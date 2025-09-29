Nach Auftritt bei The Voice Kids: Mallorca-Deutsche Lilo veröffentlicht Debüt-Single

Die aus The Voice Kids bekannte zwölfjährige Lilo, die in Llucmajor im Süden von Mallorca lebt, veröffentlicht am 3. Oktober ihre erste eigene Single: "Peace, Please!". Das Mädchen nahm Anfang des Jahres an der 13. Staffel des Talentwettbewerbs auf Sat.1 teil, bei der sie in den "Blind Auditions" mit ihrer Stimme nicht nur die Jury, sondern auch ein breites Fernsehpublikum überzeugte. Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung bringt sie nun gemeinsam mit ihrem Vater ihren ersten eigenen Song heraus.

In "Peace, Please!" überbringt die junge Sängerin eine klare Botschaft. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Frieden, Zusammenhalt und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. "Weil ich in einer sicheren Zukunft aufwachsen möchte und ich glaube, ganz viele andere Menschen auch. Ich glaube, dass jeder etwas dafür tun kann und ich mit diesem Lied Herzen berühren kann. Auch die derer, denen es gerade nicht so gut geht. Momentan gibt es einfach zu viele Kriege auf der Welt", erklärt Lilo im Interview mit der MZ.

Hinter den Kulissen

Aufgenommen wurde das Lied in einem professionellen Tonstudio – für die Zwölfjährige eine besondere Erfahrung: "Weil ich mich richtig professionell gefühlt habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht." An der Entstehung des Songs war sie aktiv beteiligt, gemeinsam mit ihrem Vater, der sie fördert und unterstützt. "Es ist sehr cool, weil er ganz viele tolle Ideen hat. Manchmal ist es aber auch anstrengend, weil wir beide ein bisschen dickköpfig sind", erzählt die Sängerin. Auf dem Instagram-Profil der Songwriterin @lilo_thevoicekids gibt es bereits erste Teaser ihres neuen Pop-Songs. Schon in den kurzen Ausschnitten ist das Friedensthema deutlich zu erkennen – etwa in der Zeile: "All I'm asking, all I need – a little bit of peace, please."

Schon früh stand Lilo vor der Kamera: Bereits mit elf Monaten meldeten ihre Eltern sie bei einer Casting-Agentur an. Es folgten Auftritte in Werbespots, Katalogen und sogar als Kindermoderatorin beim ZDF. Parallel entwickelte sich ihre Begeisterung für Musik. Sie sang im Chor, besuchte eine Musicalschule in München und nimmt seit rund drei Jahren Gesangsunterricht. Auch auf der Insel setzt sie ihre Ausbildung fort, unter anderem an einer englischsprachigen Musicalschule. Mit ihrer Teilnahme bei The Voice Kids erfüllte sich für Lilo ein lang gehegter Wunsch.

Zukunftspläne

Nach der Veröffentlichung ihrer Single hat sie ein klares Ziel: "Ich wünsche mir, dass dieses Lied ganz vielen Menschen eine Freude bereitet und sie zum Nachdenken bringt. Ich möchte meinen Traum, Sängerin und Schauspielerin zu werden, verwirklichen. Cool wäre es, wenn ich später auf ganz tollen, großen Bühnen stehen dürfte."

"Peace, Please!" erscheint auf allen gängigen Plattformen.

