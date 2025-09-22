Die Magie des lokalen Handwerks auf Mallorca erlernen

Manchmal müssen sich Türen schließen, damit sich andere öffnen. So war es auch für Araceli Iranzo (52) und Antonella Farris (60), den Gründerinnen der Escuela Artesana. Im vergangenen Mai informierte sie das Rathaus von Llubí über den geplanten Umbau der Ca ses Monges, des ehemaligen Nonnenklosters, das ihre Kunsthandwerkerschule beherbergte – und kündigte ihnen den Vertrag. Ein Schock für die beiden Freundinnen, die dort mit ihrem Herzensprojekt ein Zuhause gefunden hatten.

Doch zum Glück ergaben sich bei einem von ihnen in der Fàbrica Ramis in Inca organisierten Teambuilding-Workshop ganz neue Möglichkeiten. Joan Ramis, der Besitzer der ehemaligen Textil- und Schuhfabrik, war begeistert von der Escuela Artesana. „Endlich versteht jemand das Konzept dessen, was ich hier immer erschaffen wollte“, sagte der Mallorquiner. Ramis hatte den familieneigenen Gebäudekomplex 2015 nach einer Grundsanierung als multifunktionales Veranstaltungs- und Innovationszentrum wiedereröffnet.

Die Escuela artesana ist jetzt in die Fábrica Ramis nach Inca umgezogen. Dort verbindet ein mediterraner Garten die beiden Hauptgebäude. / Nele Bendgens

Neustart in Inca

Die Escuela Artesana hat jetzt in der Fàbrica Ramis das gesamte rechte Obergeschoss mit acht Räumen gemietet. Beim Besuch der MZ sind die Wände noch teilweise aufgebrochen, weil gerade Klimaanlagen installiert werden. „Es ist kein guter Zeitpunkt für Fotos, wir haben hier momentan Baustelle“, lautet denn auch die Begrüßung von Araceli Iranzo. Es werde noch hart gearbeitet, damit bis zum 20. September alles fertig sei.

Dann beginnt hier das neue Kursprogramm der Kunsthandwerkschule. „Für uns ist dieser Ort ideal, denn dieser Teil des Gebäudes war bereits als Schulungsort eingerichtet und genehmigt“, sagt Iranzo, die hofft, hier nach und nach das Kursangebot ausweiten zu können. „Wir hatten immer die Idee, eine richtige Kunsthandwerkschule zu erschaffen. Jetzt kommen wir mit diesen Räumen dem Ziel wieder einen Schritt näher.“ Die ehemalige Fabrik bietet neben einer inspirierenden Atmosphäre auch eine gute Verkehrsanbindung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie ist nur fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt, wo im 20-Minuten-Takt ein Zug nach Palma fährt, der einen in einer halben Stunde an der Estación Intermodal abliefert.

Antonella Farris in einem der neuen Räume für die Escuela artesana in Inca hier gibt sie ihre Korbflechtkurse in kleiner Runde. / Nele Bendgens

Wachsende Community

„Jetzt können wir unseren Schülerinnen und Schülern auch den Raum bieten, das Gelernte eigenständig weiter in die Praxis umzusetzen“, erklärt die aus Zaragoza stammende Iranzo. Dafür soll in Zukunft jeden Montag von 16 bis 18 Uhr ein Atelier offen stehen. „Viele Teilnehmer möchten mit dem Korbflechten auch zu Hause weitermachen, sind dort aber beengt. Hier können sie sich zusammensetzen, austauschen und dabei üben“, sagt Antonella Farris, die selbst die Llata-Kurse gibt, wie die Kunst des Korbflechtens mit den Blättern der einheimischen Zwergpalme heißt.

Bereits jetzt ist die Escuela Artesana zu einer beachtlichen Gemeinschaft herangewachsen. Teilnehmer kommen nicht nur von der Insel, sondern reisen auch vom spanischen Festland und teilweise aus ganz Europa an. „Daher bieten wir viele Kurse als kompakte Wochenendoption an, sodass sich die Reise auch lohnt“, sagt Iranzo. Jung und Alt, Mann und Frau, ganze Familien – jeder ist in den Kursen willkommen. „Auch viele Mallorquiner sind bei uns und finden es toll, dass unsere Schule dazu beiträgt, das traditionelle Kunsthandwerk der Insel zu erhalten und weiterzugeben“, erzählt die Gründerin.

Araceli Iranzo (links) und Antonella Farris sind die beiden Gründerinnen und Leiterinnen der Escuela Artesana. / Nele Bendgens

Vor dem Vergessen bewahren

Alles begann 2009. Iranzo hatte damals ihre Karriere in der Werbebranche in Madrid an den Nagel gehängt und kam auf die Insel, um wieder in Verbindung mit der Natur zu kommen. Hier reiste sie die mallorquinischen Dörfer ab, um deren Charakter und Handwerkskünste kennenzulernen. Beim Besuch in Capdepera entdeckte sie das Korbflechten für sich. „Ich war davon hellauf begeistert, und mir war klar, dass dies der richtige Weg war“, erinnert sie sich. Sie begann bei den Ses Madones de sa Llata in Capdepera die Tradition des Palmwedelflechtens zu erlernen. Die Gruppe von zehn Frauen hatte sich nach ihrer Pensionierung zusammengetan, um das traditionelle Handwerk weiter auszuüben. Früher hatte halb Capdepera vom Llata-Flechten gelebt.

Die Ses madones de sa llata aus Capdepera / C.D.

„Es war für mich wie eine Offenbarung, das kennenzulernen. Diese Schönheit in der Einfachheit – etwas Neues aus den Geschenken der Natur zu erschaffen“, schwärmt Araceli Iranzo. Auch die aus Sardinien stammende Antonella Farris ging bei den Ses Madones de sa Llata in die Lehre. Als die Gruppe aufgrund des hohen Alters immer kleiner wurde, kam 2018 erstmals die Idee auf, eine Korbflechter-Schule zu gründen. Daraus entwickelte sich 2021 die Escuela Artesana. Die beiden Gründerinnen nahmen dabei auch andere Kunsthandwerk-Techniken der Insel in ihr Programm auf.

Persönlicher Touch

Mittlerweile arbeiten die beiden Frauen nicht nur mit Künstlern von Mallorca zusammen. Manche Lehrer kommen für die Kurse von weit her auf die Insel. So war im Sommer der renommierte Textilkünstler Aitor Sarrabia hier, der wiederum mit der japanischen Textilkünstlerin Tomomi Mimura zusammenarbeitet, die selbst auch einen Workshop gab. „Glücklicherweise fanden wir eine japanische Übersetzerin hier“, sagt Iranzo. Normalerweise würden die Kurse auf Spanisch angeboten, bei Bedarf würden alle Lehrer aber auch Englisch sprechen. Ohnehin ist eine der beiden Gründerinnen in jedem Kurs als Unterstützung dabei, um alle Teilnehmer persönlich kennenzulernen und betreuen zu können. Das sei ein wichtiger Teil des Konzepts, sagt Iranzo.

Kunsthandwerk erlernen La escuela artesana Neuer Standort: Fàbrica Ramis, Gran Via Colom, 28, Inca laescuelaartesana.com Onlinekurse ab 20 Euro verfügbar.

Abonnieren, um zu lesen