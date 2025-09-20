Gerne in Dirndln und Lederhosen: All diese Oktoberfeste finden 2025 auf der Insel statt

Am 20. September ist bei der 190. Ausgabe des Oktoberfestes in München Fassanstich. Bis zum 5. Oktober wird dann auf der Theresienwiese in Dirndl und Lederhosen geschunkelt, auf den Tischen getanzt und angestoßen. Wenn auch in ganz anderem Maßstab, gibt es auch auf Mallorca bayerisches Flair mit deutschem Bier und deftigem Essen. Hier können Sie sich in blau-weißem Ambiente in Oktoberfest-Stimmung bringen:

Santa Ponça

Die aller Voraussicht nach größte Oktoberfest-Veranstaltung der Insel steigt dieses Jahr in Santa Ponça. Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe im vergangenen Jahr laden Holger Becker und Werner Wiedemann in diesem Jahr vom 17. bis zum 26. Oktober auf das Gelände nahe der Autobahnausfahrt von Santa Ponça ein. Gefeiert wird montags bis freitags von 13 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 23 Uhr. Als Hauptattraktion kündigen die Veranstalter die Band Zwirn aus Österreich an. „Sie treten an den ersten vier Tagen abends auf“, so Holger Becker zur MZ. Daneben gibt es weitere Live-Acts und DJ-Musik.

Die Bewirtung erfolgt durch „El viejo bávaro“ – Werner Wiedemann betreibt noch bis Ende September das Restaurant Rancho la Romana. Es gibt bayerische Kost, Hähnchen, halbe Haxe, Leberkäse und kalte Platten, dazu Hofbräu-Bier. Ebenfalls geplant sind eine Wein- und Sektbar sowie für die kleinen Gäste eine kleine Kirmes mit einzelnen Fahrgeschäften. Der Eintritt ist frei.

Der Aufbau des 1.000 Quadratmeter großen Festzeltes beginnt am 24. September. Es bleibt dann wie im vergangenen Jahr bis zum ebenfalls von Holger Becker veranstalteten Weihnachtsmarkt stehen.

Ein Foto vom Oktoberfest 2024 in Santa Ponça. / Holger Becker

Mallorca Country Club (Santa Ponça)

Der Mallorca Country Club in Santa Ponça feiert sein Oktoberfest ein ganzes Wochenende lang „in elegantem Ambiente und entspannter Atmosphäre“, wie es in einer Ankündigung heißt. Am Freitag (24.10.) und Samstag (25.10.) beginnt die Sause inklusive Live-Acts jeweils ab 17 Uhr. Am Sonntag (26.10.) findet ab 10 Uhr der traditionelle Weißwurst-Brunch statt. Darüber hinaus bietet das von der Rauschenberger-Gruppe betriebene Restaurant schon zuvor, in der Woche vom 20. bis 24. Oktober, typisch bayerische Spezialitäten, modern interpretiert .

Balus (Cala Ratjada)

Im Balus in Cala Ratjada findet am 18. Oktober ab etwa 12.30 Uhr das diesjährige Oktoberfest statt. Es gibt voraussichtlich einige bayerische Schmankerl. Das genaue Menü sei noch nicht ausgereift, heißt es bei den Betreibern. Gäste dürften gerne in Dirndl und Lederhose kommen.

Bierbrunnen (Cala Ratjada)

Schon seit vielen Jahren organisiert auch der Partytempel Bierbrunnen (Sa Font) in Cala Ratjada ein Oktoberfest. Am 6. und 13. September findet jeweils Prä-Oktoberfeste statt. Beginn ist um 12.30 Uhr. Am 6. September gibt es zudem Livemusik von Alex Engel, und die DJs Nero 710 und Chrismen legen auf. Am 13. September sorgt dann Tanny Mas für die Livemusik. Es gibt Bier und Würstchen. Der Eintritt ist frei. Am 20. September geht es in dem Open-Air-Lokal dann ab 12.30 Uhr beim Oktoberfest richtig zur Sache. Für die Hintergrund-Musik sorgen Paul Grisha, Tanny Mas, Samantha sowie DJs. Der Eintritt ist auch an diesem Tag frei. Viele Gäste kommen in aus Deutschland mitgebrachten Dirndln und Lederhosen. Dennoch ist das Publikum keineswegs nur deutschsprachig. Auch viele Spanier haben ihre Freude am Oktoberfest.

Restaurant Halali (Cala Murada)

Am 29. September findet am Abend bereits zum zehnten Mal das Oktoberfest im Restaurant Halali in Cala Murada statt. Besitzer und Chefkoch Stefan Gebhardt und seine Frau Anika bieten zu diesem Anlass viele bayerische Spezialitäten wie Weißwurst, Leberkäse, Brezel, Obazda, Spanferkelhaxe mit Sauerkraut und Kaiserschmarrn. Passend dazu gibt’s natürlich bayerisches Bier. Dresscode: Man kann natürlich anziehen, was man will, aber gern gesehen wird entsprechende Tracht. Reservierung: Tel. 971-83 35 47.

Vino y Más (Peguera)

Schon seit mehr als 16 Jahren bietet auch die Wirtin Erna Hepp ihren Gästen Oktoberfest-Stimmung, in diesem Jahr am 11. und 12. Oktober jeweils ab 18 Uhr. Ein DJ legt typische Oktoberfest-Musik auf. Am Samstag (11.10.) gibt es ab 22 Uhr eine Dirndl-Prämierung. Zudem gibt es bayerische Schmankerl wie Obazda, Brezel, Leberkäse oder Weißwurst sowie Federweißen und bayerisches Bier.

Auch zum Oktoberfest in Peguera kommt man am besten in Tracht. / Hepp

Don Markus Granja (Porreres)

Auf dem privaten Bauernhof in der Nähe von Porreres gibt es am 20. September ein Oktoberfest mit Livemusik. Wer auftritt, will der Veranstalter noch nicht bekanntgeben. „Es soll eine Überraschung werden“, so seine Worte. Aufgetischt werden Currywurst, Weißwurst, Obazda, Fleischsalat, Käsekrainer, Fleischkäsweckle, Haxe und Kaiserschmarrn. Dazu gibt es Festbier. Los geht’s um 18 Uhr. Wer kommen will, muss sich vorab per privater Nachricht an „Don Markus DS“ auf Facebook anmelden. Im Eintrittspreis von 55 Euro ist auch die Verpflegung enthalten.

Golf Son Gual (Palma)

Der an der Manacor-Schnellstraße gelegene deutsche Golfplatz organisiert am 1. November um 11.30 Uhr erneut ein Oktoberfest-Turnier. Teilnehmer werden mit 190 Euro zur Kasse gebeten. Das bayerische Essen, Trinken und eine Party sind inklusive. Anmeldung unter: Tel. 971-78 58 88.

Oktoberfeste feiern • Santa Ponça: FB: Holger Becker • Mallorca Country Club: mallorcacountryclub.es • Balus Cala Ratjada: balus-mallorca.com • Bierbrunnen: FB: Bierbrunnen Sa Font • Restaurant Halali: halali-restaurante.com • Vino y más: FB: Vino y Más Paguera/Mallorca • Don Markus Granja: FB: Don Markus DS • Golf Son Gual: FB: Golf Son Gual Mallorca

Abonnieren, um zu lesen