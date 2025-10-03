Ein Ort zum Heilen: 25 Jahre Peter-Maffay-Stiftung auf Mallorca

Das Kinderschminken, die Hüpfburg, das Vorwarnen der Ortspolizei bezüglich der vielen Falschparker: Doris Sobkowiak hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. An diesem Freitag (3.10.) werden zum Tag der offenen Tür wieder Tausende Besucher auf die Maffay-Fincas Can Llompart und Can Sureda in Pollença strömen. Es ist nach über zehn Jahren der erste offizielle Besuchertag, an dem sich Interessenten das Tabalugahaus ansehen können. Und Grund zu Feiern gibt es allemal: Die Peter-Maffay-Stiftung, die mittlerweile offiziell Fundació Peter Maffay Delegació Illes Balears heißt, wird 25 Jahre.

Dank ihr wird Kindern ab sechs Jahren, Jugendlichen und bis zu 21-jährigen Erwachsenen, die es im Leben nicht leicht haben, eine Mallorca-Auszeit ermöglicht. Unter ihnen: Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom, Autismus, Borderline, Krebs- oder Bulimie-Erkrankungen, schwierigen Lebensverläufen oder zerrütteten Familienverhältnissen. Der Aufenthalt auf Can Llompart soll dank des Kontakts mit der Natur sowie Angeboten wie Koch-Workshops, Bogenschießen oder Ausflügen den Gemeinschaftssinn und das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen stärken. Ein tolles Projekt, das noch mehr Menschen kennen sollten.

"90 Prozent der Besuchers werden Fans sein"

Doch Doris Sobkowiak, die seit 2001 einen Großteil des Jahres auf Mallorca lebt und schon seit Jahren die rechte Hand des Musikers ist, macht sich nichts vor: „90 Prozent der Besucher werden Fans sein, die Peter treffen wollen“, schätzt sie.

Kaum jemand ist Peter Maffay auf der Insel ebenso nah wie die 64-Jährige. Sobkowiak managt sein Herzensprojekt zu einem Großteil alleine, bekommt viel Unterstützung von ihrem Partner José Manuel Ortero. Daneben gibt es nur eine weitere Angestellte der Stiftung, die sich um die Tiere kümmert und auf der Finca hilft. Auch zwei Angestellte, die hauptsächlich auf Can Sureda werkeln, machen Ausbesserungsarbeiten auf Can Llompart.

Sobkowiak schaut sich die Bewerbungen sowie die Hintergründe der Kinder genau an, um die Aktivitäten der bis zu 14-köpfigen Gruppen gezielt an die Bedürfnisse der Teilnehmer anzupassen. Zudem koordiniert sie die Aufenthalte der deutschsprachigen und seit Kurzem auch spanischen Gruppen und sorgt dafür, dass die Finca instand gehalten wird. Seit 2024 wohnt sie außerdem selbst auf dem Anwesen. „Es ist organisatorisch leichter, wenn ich rund um die Uhr vor Ort bin“, sagt sie. Dafür steckt sie in Sachen Privatsphäre zurück.

Ein Projekt mit viel Herz

Dass das Tabalugahaus nicht nur Sobkowiaks Arbeitsort ist, wird schnell klar, wenn man sie von dem Projekt reden hört. Die Schicksale der Kinder und Jugendlichen gehen nicht spurlos an ihr vorbei. „Jedes Mal, wenn eine Gruppe wieder abfährt, heule ich“, sagt sie. Zu vielen hat die dreifache Mutter auch nach ihren Aufenthalten auf Can Llompart noch per WhatsApp Kontakt. Zu anderen geht das leider nicht mehr. Im Esszimmer des Haupthauses steht etwas versteckt ein Bilderrahmen mit Fotos und Namen von verstorbenen Kindern und Jugendlichen. Trauernde Familiengruppen, die ein Kind oder Geschwisterkind verloren haben, haben sie bei ihrem Aufenthalt auf der Finca mitgebracht, um sie weiterleben zu lassen.

„Es ist schwer für mich, die Fotos zu sehen“, sagt Doris Sobkowiak, die auch heute noch Gänsehaut bekommt, wenn sie an eine ganze besondere Gruppe denkt. „Der Aufenthalt ist schon Jahre her. Dennoch war es das Schlimmste, was ich jemals erlebt hat“, sagt sie und erzählt dann von einer Gruppe Hospizkinder. „Sie sind hier fröhlich herumgesprungen und haben mir gleichzeitig gesagt, dass sie sterben werden“, so die gelernte Bürokauffrau und Heilpraktikerin für Psychotherapie, die laut eigener Aussage ein großes Helfersyndrom hat.

Ein Schutzort für Kinder und Jugendliche

Egal ob Krebserkrankung oder „nur“ schwierige Familienverhältnisse: Can Llompart soll für alle Kinder und Jugendlichen ein Schutzraum sein. Das respektiere leider nicht jeder Passant oder Maffay-Fan, der die Finca aus Neugier aufsucht, weiß Sobkowiak. Des Öfteren würden sie vorbeikommen, unangekündigt klingeln mit Aussagen wie „Wir wollen die Kinder sehen“. Andere fragen, ob „Peter da ist“. Damit die ungebetenen Gäste schnell wieder abziehen, spricht Sobkowiak gelegentlich „nur“ Spanisch, gibt sich nicht als deutsche Muttersprachlerin zu erkennen.

Zwischen April und Mitte November ist hier gut was los, und eine Gruppe gibt sich die Klinke beinahe mit der anderen in die Hand. Die Wintermonate nutzen die Betreiber, um Can Llompart instand zu halten. „Außerdem brauchen wir ja auch mal Urlaub“, sagt Sobkowiak, die alles andere als feste Arbeitszeiten hat. „Ich sitze schon um 7 Uhr am Schreibtisch, hätte eigentlich um 14 Uhr Feierabend. Faktisch bin ich freiwillig 24 Stunden erreichbar, weil mir die Arbeit sehr am Herzen liegt.“

Das Lächeln, mit dem die Teilnehmer die Finca verlassen, und wie sie sich ihr öffnen, sei ihr größter Ansporn. An ihren Renteneintritt denkt Doris Sobkowiak nicht. „Ich habe Peter gesagt, dass ich erst aufhöre, wenn er hier aufhört.“ Peter Maffay ist am 30. August 76 Jahre alt geworden. Und für alle, die jetzt neugierig sind, oder einfach nur den Rockstar sehen wollen: „Ja, er kommt natürlich auch zum Tag der offenen Tür“, sagt Doris Sobkowiak.

[object Object] 3. Oktober, von 12 bis 18 Uhr, Finca Can Llompart, Finca Can Sureda Shuttlebus-Service (ab 11.30 Uhr vom Parkplatz in Pollença beim Kreisverkehr mit dem großen Hahn „Rotonda del Gall“) Eintritt frei Mehr Infos HIER

