Goldene Hochzeit auf Mallorca: Wenn zwei sich genug sind

Lachend sitzen sie dicht nebeneinander im lichtdurchfluteten Barbereich des Astoria Playa Hotels in Port d’Alcúdia, vor ihnen jeweils ein halb leeres Bierglas. „Alle fragen uns immer nach dem Geheimrezept unserer Liebe“, erzählt der hochgewachsene Jürgen Tegtmeyer (72). „Und dann antworte ich: Mein Hobby ist meine Frau!“ Gemeint ist Jutta (71). Die beiden schauen sich vertraut in die Augen und nehmen sich kurz bei der Hand. Dann fügt Jutta Tegtmeyer hinzu: „Und wir haben keine Kinder.“

Die beiden fröhlichen Ruhrpottler sind nach eigener Aussage unzertrennlich, machen alles zusammen. „Wenn ich mal irgendwo alleine hinkomme, fragen gleich alle besorgt, ob Jürgen etwas passiert ist“, sagt Jutta. „Und wenn ich sage: ‚Ich gehe mal ein Bier trinken‘, steht sie schon draußen vor der Tür und fragt: ‚Wo bleibst du denn?‘“, ergänzt Jürgen.

Nach 50 Jahren zurück

Jetzt kam das quirlige Paar zurück zum Schauplatz seiner Flitterwochen im Jahr 1975: in das Astoria Hotel in Port d’Alcúdia. „Wir waren ganz erstaunt, dass es das immer noch gibt, und fanden es sofort eine tolle Idee, hier unsere Goldhochzeit zu feiern“, erzählt Jutta. Nach 50 Jahren sehe es vor Ort natürlich etwas anders aus. „In unserer Erinnerung mussten wir durch ein Wäldchen zum Strand laufen, aber davon ist nichts mehr zu sehen“, erzählt Jürgen. „Und wir sind erstaunt, wie viele dieser Strohhüte da jetzt am Strand stehen. Da sieht man ja vor lauter Sonnenschirmen das Meer nicht mehr“, witzelt Jutta.

Jutta und Jürgen Tegtmeyer sind auch 50 Jahren nach den Flitterwochen für jeden Spaß zu haben. / Nele Bendgens

Zweimal im Jahr per Handschlag verlängern

Dass so ein Zusammenhalt auch nach so langer Zeit nicht selbstverständlich ist, wissen die beiden. Zweimal im Jahr erneuern sie denn auch ihren Treueschwur: am Datum ihrer standesamtlichen Trauung im Mai und dem der kirchlichen Trauung im September. „Dann fragen wir einander: ‚Verlängern wir den Vertrag?‘ und besiegeln das per Handschlag“, sagt Jürgen. Die Idee zu dieser Tradition sei ihm gekommen, nachdem er gelesen hatte, dass ein Fußballtrainer der Bundesliga seinen Vertrag per Handschlag besiegelte.

Die beiden gebürtigen Duisburger lernten sich 1971 bei ihrer Arbeit im einstigen Stahlwerk August-Thyssen-Hütte kennen. Jutta war damals 17 und als Stenotypistin bereits ausgelernt. Sie hatte mit 14 angefangen zu arbeiten und entschied sich letztendlich für eine Stelle in der Redaktion der Firmenzeitung. Jürgen war 18 und Auszubildender bei der Sozialversicherung im Werk. „Ich habe ihn in der Kaffeeküche angesprochen, denn er war viel zu schüchtern“, erzählt Jutta. „Na ja, ich war ja der kleine Azubi, und du warst schon fertig. Das war so für mich, als wenn ein Schüler was mit seiner Lehrerin anfängt, ein No-Go …“, kontert Jürgen. Beim Polterabend eines gemeinsamen Kollegen funkte es dann aber doch, und die beiden wurden ein Paar.

Jürgen und Jutta Tegtmeyer bei der Standesamtlichen Trauung 1975 in Duisburg. / Privat

Flitterwochen aus dem Reisekatalog

Als sie dann 1975 eine Wohnung fanden, zogen die beiden die geplante Hochzeit vor, zumindest die standesamtliche Trauung. „Damals musste man bereits verheiratet sein, um eine gemeinsame Wohnung mieten zu können“, erinnert sich Jutta. Für die zweiwöchigen Flitterwochen wälzten sie gemeinsam die Reisekataloge. „Ach ja, da gab es noch Papier. Ich will nicht sagen, dass wir das günstigste Angebot herausgesucht haben, aber das, was in unser Budget passte“, erzählt Jürgen. Also Astoria Hotel mit Halbpension. Fotos haben sie von ihrer Reise keine mehr. „Außer eines von mir in der Badewanne, aber das wollte ich nicht mitbringen“, meint Jutta. Also bleibt für den direkten Vergleich nur eine Original-Postkarte des damaligen, mittlerweile noch einmal vergrößerten Hotels. Die beiden waren seither nur noch einmal, zwei Jahre nach der Hochzeit hier.

Reisefreudiges Paar

Danach reisten sie an andere Orte. Die rüstigen Rentner waren schon viel unterwegs, zählen etwa Karibik, Mexiko, Jamaika, China, Türkei, Griechenland und Teneriffa auf. „So wird uns nie langweilig, wir sind alle drei Monate auf Achse“, erklärt Jürgen. Bei ihren Reisen lernen die beiden durch ihre offene und herzliche Art überall schnell Leute kennen, manche werden lebenslange Freunde. Auch das sei Teil ihres Geheimrezepts für ihre lebenslange Ehe. „So haben wir uns immer etwas Neues zu erzählen“, meint Jürgen. Weihnachten verbringen sie mittlerweile bereits seit 14 Jahren traditionell im Allgäu, immer im selben Familienhotel. Auch dort haben sie Freunde, dem Charme ihrer humorvollen Art kann man sich schwer entziehen.

50 Jahre Ehe wollen gefeiert werden. Das goldene Paar vor dem Astoria Playa Hotel. / Nele Bendgens

Schock am Flughafen

Die Anreise zu den goldenen Flitterwochen verlief dann doch noch ein wenig beschwerlich: Die beiden kamen erst mit zwei Tagen Verspätung auf Mallorca an. Ihr Eurowings-Flug war am Dienstag (9.9.) aufgrund des Unwetters auf Mallorca ersatzlos gestrichen worden. Statt auf der Insel verbrachten sie die Nacht im Maritim-Hotel in Düsseldorf und mussten am nächsten Tag erst noch zum Flughafen Münster/Osnabrück, um von dort zu fliegen. Einmal in Palma angelangt, staunten sie nicht schlecht, wie riesig der Flughafen geworden ist. „Früher war man nach 50 Metern vom Rollfeld schon draußen“, sagt Jutta. Erschöpft kamen sie erst spätabends im Hotel an, wo Restaurant und Bar bereits geschlossen hatten. Aber das ist mittlerweile unwichtig, jetzt wollen 50 Jahre Ehe gefeiert sein.

Abonnieren, um zu lesen