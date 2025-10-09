Hier können Sie auf Mallorca eine Spritztour im Oldtimer machen

Einmal in einem Oldtimer mitfahren oder die Schmuckstücke zumindest aus der Nähe bewundern, können Besucher der Mallorca Car Week 2025 (MCW) vom 1 1. bis zum 19. Oktober. Für die Jubiläumsausgabe – das Event feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen – wollten die Veranstalter für Fans von klassischem und außergewöhnlichem Automobildesign etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen. „Es ist das erste Mal, dass Zuschauer als Co-Piloten mitfahren dürfen. Das habe ich bisher noch nirgendwo in Spanien, geschweige denn auf Mallorca, gesehen“, so Roman Hummelt, einer der Gründer der MCW.

Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen mindestens 30 Jahre alt sein / Mallorca Car Week

Eine ähnliche Aktion hatte der Unternehmensberater aus Bayern zuvor schon bei der Langen Nacht der Museen in München organisiert. Dabei wurden Kunstliebhaber in den in die Jahre gekommenen Gefährten von einem Museum zum anderen chauffiert. „Das hat unglaublich eingeschlagen“, so Hummelt, der für die rund 20 Minuten dauernden Rundfahrten auf Mallorca als Partner die Stiftung vom RCD Mallorca, Fundació Reial Mallorca, mit ins Boot geholt hat. Die 30 Oldtimer-Eigentümer, die sich bereit erklärt haben, mit Gästen herumzufahren, werden am Sonntag (12.10.) zu einem Frühstück in der hauseigenen Sportsbar des Estadi Mallorca Son Moix eingeladen. Dort bekommen sie ein kurzes Briefing und brechen wenig später in Richtung Museum Es Baluard auf. Mitfahrer, die sich vorab im Internet (Reiter „Besucher“) oder vor Ort eine Karte für die Rundfahrt besorgt haben, können dort dann zwischen 1 1.30 Uhr und 14.30 Uhr einsteigen.

Auch in diesem Jahr gibt es mehrere Ausfahrten, aber bewusst keine Rallyes. / Mallorca Car Week

Zeitnah reservieren!

Wer sich den Traum von der Oldtimer-Fahrt erfüllen will, sollte sich zeitnah eine der 300 Karten für um die 10 Euro sichern. In den besonderen Fahrzeugen geht es dann die Einkaufsstraße Jaume III hinunter, den Borne entlang und über den Paseo Marítimo zurück zum Museum. Fast ein Jahr lang habe es ab dem ersten Hervorbringen der Idee gedauert, bis die Fahrt durch die Anwohnerzone Acire vom Rathaus Palma genehmigt wurde, so Hummelt. Die Aktion namens „Arte Sobre Ruedas Ruta Solidaria“ wird vom American Car Club Mallorca organisiert, einem mallorquinischen Zusammenschluss von Eigentümern von Oldtimern. Die Einnahmen gehen an die Stiftung von Real Mallorca.

Das Ankündigungsplakat zur 10. Ausgabe. / Mallorca Car Week

Das zweite Highlight der MCW, an dem externe Besucher teilnehmen können, ist der Concours d’Elegance und die Supercar Avenue, eine Schau. Dabei fahren am Samstag (18.10.) 20 seltene Oldtimer und 10 Supersportwagen aus verschiedenen Epochen auf den Golfplatz von Andratx ein. Eine internationale Jury vergibt Preise in fünf Kategorien. Der Erlös der Tickets für 10,75 Euro (ebenfalls online reservieren oder vor Ort kaufen) geht in diesem Fall an die Hilfsorganisation Mallorca Sense Fam.

Bewusst persönlich gehalten

Die Besucherzahl dort ist bewusst auf 400 begrenzt. „Wir wollen bewusst keine Veranstaltung für die große Masse bieten, sondern klein bleiben, aber auch international. Alles andere entspräche nicht dem Zeitgeist auf der Insel“, stellt Hummelt klar. Er und der ehemalige Air-Berlin-Spanien-Chef Álvaro Middelmann können das Event auch dank der Hilfe von Familienmitgliedern und Freunden auf die Beine stellen. Neben Autofans, die nur an den beiden öffentlichen Programmpunkten teilnehmen, seien 80 Prozent der für die ganze Woche angemeldeten Teilnehmer Gäste, die auch in den Vorjahren schon gekommen sind. „Sie tauschen sich dann etwa zu den Problemen aus, die sie mit ihren Oldtimern im vergangenen Jahr gehabt haben“, so Hummelt.

Für sie stehen noch weitere Programmpunkte an, etwa der Crime Drive oder eine Ausfahrt nur für Frauen zum Museum Sa Bassa Blanca (Mallorca Car Week Womens Art Drive). Beim Crime Drive, einer Art Schnitzeljagd, müssen die Teilnehmer einen Fall lösen. Dabei kommen sie an einigen malerischen Orten der Insel vorbei. Eine weitere Ausfahrt, an der 30 Fahrzeuge teilnehmen können, ist der Russell Stevens Drive. „Dabei fahren die Teilnehmer gemütlich zu einem feinen Restaurant“, erzählt Hummelt.

Auto-Rallyes seien die Ausfahrten bewusst nicht. „Es gibt keine Geschwindigkeitsbewertung. Wir brettern nicht wie Wahnsinnige durch die Tramuntana, sondern fahren gemütlich“, betont der 73-Jährige, der seit einigen Jahrzehnten eine Wohnung in Palma hat und weiß, dass die Bezeichnung rally auf der Insel mit gewissen Ressentiments belegt ist.

