnenprogramms. Übrigens das erste, das auf Mallorca zugeschnitten ist. „Es ist meine Geschichte, seit ich hier angekommen bin“, erzählt García.

Die Mallorquiner haben den Foraster aus Valencia inzwischen offenbar akzeptiert – auf ihre spezielle Art, versteht sich. Indiz dafür ist, dass seine Show bis März 2026 ausverkauft ist. Ein Erfolgsfaktor dürfte sein, dass García Valencianisch spricht, eine Variante des Katalanischen, sodass er auch das Insel-Idiom auf seiner sprachlichen Klaviatur bedient. Im Oktober folgt ein Ritterschlag: García tritt bei „FesJaja“ auf, dem wichtigsten balearischen Humorfestival mit Künstlern aus aller Welt.

Und jetzt ein Brettspiel

Sein neuester Coup spielt sich auf einem anderen Terrain ab. García hat ein Brettspiel mit dem Titel „Possessions“ entworfen, das Ende September erscheint. Als possessió bezeichnet man auf Mallorca ein großes ländliches und landwirtschaftliches Anwesen. García hat das als Aufhänger für ein für die Insel adaptiertes Monopoly genommen. Natürlich mit einer gehörigen Prise Humor.

Angefangen vom Spielfeld mit dem Umriss von Mallorca über lokale Orte inklusive der Drogensiedlung Son Banya bis zu den Ereigniskarten. Diese nennen sich nach dem mallorquinischen Gruß „Uep!“ und sind in drei Kategorien unterteilt: „Mallorquí“, „Foraster“ und „Guiri“, Letzteres eine umgangssprachliche Bezeichnung für ausländische Touristen.

Neben der Komik transportiert „Possessions“ auch eine kritische Botschaft. Es geht um das Wohnungsproblem, den viel zu knappen und zu teuren Wohnraum für die Einheimischen. So gibt es im Spiel nur eine begrenzte Anzahl an Häusern, und an Orten wie den Mini-Inseln Sa Dragonera oder Cabrera ist Bauen nicht gestattet. Das spiegelt auch Garcías Verbundenheit mit Mallorca wider, die sich in den zurückliegenden acht Jahren entwickelt hat.

Mehr als Comedy

Manchmal rückt bei ihm der Humor in den Hintergrund. Etwa im vorigen Jahr, als er nach der Flutkatastrophe in Valencia eine Benefizgala in Palmas Kongresszentrum organisierte. Mit rund einem Dutzend Künstler und etwa 1.700 Besuchern. Ergebnis: rund 100.000 Euro Spende zugunsten der Opfer. Nicht das erste Mal, dass er sich auf diese Weise engagiert hat.

Die nächste Zukunft steht erst einmal ganz im Zeichen der Comedy. Vor allem einer neuen Show, die im Februar 2026 Premiere hat. „Foraster infiltrado“ (Eingeschleuster Fremder), so der Titel, sei letztlich eine Fortsetzung seines Lebens auf Mallorca, sagt García. Er habe das Glück, dass ihm Einheimische ihre Häuser öffneten. Zum Beispiel habe er Weihnachten in einer mallorquinischen Familie verbracht. Das sei etwas Spezielles, nun wolle er aus der Innenperspektive heraus seine Geschichte weitererzählen.

Infos zu den nächsten Shows von Rubén García unter: rubengarciacomico.com

