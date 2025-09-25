Neues Zentrum für Gesundheit und Vitalität in Palmanova - VitaMed Mallorca eröffnet seine Räume feierlich

Gleich zwei neue Gesundheitszentren unter deutscher Leitung auf Mallorca in einer Woche: Neben dem Zentrum für Gesundheit und Vitalität in Palmanova hat auch die Iune Longevity Clinic by Cell4Care in Palma ihre Räume eingeweiht.

Farbige Luftballons am Treppengeländer weisen den Weg zum neuen VitaMed Mallorca. Es liegt im ersten Stock über den Räumlichkeiten des Deutschen Facharzt-Zentrums in Palmanova, gleich am Einkaufszentrum La Vila am Carrer de Carlos Sáenz de Tejada García gelegen. Hier eröffnete das Zentrum für Gesundheit und Vitalität am Dienstag (23.9.) seine Räumlichkeiten zunächst für schon bestehende Patienten, am Freitag (26.9.) steigt die offizielle Eröffnung für alle von 14 bis 18 Uhr. Für Interessierte lohnt sich der Besuch, denn jeder erhält dort einen Willkommensgutschein für eine Behandlung nach Wahl in Höhe von 20 Prozent, wenn der Termin direkt vereinbart wird.

Feierliche Eröffnung: Das Team von VitaMed Mallorca mit Konsul Engstler (3.v.l.) und Palmanovas Bürgermeister Amengual (4.v.r.) / Kay Kirchwitz/Starpress

Gesünder leben - egal in welchem Alter

VitaMed Mallorca will Menschen neue Impulse bieten, die bewusst in ihre Gesundheit und so in mehr Lebensqualität und langfristiges Wohlbefinden investieren möchten. „Das Besondere an VitaMed ist, dass wir den Menschen ganzheitlich betrachten, aber durch die Kooperation mit dem DFZ (Deutsches Facharzt-Zentrum) gleichzeitig auch die medizinische Komponente anbieten und uns dadurch bewusst von einem Wellnesszentrum abgrenzen“, erzählt die Allgemeinmedizinerin Dr. Lea Nagel (40), die gemeinsam mit der Direktorin Kristina Knop (38) durch die Räume führt. VitaMed Mallorca setzt dabei auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit von einem Team aus drei deutschen Fachärzten mit Expertinnen aus Physiotherapie, Massagetherapie, Ernährungsberatung sowie der medizinischen Fußpflege, medizinischer Kosmetik und Ayurveda-Behandlungen. Yoga- und Pilateskurse sowie moderne Leistungsdiagnostik mit CardioScan erweitern das Angebot.

Der großzügige Vita-Space-Raum mit angeschlossener Terrasse kann auch gemietet werden. / Ana B. Muñoz

Zusammenarbeit mit deutschen Krankenkassen

„Wir fangen hier gerade erst an, aber haben noch viel vor. So haben wir beispielsweise die ZPP (Zentrale Prüfstelle Prävention)-Zertifizierung als offizielles Reha-Zentrum und können auch über die deutschen Krankenkassen Reha-Kurse anbieten“, erklärt Knop in dem großzügigen und lichtdurchfluteten Vita-Space-Raum mit angrenzender Terrasse. Hier finden die Gruppenkurse des Zentrums statt, sowie Vorträge und Workshops rund um das Thema Gesundheit. Auch Externe können den Raum für passende Angebote anmieten. Insgesamt verfügt VitaMed über 300 Quadratmeter.

„Leistungssportler, die gerne noch die letzten Prozente an ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit optimieren möchten, sind bei uns auch an der richtigen Adresse“, sagt Knop weiter und zeigt den angrenzenden Raum für den Cardioscan, bei dem die Herzgesundheit und das Fitnesslevel ermittelt werden. Zusammen mit dem BodyscanIQ, der die Muskel- und Fettverteilung im Körper analysiert, sowie dem Metabolicscan, der den Stoffwechselzustand bewertet, kann ein individueller Trainings- und Ernährungsplan erstellt werden. Die deutschen Weltmeisterinnen im Zweierbob, Leonie Fiebig und Kim Kalicki, haben sich hier beraten lassen. Trainingscamps für Leistungssportler sind bereits in Planung.

Bei VitaMed Mallorca kann man seine körperliche Leistungsfähigkeit analysieren lassen. / Ana B. Muñoz

„Meine Vision von der Zusammenführung von Medizin und Bewegung kommt bei VitaMed optimal zusammen“, freut sich Nagel, die für ihre Arbeit im Gesundheitszentrum sowie dem angeschlossenen DFZ auf die Insel gekommen ist. Alle Behandlungen können online auf der Website von VitaMed über den Bereich „Unser Shop“ gebucht werden.

Informationen VitaMed Mallorca (DFZ) Carrer Carlos Sáenz de Tejada García 2, Bloque 8, Local 8–10, Palmanova (Gemeinde Calvià) Tel.: +34 971-685 333 vitamed-mallorca.com

