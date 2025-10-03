Zurück in einem neuen Leben: Warum Juanjo Monserrat der glitzernden Welt des Pop den Rücken kehrte

Der junge Hund hüpft durch das Studio, das sich Juanjo Monserrat im ersten Stock seines Hauses in Lloseta eingerichtet hat. Dàtil heißt er, Katalanisch für Dattel. Das passt zu seinem braunen Fell. Der euphorische kleine Wirbelwind ist acht Monate alt. Und vielleicht der beste Beweis dafür, dass sich sein Herrchen für ein anderes Leben entschieden hat.

Vor einem Jahr wäre es kaum denkbar gewesen, dass ein Hund im Leben von Juanjo Monserrat Platz findet. Der offizielle Wohnsitz des 33-Jährigen befand sich in Madrid, doch seine Wohnung glich eher einer Abstellkammer als einem Zuhause. Ständig saß er im Flugzeug. Ein paar Tage Miami bei Sebastian Yatra. Dann zu Álvaro Soler nach Berlin eilen. Dann eine Ausnahmesession mit David Bisbal. Von Studio zu Studio. Von Song zu Song. Komponieren und Produzieren in Dauerschleife – das war Monserrats Job im Auftrag des Weltkonzerns Sony Music. Drei Jahre lang ging das so. Und das zehrte an der Substanz.

Klar, die Erfolge waren da. Zwei Latin-Grammys heimste er ein. Einer steht auf dem Klavier in seinem Studio. Das Instrument gehörte einst seinem Großvater. Der Sohn einer Musikerfamilie aus s’Arenal, der es mit seinen Kompositionen bis zum Gipfel der Popmusik geschafft hat. Es ist eine gute Geschichte. Aber für Monserrat war sie auch mit viel Frust verbunden. „90 Prozent der Songs, die man schreibt, werden nie veröffentlicht. Und zwar nicht, weil sie nicht gut genug wären, sondern weil irgendein Typ im Anzug entschieden hat, dass der Song in der Schublade landet. Das hat mich auf Dauer fertiggemacht.“

Vor einem Jahr dann gab er dieses Leben auf, zog zurück auf die Insel. Mit 32 Jahren. Er hatte seine jetzige Partnerin kennengelernt, kaufte sich mit seinen Einnahmen aus der Musikindustrie sein Haus in Lloseta. Er hatte jetzt andere Dinge im Blick. Mit dem Hund spazieren gehen. Eine Familie gründen.

Lieber auf der Bühne

Juanjo Monserrat sagt, dass ihm die Musikproduktion eher zugefallen ist. „Ich habe mich auf der Bühne immer wohler gefühlt als in einem Studio.“ Als junger Mann habe er in unzähligen Bands gespielt. Nie habe er Nein gesagt, wenn ihn jemand fragte, ob er ein Konzert spielen oder mit auf Tour gehen wollte. Selbst wenn dies bedeutete, keinen richtigen Schlafplatz in der Nacht zu haben. Für ihn war immer klar, welchen Karriereweg er einschlagen würde. „Ich war immer Musiker.“ Einen einzigen anderen Job habe er gemacht. Drei Monate füllte er in einer Fabrik Olivenöl ab.

Eines der musikalischen Projekte, in denen er vor Jahren spielte, war bei Rels B. Damals war er noch ein unbekannter mallorquinischer Rapper. Monserrat erlebte mit ihm den rasanten Aufstieg, spielte in Lateinamerika in ausverkauften Stadien vor Zehntausenden Fans. Doch auf dem Weg ging auch der Spaß verloren. „Plötzlich hatten wir Fahrer und Road Manager und solche Dinge. Es war nicht mehr dasselbe.“ Im Nachhinein sei die Anfangsphase die schönste gewesen.

Musik macht er seit seiner Rückkehr aus Madrid immer noch. Nur wählt er jetzt die Projekte aus, die ihm Spaß machen. Hier und da spielt er kleinere Auftritte. Am Donnerstag (2.10.) trat er etwa beim Empfang der deutschen Botschaft zum 3. Oktober auf. Im Joy Palace an der Playa de Palma sang er unter anderem die Mallorca-Hymne „La Balanguera“.

Obwohl er in s’Arenal aufgewachsen ist und häufig in Deutschland aufgetreten ist, spreche er kein Deutsch. Behauptet er, um im Anschluss daran eine lupenreine Begrüßung des deutschen Publikums zu improvisieren.

Die großen Popstars, mit denen er zusammengearbeitet hat, erinnern sich auch noch an ihn. Erst am Vortag habe ihn Sebastian Yatra kontaktiert. Die Zusammenarbeit mit dem Kolumbianer hat ihm die zwei Grammys beschert. Ob es zu einer erneuten Zusammenarbeit kommt, lässt Monserrat im Gespräch offen. So viel ist klar: Wenn es dazu kommt, dann nur, weil er Lust darauf hat.

Neue Songs schreiben

Auch an eigenen Kompositionen tüftelt der 33-Jährige. Leicht fällt es ihm nicht. „Wenn ich mir meine Kompositionen etwa aus dem Jahr 2017 anhöre, dann merke ich, dass sie musikalisch sehr komplex sind. Es sind die Arbeiten eines jungen Mannes, der gerade den Dreh herausbekommen hat, wie man Songs schreibt.“ Die Jahre in der Popindustrie hätten ihn verzogen. Ein Popsong muss für ein möglichst breites Publikum leicht verständlich sein, er muss eine klare Struktur haben, einem Schema folgen, jeglicher Komplexität entbehren. Das hat sich bei Juanjo Monserrat eingebrannt.

Er hat vielleicht der Popindustrie den Rücken gekehrt, aber die dort erlernten Muster stecken noch tief in ihm drin. Jetzt zu versuchen, so zu komponieren wie früher habe auch keinen Sinn, sagt er. „Das wäre, als ob ich mich so kleiden würde, als ich 15 Jahre alt war.“ Kann man machen. Fühlt sich aber nicht richtig an.

Also bleibt nur eins: neue Wege finden. Leicht macht er es sich dabei nicht: „Ja, ich verspüre Druck. Wenn man bedenkt, was ich gewesen bin und was ich gemacht habe, kann ich nicht einfach einen mittelmäßigen Song veröffentlichen.“ Monserrat sagt diesen Satz, ohne dass es arrogant rüberkommt.

Die Veränderungen der Musikindustrie in den vergangenen Jahren mache die Sache nicht leichter. Alben spielen kaum eine Rolle. Das heißt, dass man dem Zuhörer auch nicht wie früher ein paar schwächere Nummern in den zwölf Songs einer Platte unterjubeln kann. „Jeder Song, der veröffentlicht wird, muss als Single funktionieren, mit einem Videoclip und dem ganzen Drumherum.“ All killer, no filler. Die Ansprüche sind hoch. In den vergangenen Monaten hat er vier Songs veröffentlicht, vielleicht kommt am Ende des Jahres eine EP hinzu. Vier, fünf Songs im Internet publizieren. Das könnte er sich vorstellen.

Wenn alles klappt, steht er bald auch wieder richtig auf der Bühne, mit eigenen Songs und eigener Band. Das hat er seit 2021 nicht mehr gemacht, bevor es nach Madrid ging. Die Vorbereitungen liefen schon, verrät er. Es klingt, als ob ihn das nicht nervös macht. Im Gegenteil.