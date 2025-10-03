„Ich würde hier sofort einziehen“: Förderkinder erleben Glücksmomente auf Mallorca

Es ist Freitagmittag (19.9.), vermutlich einer der letzten warmen Sommertage. Im 30-Sekunden-Takt macht es „platsch“ im Finca-Pool in Pollença. Ein Jugendlicher nach dem anderen springt per Arschbombe ins Wasser. Ein Junge hat sich Schwimmnudeln und eine Wasserpistole gesichert, ein anderer mit Zahnspange treibt auf einer schwimmenden Insel übers Wasser, schreit: „Oh yeah!“

Zehn Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Förderbedarf aus einer Förderschule aus Niedersachsen (Nähe Göttingen) und drei ihrer Betreuer sind Gast der Peter-Maffay-Stiftung und dürfen im Pool der Maffay-Finca planschen. Zu verdanken haben sie dies gewissermaßen einem ihrer früheren Mitschüler. Er hatte während einer Klassenfahrt 2012 auf einem kleinen Flughafen in Kassel einen Flieger starten sehen. Damals sagte er traurig zu seinem Lehrer: „Herr Meyer, ich würde auch so gern mal fliegen. Aber das werde ich wohl nie erleben, weil wir uns das nicht leisten können.“

"Es flossen Freudentränen"

„Das machte uns sehr betroffen“, sagt Förderschullehrer Tobias Meyer. Wenig später schrieb er einen Brief an Peter Maffay, der sich für einen kurzen Aufenthalt in seiner Stadt aufhielt und gab diesen in Maffays Hotel ab – mit einem großen Wunsch seiner Schüler: Dank der Tabaluga-Stiftung mal in einem Flugzeug zu fliegen und ein paar Tage auf Mallorca verbringen zu dürfen. „Wir hätten nie gedacht, dass wir tatsächlich ausgewählt werden. Ein Jahr später saß ich, unter anderem mit diesem Jungen von damals, im Flieger nach Mallorca, und es flossen Freudentränen“, erzählt Meyer, der bereits zum vierten Mal mit einer Gruppe auf der Finca zu Besuch ist.

Neben ihm sind zwei weitere Erzieherinnen mitgekommen. Die drei betreuen die zehn Jugendlichen ab 13 Jahren. „Einige Kollegen scheuen die große Verantwortung, die eine solche Reise mit sich bringt. Ich mache es den Schülern zuliebe. Sie sind hier so viel aufgeschlossener und zufriedener“, sagt Meyers Kollegin Eva Storck.

„Heidi, guck!“, ruft währenddessen das einzige Mädchen der Gruppe, während sie im Pool Schwimmbewegungen macht und ihr Kopf immer wieder unter Wasser taucht. „Ganz toll machst du das“, ermutigt Erzieherin Heidi Urbanik sie. „Sie wollte zuerst gar nicht in den Pool, hatte große Angst“, erzählt Urbanik. Wenig später ist das Mädchen gar nicht mehr aus dem Pool zu bekommen.

Emotional öffnen

„Wir haben hier schon viel erlebt: verschlossene Kinder und Jugendliche, die über ihre Sorgen um ihre erkrankten Eltern sprachen, Jugendliche, die zum ersten Mal über traumatische Erlebnisse redeten, Kinder mit geringem Selbstvertrauen, die sich kaum etwas zutrauten und hier mutig über ihre eigenen Grenzen gingen“, sagt Meyer. Sie würden es genießen, während des Finca-Aufenthaltes im Fokus zu stehen, mal etwas Besonderes zu erleben – oder sich als etwas Besonderes zu fühlen –, und noch Jahre später von ihren Erlebnissen berichten.

Kein Wunder, denn schon das Fliegen sei für die Jugendlichen ein wahres und vielleicht einmaliges Erlebnis. Mit einem Teil der aktuellen Gruppe waren die Betreuer daher vorab zur Vorbereitung am Flughafen Hannover. Dort haben sie den Check-in durchlaufen, wurden von der Bundespolizei kontrolliert und sind mit einem Bus über das Vorfeld des Flughafens gefahren, wo sie den Fliegern ein erstes Mal ganz nah waren. Schon hier stieg die Aufregung angesichts der bevorstehenden Reise.

Auf die Frage, was die Gruppe bisher schon alles von der Insel gesehen hätte, ruft ein Junge: „Den Lidl und die Berge.“ Großes Gelächter am Tisch. Die Gruppen verpflegen sich auf der Finca größtenteils selbst. Daher ging es für die Reisegruppe nach ihrer Ankunft auch erst einmal in einen Supermarkt.

Zu den Freizeitmöglichkeiten gehört das Bogenschießen. „Das kommt bei allen gut an“, weiß José Manuel Ortero, der die Kinder einweist. Doris Sobkowiak übersetzt ins Deutsche. Die Jugendlichen hören mehr oder weniger aufmerksam zu, wie sie den Bogen spannen sollen. Zu groß ist die Aufregung. Dann trifft einer der ersten beim dritten Versuch die Scheibe. „Volltreffer“, jubelt er. Ein Junge mit einer Spastik in der rechten Hand setzt sich abseits in den Schatten. Ausgerechnet Bogenschießen, wie soll ich da eine gute Figur machen?, fragt er sich vielleicht, während ein anderer direkt beim ersten Versuch die Scheibe trifft. „Respekt“, sagt das einzige Mädchen der Gruppe, das jetzt auch neugierig ist. Sie trifft trotz mehrerer Versuche nicht. „Das macht gar nichts“, besänftigt sie ihre Vertrauensperson Heidi Urbanik.

Lehrer Tobias Meyer unterstützt beim Bogenschießen. / Ana B. Muñoz

„Ich würde hier sofort einziehen“

Letztlich schafft es Tobias Meyer, auch den Jungen mit der Spastik zum Mitmachen zu motivieren. Im Gegensatz zu den anderen Kindern trägt der Junge die ganze Zeit eine Bauchtasche. „Darin befindet sich sein Notfallmedikament. Er hat Epilepsie“, erzählt Eva Storck. Einige Kinder nehmen auch Medikamente gegen ihre Hyperaktivität. „Wir mussten auf Mallorca aber noch nie einen Arzt aufsuchen“, sagt die Erzieherin und klopft auf den Holztisch. „Noch nicht“, lacht der Junge, der offensichtlich ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihr hat, da er ihr kaum von der Seite weicht. „Du kriegst keinen Anfall, sonst kriege ich einen“, entgegnet ihm Storck schlagfertig.

Später steht noch Pizza-Backen im Holzofen an. Und auf eine Sache während der Woche freuen sich die Kinder und Jugendlichen schon alle besonders: Klippenspringen in der Caleta des Frares (Alcudia). Die „Klippen“ sind dort zwischen einem und fünf Metern hoch. „Die Jugendlichen sind stolz wie Oskar, wenn sie da runtergesprungen sind“, sagt Tobias Meyer. Kein Wunder, dass Mallorca sie nachhaltig stärkt.

„Ich würde hier sofort einziehen“, sagt ein Junge. Dabei ist es erst der zweite Tag der Gruppe auf der Finca. Anfangs hätten manche Teilnehmer etwas Heimweh, am Ende aber oft Tränen in den Augen, weiß Meyer. „Sie freuen sich nach den zehn Tagen alle wieder auf zu Hause, aber das hier loszulassen, fällt schwer.“

