Romane für die Sehnsucht nach dem Mallorca-Urlaub: Diese drei Bücher spielen direkt auf der Insel

Der Mallorca-Urlaub ist vorbei und die Sehnsucht nach der Insel ist groß. Wenn der Herbstregen ans heimische Fenster prasselt, gibt es nichts Schöneres, als sich ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause zu holen. Für das stimmungsvolle Mallorca-Nikotinpflaster sorgen zwei Hobbyautoren und eine Autorin, die bereits den kommerziellen Dreh raus hat.

Ein Krimi wie ein Insel-Labyrinth

„Hinter Mallorcas Fassaden“ Taschenbuch. / Thalia

„Hinter Mallorcas Fassaden“ (Eigenverlag, 11,66 Euro bei Amazon) ist nicht das erste Buch von H. G. Schulz. Er ist mit seinen Texten schon um die Welt gereist: „Machtspiel um Kiribati“, „Mission Afrikakonferenz“ – jetzt also ein Krimi auf Mallorca.

Hier gilt es erst einmal, sich Namen zu merken. Eine ganze A5-Seite voller handelnder Figuren: Nele, Steuerfahnderin aus Leipzig, ihre verstorbene Schwester Doreen alias Bianca, der geheimnisvolle Ben, Telearzt mit eigener Agenda, Cleo, seine Freundin, sowie Sam, ein Chirurg aus den USA, und Lisa, eine Ärztin mit bewegter Vergangenheit. Dazu kommen zwielichtige Ermittler wie Miguel López von der Mordkommission, dubiose Adlige, Bauunternehmer, Banker und Nachbarn mit mehr als nur einem Geheimnis. Und das waren längst nicht alle. Dafür bietet das Buch 289 Seiten Abenteuer quer durch Mallorca.

Nele will ihre Beförderung feiern, doch ein Anruf aus Spanien ändert alles: Ihre Schwester Doreen ist tot. Die Polizei spricht von Selbstmord, doch Nele glaubt nicht daran. Kurzentschlossen reist sie nach Mallorca, um die Wahrheit zu finden. Dort verstrickt sie sich in ein Netz aus Lügen, zwielichtigen Gestalten und gefährlichen Geheimnissen. Unterstützung erhält sie von einer Gruppe ungewöhnlicher Ärzte und von Sam, einem charmanten US-Chirurgen. Doch je näher sie der Wahrheit kommt, desto größer wird die Gefahr – ein weiterer Tod wirft neue Fragen auf.

Wer das Abenteuer in „Hinter Mallorcas Fassaden verfolgen möchte“, sollte eine Karte von Mallorca zur Hand haben. Die Handlung führt quer über die Insel – von Magaluf über Son Vida bis zu den Stehkneipen in Santa Catalina. Für Mallorca-Neulinge mag es ein zunächst überwältigendes Spektrum an Schauplätzen sein, doch das verleiht dem Krimi viel Lokalkolorit.

Das Buch verwebt geschickt Realität und Fiktion: Mit Anspielungen auf Kultserien wie „Grey’s Anatomy“, aber auch das aktuelle Geschehen und die Mallorca Zeitung baut das Buch Brücken zum Leser. Die Geschichte gewinnt so an Tiefe.

Ein Koffer, viele Geschichten

„Der Koffer Lost & Found“ Taschenbuch. / Thalia

In „Der Koffer Lost & Found“ von Thomas Heckler (BoD, Books on Demand, 12 Euro) reist ein einzelner Koffer nicht nur um die Welt, sondern verknüpft auf unerwartete Weise die Schicksale mehrerer Menschen. Am Flughafen Mallorca führt ein falsch verladenes Gepäckstück mit wertvoller Fracht zu einer Kette überraschender Ereignisse. Servicemitarbeiter Rachid trifft dabei folgenschwere Entscheidungen, die das Leben von Felicitas, ihrer Schwester Melanie und ihrem Ex-Freund Max durcheinanderbringen. Während Felicitas ihre Hochzeit auf Hawaii plant – trotz einer Beziehung, die auf Lügen beruht – verfolgt Melanie ganz eigene Pläne, um diese zu verhindern.

Mallorca nimmt hier nicht die Hauptrolle ein wie in Hecklers erstem Buch „Die mallorquinische Herberge“. Dort ging es um eine Wohnanlage, die von Menschen besetzt ist, die wegen der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt keine andere Bleibe finden. In „Der Koffer Lost & Found“ dient die Insel lediglich als eine von vielen Stationen auf einer Reise, die von Deutschland über Schottland bis nach Hawaii führt. Wer also vor allem auf das typische Mallorca-Ambiente hofft, sollte keine allzu großen Erwartungen haben.

Dennoch bietet das Buch gelungene Einblicke in ganz unterschiedliche Lebenswelten und erzählt eine Geschichte, die weit über reine Urlaubsromantik hinausgeht.

Im Vergleich zu „Hinter Mallorcas Fassaden“ von H. G. Schulz, das stark in Richtung Krimi und Thriller geht, ist diese Geschichte spürbar leichter erzählt – ohne dabei auf Wendungen zu verzichten. Sie lebt weniger von Hochspannung als von überraschenden Momenten, ehrlichen Gefühlen und liebevoll gezeichneten Figuren.

Mord mit Meeresrauschen

„Der Mallorca Mord Club - Heilige Nacht, tödliche Nacht“ ePUB. / Thalia

Schon fast wie am Fließband produziert hingegen die Autorin Laura Nieland Mallorca-Krimis. Ihre Buchreihe „Der Mallorca Mord Club“ erscheint seit 2024 bei dem Bastei-Lübbe-Ableger beThrilled. Sieben Bände sind bereits erscheinen – das Genre lautet cosy crimes, es sind eher sonnige als düstere Kriminalgeschichten.

Die Reihe begleitet Marie, die auf Mallorca ihren Bar-Traum verwirklichen möchte. Hinter der Idylle lauern jedoch Geheimnisse – im jüngsten Band findet die Protagonistin die Leiche von Rosa, der Leiterin eines Tierheims. Die einzige Zeugin ist eine Graupapageiendame. Der achte Band ist bereits in Vorbereitung: „Heilige Nacht, tödliche Nacht“ ist eine Weihnachtsgeschichte. Der bereits vorliegende Klappentext verspricht eine ruhige Weihnachtszeit auf Mallorca, die durch einen dramatischen Vorfall während der Mitternachtsmesse abrupt gestört wird (11,99 Euro).

