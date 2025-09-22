Kreativ sein auf Mallorca: Vier derzeit in der Escuela Artesana angebotene Kurse

Die Kunsthandwerksschule Escuela Artesana ist am vergangenen Samstag (20.9.) nach ihrem Umzug von Llubí nach Inca mit neuen Kursen gestartet. In der ehemaligen Textil- und Schuhfabrik Fàbrica Ramis hat sie dafür das gesamte rechte Obergeschoss mit acht Räumen gemietet. Montags steht den Kursteilnehmern hier jetzt auch ein offenes Atelier von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Die Kunstfabrik bietet neben einer inspirierenden Atmosphäre auch eine gute Verkehrsanbindung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie ist nur fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt, wo im 20-Minuten-Takt ein Zug nach Palma fährt, der einen in einer halben Stunde an der Estación Intermodal abliefert.

Die MZ stellt hier eine Auswahl von Möglichkeiten vor, um dort selbst kreativ zu werden. Das Gesamtprogramm der Escuela Artesana beinhaltet noch mehr Kurse.

Natur-Wandverkleidungen

Mit der Architektin Micaela Piciaccia, Samstag, 4. Oktober, 9 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Kosten: 149 Euro. Die Teilnehmer lernen in diesem zweiten von neun Modulen des Kurses „Natürliche Wandverkleidungen“ die handwerkliche Herstellung von Dünnschichtmörteln auf Kalk-, Gips-, Lehm- und Mehlbasis mit verschiedenen Arten von Zuschlagstoffen kennen.

Im ersten Modul wurden die Bindemittel Kalk, Gips, Erde und Mehl als ökologische Alternativen zu Zement und chemischen Grundstoffen vorgestellt. Die Naturstoffe tragen dazu bei, dass die Wände atmen können. Piciaccia ist die Geschäftsführerin des auf ökologisches Bauen spezialisierten Architekturbüros „Otra Arquitectura“ in Madrid. Sie lehrt in diesem Modul die Grundkenntnisse über natürliche Wandverkleidungen wie Verputz, Zwischenlagen und Dünnschichten sowie den Gebrauch der Arbeitsmaterialien und Werkzeuge.

Wandverkleidung mit natürlichen Materialien / Clara Cabezas Sanchez

Llata – Korbflechten

Mit Antonella Farris, ausgebildet bei Ses Madones de sa Llata in Capdepera und Handwerkerin bei Antic Mallorca, sowie Mitbegründerin der Escuela Artesana, Samstag, 20. und 27. September, sowie 4. Oktober, jeweils 9 bis 13 Uhr, Kosten: 185 Euro. Die Teilnehmer erlernen in diesem zwölfstündigen Grundkurs die grundlegenden Schritte von der Vorbereitung der Palmblätter über das Flechten bis hin zum Nähen im Kreis und den Abschlüssen. Dabei entsteht das erste Werkstück, ein ventall (Fächer). Ziel des Kurses ist es, dieses traditionelle mallorquinische Handwerk kennenzulernen und sich selbst durch den Kontakt mit dem Palmblatt näherzukommen. Nach Abschluss kann man am wöchentlichen Fortgeschrittenen-Kurs teilnehmen.

Mit Antonella Farris die alte mallorquinische Kunst des Korbflechtens erlernen. / Nele Bendgens

Mikro-Webstuhl-Workshop

Mit Textildesignerin und Weberin Mariana Murabito. Der vierstündige Kurs am vergangenen Samstag (20. 9.) war bereits ausgebucht. Es gibt bereits eine Warteliste für den neuen Termin, man kann sich gerne dort eintragen. Das Weben auf dem Webstuhl ist eine jahrtausendealte Technik, die in fast allen Kulturen der Welt praktiziert wird. In diesem Workshop erlernen Teilnehmer das Weben auf einem traditionellen Webstuhl im Mikroformat und entdecken dabei verschiedene Techniken zum Einarbeiten von Farben. Hierbei fertigen sie ihr erstes Textilschmuckstück an. Ziel des Workshops ist es, die Technik des Mikrowebens zu verinnerlichen und sich mit ihrer Anwendung im Design und in der Herstellung von Textilschmuck und Accessoires vertraut zu machen.

Wunderschöne farbige Armbänder selber weben / Mariana Murabito

Trockenmauerbau

Mit Marc Alba, Steinmetzmeister, über 30 Jahre Berufserfahrung, Freitag, 31. Oktober, sowie Samstag, 1. und Sonntag, 2. November, jeweils 9 bis 14 Uhr, auf einer Finca in Felanitx, Kosten: 253 Euro. Der Trockenmauerbau ist eine traditionelle Bautechnik, wobei man die Steine (manchmal behauene) so ineinanderfügt, dass sie Strukturen wie Mauern und Terrassen bilden, ohne dabei durch Mörtel verbunden zu sein. Durch die richtige Anordnung und die Schwerkraft entsteht hierbei der maximale Kontakt zwischen den Steinen. Bei der 15-stündigen Einführung in diese auf Mallorca tief verwurzelte Technik errichten die Teilnehmer gemeinsam ein Stück einer Trockenmauer und sammeln so erste Erfahrungen mit dieser Technik.

Im Team lernen wie man eine traditionelle Trockensteinmauer baut. / Carlos Spottorno

Kunsthandwerk auf Mallorca erlernen La escuela artesana Neuer Standort: Fàbrica Ramis, Gran Via Colom, 28, Inca laescuelaartesana.com Onlinekurse ab 20 Euro verfügbar.