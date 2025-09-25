Neue Privatklinik in Palma: Iune Longevity Clinic bietet innovative Behandlungen

Gleich zwei neue Gesundheitszentren unter deutscher Leitung auf Mallorca in einer Woche: Neben der Klinik in Palma hat auch das VitaMed Mallorca in Palmanova seine Räume eingeweiht.

Gut Ding will Weile haben: Sechs Jahre lang hat Gabriele Albrecht aus Nürnberg am Konzept für ihre Iune Longevity Clinic by Cell4Care gesessen. Am vergangenen Samstag (20.9.) nun hat Albrecht die Privatklinik im Carrer Fray Luis de León, 5 in Palma mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht. Seit 2011 lebt die Fränkin bereits auf Mallorca. Zuvor betrieb sie einen Handel für medizinische Geräte. Daneben war sie beratend für Arztpraxen tätig. Sie ist außerdem die COO (Chief Operating Officer) der Cell4Care® GmbH mit Firmensitz im sächsischen Plauen.

Das Team der Iune Longevity Clinic auf Mallorca besteht aus 15 Personen, darunter Experten in Endokrinologie, Schmerztherapie und funktioneller Medizin, in Deutschland kommen fünf weitere hinzu. „Wir behandeln nicht die Symptome, sondern die Ursachen“, sagt Albrecht gegenüber der MZ. Die Spezialität der Klinik sei die gezielte Kombination aus Anwendungen wie Sauerstofftherapie, Kältetherapie, Blutplasmareinigung und weiteren hochmodernen Verfahren.

Die IUNE Longevity Clinic bietet auch Blutplasma-Reinigung als Behandlung an. / Simone Werner

Moderne medizinische Technologien sowohl für Kranke als auch Gesunde

„Der Mensch wird hier als Ganzes gesehen. Wir schauen uns beispielsweise sein Nervensystem sowie die Entzündungswerte im Körper an“, erzählt Albrecht bei einer Führung durch die 360 Quadratmeter umfassende und als medizinische Poliklinik zugelassene Einrichtung. Die Kunden, die sich in Zukunft in Palma behandeln lassen, kommen vor allem aus Deutschland, der Schweiz, den USA, Großbritannien und arabischen Ländern. Die Iune Longevity Clinic ist genauso für alle Menschen geeignet, die präventiv etwas für ihre Gesundheit tun wollen, sowie für Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Rheuma, hormonellen Dysbalancen, Long und Post-Covid oder Magen-Darm-Problemen.

Vorne im Bild der Eingang zur Sauerstoffkammer, daneben die Kältekammer. / Iune Longevity Clinic

Für Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder Schmerzen empfehle sich die mit Starkstrom betriebene elektrische Kältekammer. Hier bleibe man drei Minuten lang bei minus 87 Grad in Unterwäsche oder Badekleidung, erklärt Albrecht. Dadurch werde die Zellregeneration angeregt, auch gesunde Sportler nutzen diese Technik. Außerdem bietet die Klinik eine hyperbare Sauerstoffkammer, in der man unter erhöhtem Umgebungsdruck medizinisch reinen Sauerstoff einatmet.

„Patienten können bei uns so bis fünf Meter tief tauchen“, erzählt Albrecht. Die Behandlung, die vor allem für chronisch kranke Menschen geeignet ist, dauert zwischen 60 und 100 Minuten. Währenddessen kann man fernsehen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind beispielsweise die intermittierende Vakuumtherapie (eine extreme Art der Lymphdrainage), gezielte Schmerzbehandlung mit PRP-Therapie (Eigenblut-Therapie) oder Magnettherapie bei Problemen mit den Knochen.

Im Innern der hyperbaren Sauerstoffkammer. / Iune Longevity Clinic

Insgesamt gibt es sieben Behandlungsräume. Jeder Patient bekommt einen Coach, der ihn bei allem begleitet. Die Tagessätze der Klinik liegen bei etwa 1.000 Euro (4–5 Stunden Behandlung mit ärztlicher Betreuung, Blut- und Hormonanalyse), die Pauschalpakete liegen zwischen 5.500 und 30.000 Euro.

Informationen Iune Longevity Clinic by Cell4Care Carrer Fray Luis de León, 5, Palma Mo–Fr: 10–20 Uhr / Sa: nach Vereinbarung Tel.: +34 871-621 622 iune-4dlongevity.com

Abonnieren, um zu lesen