Mallorcas verstecktes Juwel: Tot Paper in Palma bietet Papierkunst mit Herz

Ganz in der Nähe der Ramblas in Palma verbirgt sich in einer Seitenstraße das Papierwarengeschäft Tot Paper im Carrer de la Porta de Jesús, 5. Sobald man über die Ladenschwelle tritt, strahlt einem die Mitbesitzerin Antònia Sedano Beltrán entgegen. „En qué te puedo ayudar?“ (Wie kann ich Ihnen helfen?) Die 63-jährige zierliche Mallorquinerin übernahm die traditionsreiche Papeterie vor fünf Jahren von den beiden Vorbesitzerinnen Maria Cirer und Catalina Cortés, die hier 35 Jahre lang hinter dem Tresen gestanden hatten.

„Ich habe Papier schon mein ganzes Leben lang geliebt und war selbst eine regelmäßige Kundin bei den beiden“, erzählt Antònia Sedano. „Es wäre wirklich schade gewesen, wenn auch dieses Geschäft geschlossen hätte, wie zuvor bereits die Papeterien Orfila und Bibiloni.“ Kurzentschlossen wechselte die Personalerin und studierte Psychologin ihren Beruf. „Ich habe das nie bereut, auch wenn es anfangs wegen der Corona-Pandemie ganz schön schwer war“, sagt die Unternehmerin, die das Geschäft gemeinsam mit ihrer Kollegin Gabriella Ubaldi betreibt. Angestellte haben sie nicht. „Wir wissen von niemandem, der genauso viel Begeisterung und Fachwissen für Papier mitbringt wie wir“, sagt Sedano.

Bei Tot Paper in Palma findet jeder etwas Schönes. / Ana B. Muñoz

Auf Wunsch maßgefertigt

Der Enthusiasmus für ihre Produkte ist ansteckend, und die Auswahl an Schreibwaren, Papieren und Dekoartikeln im Laden lässt das Herz jedes Liebhabers von außergewöhnlichen Dingen höherschlagen. „Unsere Spezialität sind die handgefertigten Notizbücher und Schachteln“, sagt Antònia Sedano und zeigt verschiedene Modelle und Varianten. Tot Paper hat hierfür eine eigene Werkstatt, in der die Bücher und Kisten mit dem gewünschten Stoff oder Papier in Handarbeit erstellt werden. Viele Kunden würden sich die Schachteln nach ihrem Geschmack für ihren Kleiderschrank, als Dekorationsobjekt oder als Geschenk gestalten lassen.

Sedano und Ubaldi arbeiten zudem mit Innenarchitektinnen zusammen und beraten sie bei der Auswahl von Tapeten oder Möbelbezügen. Das können dann auch einmal individuell gestaltete Kopfenden von Betten sein. „Manchmal kommen die Leute auch einfach so mit einer Idee im Laden vorbei, weil sie nicht wissen, wie sie sie umsetzen können. Ich helfe dabei gerne“, sagt Sedano.

Bereits als Kind hatte die aus Sa Pobla stammende Unternehmerin ein Faible für Papier. Ihre Mutter wickelte ihr die Schulbrote immer darin ein. „Schon damals fühlte ich immer, ob mir die Haptik des Papiers auch gefällt“, erinnert sie sich. So geht es ihr auch heute noch. „Genauso wie die Stoffe muss man das Papier anfassen, um es zu spüren“, ermuntert sie ihre Kunden.

Vorne die farbenfrohen 3D-Karten der Marke Santoro, Papierbögen von Tassotli, Figuren aus Pappmaché von Manit in Valencia. / Ana B. Muñoz

Bekannte europäische Marken

Egal ob für den Alltagsgebrauch, als Geschenk oder als individuelle Maßanfertigung: Die Auswahl bei Tot Paper ist groß. Sedano und Ubaldi vertreiben bekannte Marken. Das handgeschöpfte Bio-Zellstoffpapier und viele Dekorationsartikel stammen von der Papiermühle Ca L’Oliver aus Katalonien. Die schönen Dekokoffer sind vom Foimpex in Barcelona, viele der Papierwaren und Geschenkboxen von der deutschen Firma Arte bene. Die bedruckten Papierbogen stammen von Tassotli, Kartos oder Rossi aus Italien sowie neu im Sortiment von Bomart aus Ungarn. Ein Bogen des kunstvollen Papiers (100 × 70 cm) kostet jeweils 6,10 Euro.

Bei Druckaufträgen wie beispielsweise Tischkarten oder Einladungen arbeitet Tot Paper mit der traditionsreichen mallorquinischen Druckerei Nueva Balear zusammen. Die Zungenstoffe für die handgenähten Notizbücher oder Fotoalben stammen von der Weberei Bujosa in Santa Maria del Camí. Die handgefertigten und -gemalten Figuren aus Pappmaché werden von Manit in Valencia hergestellt. Auch viele lokale Künstler lassen sich für die Präsentation ihrer Arbeiten von Tot Paper unterstützen. Wer dachte, dass Papier langweilig sei, sollte unbedingt einmal bei Antònia Sedano und Gabriella Ubaldi vorbeischauen und sich dort tastend vom Gegenteil überzeugen.

Vielfältige und hochwertige Papierwaren-Artikel füllen die Regale. / Ana B. Muñoz

Schöne Dinge aus Papier Tot Paper Carrer de la Porta de Jesús, 5, Palma Mo–Fr: 10–14 Uhr und 17–20 Uhr, Sa: 10–13.30 Uhr www.totpaper.com IG: totpaper

