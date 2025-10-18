Kontakte sind alles: Diese drei Frauen bringen auf Mallorca Menschen zusammen

„Dein Netzwerk ist dein Erfolg“ lautet das Motto der US-amerikanischen Marketing-Expertin, Autorin und Beraterin Porter Gale, die in der Business- und Start-up-Szene als Vordenkerin für Networking gilt. Sei es nun beruflich oder privat, können das auch drei Frauen auf Mallorca für sich in Anspruch nehmen.

Aus Sehnsucht nach Verbindung

Die mittlerweile fast tausend deutschsprachige Frauen umfassende Gruppe „Woman’s Circle“ von Stephanie Schattauer ist 2022 aus einem Gefühl heraus entstanden. „Nach der Geburt meiner jüngsten Tochter war ich 2021 mit dem Baby viel alleine zu Hause, ich fühlte mich einsam“, erzählt die vierfache alleinerziehende Mutter mit österreichischen Wurzeln im Salzburger Land. „Aus dieser Sehnsucht nach Verbindung heraus postete ich auf Facebook, dass ich mich gerne mit drei oder vier Frauen in meinem Garten treffen würde“, erinnert sie sich. Die Resonanz war groß. „Gleich beim ersten Frauenkreis waren wir über 30 Frauen, es war wunderschön“, sagt Schattauer beim Besuch auf ihrer Finca in Marratxí. Daraus entstand dann die WhatsApp-Gruppe „Woman’s Circle“ mit ihr als Administratorin.

Im Alltag geben wir uns oft anders, als wir eigentlich sind, und sobald auch Männer in die Gemeinschaft kommen, verändert sich die Energie komplett, das möchte ich vermeiden. Stephanie Schattauer — Günderin Netzwerk "Woman´s Circle" auf Mallorca

„Ich habe mich dabei bewusst dafür entschieden, einen Raum nur für Frauen zu schaffen. Ein Ort, wo wir sein können, wie wir sind, ganz authentisch. Im Alltag geben wir uns oft anders, als wir eigentlich sind, und sobald auch Männer in die Gemeinschaft kommen, verändert sich die Energie komplett, das möchte ich vermeiden“, findet die 39-Jährige. Die Gruppe wuchs organisch und ohne jegliche Werbung in drei Jahren auf über 1.000 Mitglieder an. Dann begann Schattauer, Nachrichten von Frauen zu bekommen, die von WhatsApp automatisch abgelehnt wurden, da die maximale Kapazität einer WhatsApp-Community aktuell 1.024 Mitglieder beträgt. „Daher bin ich mit der Gruppe zu Telegram gewechselt, da können wir weiter wachsen. Es ist mir wichtig, dass keine Frau, die dabei sein möchte, ausgeschlossen wird“, sagt Schattauer.

In ihrer Gruppe können alle Teilnehmerinnen ihre Angebote oder Fragen posten. Pro Tag kommen zehn bis 50 Nachrichten zusammen, da kann man schon den Überblick verlieren. Daher baten die Frauen Schattauer bereits öfter darum, Untergruppen einzurichten. „Ich wehre mich aber dagegen. Diese fear of missing out, diese Angst, etwas zu verpassen, möchte ich nicht unterstützen. Wenn jemand Gemeinschaft sucht, möchte ich auch, dass sie sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen und durchzuscrollen, ob für sie etwas dabei ist.“

Stephanie Schattauer, die "Mama" des Woman`s Circle Netzwerkes / Nele Bendgens

Schattauer, die schon seit 15 Jahren auf Mallorca lebt, setzt ansonsten auf die Eigenverantwortung ihrer Gruppenmitglieder und sieht sich selbst „ein bisschen wie die Mama, die immer präsent ist, aber wenig eingreift“. Außer dem Frausein gibt es keine Zugangsvoraussetzung und keine Regeln in ihrem Woman’s Circle. Nur selten muss sie mal ein Machtwort sprechen, um unschöne Diskussionen zu beenden, und bisher hat sie nur ein Mitglied aus der Community herauswerfen müssen, weil die Frau sich stark im Ton vergriffen hatte. „Und natürlich kann sich auch immer mal ein Mann unter einem Frauennamen anmelden“, sagt Schattauer. Aber sobald ihr etwas komisch vorkäme, suche sie immer telefonischen Kontakt, bevor sie die Person in die Gruppe zuließe. Live-Events organisiert die Unternehmerin mittlerweile nicht mehr regelmäßig. „Dazu fehlt mir bei meinem Job mit Mallorca Dreads (IG: mallorcadreads)und meinen Kindern die Zeit. Ich selbst habe ja auch noch Bedürfnisse“, sagt Schattauer, die im Studio in ihrer Finca einen Haarsalon für Dreadlocks betreibt. Der Link zur Telegram-Gruppe: t.me/+K5hEloNewu40MTA8

Auserwählte Gruppe

Die gebürtige Frankfurterin Carmen Hinrichs setzt ebenfalls auf ein reines Frauen-Netzwerk. Unter ihrem Motto „We connect“ bringt sie Frauen aus ganz Europa, vor allem aber deutschsprachige Frauen zusammen. Der Altersdurchschnitt liegt um die 50 Jahre. „Wir sind alle große Mädchen, aber es geht trotzdem lebhaft zu bei uns“, sagt Hinrichs. Das Women’s Network Mallorca (WNM) setze auf vier Grundpfeiler: Events, Netzwerk, Business und Lifestyle. Frauen fänden bei ihr sowohl privaten als auch beruflichen Austausch und Inspiration. Abhängig davon, wie sie das Netzwerk für sich nutzen möchten, zahlen Mitglieder einen Jahresbeitrag von 121 Euro (privat) oder 363 Euro (beruflich). Dafür können sie an allen Events und in allen Untergruppen (wie etwa Kunst und Kultur, Psychologie und Glaube, Yoga, Wandern oder Golf) teilnehmen. Bei der beruflichen Nutzung erhalten sie zusätzlich die Möglichkeit, ihr Business im Netzwerk zu präsentieren. „Wir haben ein sehr hohes Niveau und viel Potenzial. Es sind wohlhabende und gebildete Frauen“, beschreibt Hinrichs die zurzeit etwa 180 Mitglieder des WNM.

„Wir sind alle große Mädchen, aber es geht trotzdem lebhaft zu bei uns“, Carmen Hinrichs/ Gründerin des Women's Network Mallorca

Die 61-Jährige gründete ihr Netzwerk 2020 während der Pandemie in ihrem ehemaligen Concept-Store Trece in Artà. Sie verkaufte dort Interior-Design und Mode, vorwiegend von hochpreisigen skandinavischen Labels. „Im Gespräch mit den Kundinnen merkte ich immer wieder, wie viele Frauen alleine auf der Insel leben, während ihr Mann noch beruflich in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und wie groß das Bedürfnis nach Gleichgesinnten, nach Gesellschaft, nach Freundinnen und gepflegtem Austausch ist“, erzählt Hinrichs. Sie führte in ihrem Laden ein Buch, in das sie Telefonnummern und Interessen eintrug, um so auf Wunsch Kundinnen miteinander zu vernetzen, die beispielsweise Golf spielen, wandern wollten oder eine Yogagruppe suchten.

Als während der Pandemie wieder Kontakt in kleinen Gruppen an frischer Luft zugelassen wurde, eröffnete die studierte Marketingfrau die „Dienstagsrunde“ im Patio ihres Ladens. „Irgendwann kamen dann aber keine Kunden mehr rein, weil da so viele Frauen mit ihrem Rosé hinten saßen“, erzählt sie. Also verlagerte sie die Treffen in ein italienisches Restaurant im Ort. Dort entstand anfangs ein Stammtisch von fünf Frauen, die sich um 14 Uhr nach Ausklang des Marktes in Artà „wie eine große Familie zum Mittagessen“ trafen. Relativ schnell wuchs die Gruppe auf 40–50 Frauen an. „Am Ende haben wir fast das Restaurant belagert. Das sprach sich auf der Insel herum, die Frauen kamen von überall“, sagt Hinrichs. Irgendwann habe sie sich dann zwischen ihrem Laden und ihrem neuen Herzensprojekt entscheiden müssen. Mittlerweile widmet sie sich komplett dem Netzwerk und dessen Ausbau.

Carmen Hinrichs/ Gründerin des Women's Network Mallorca / Nele Bendgens

2025 kamen erstmals Franchise-Ableger in Hamburg, Berlin und München dazu, denn viele der Frauen sind weiter mit ihrer Heimat verbunden und pendeln zwischen Deutschland und der Insel. Mittlerweile sucht Hinrichs die Mitglieder mithilfe eines Fragebogens aus, um Vielfältigkeit und Niveau zu erhalten. „Wir möchten nicht einseitig werden, was die Berufsgruppen betrifft, und haben jetzt gerade einen Stopp für Coachinnen“, erklärt Hinrichs. Viele Frauen kämen als Ärztinnen, Anwältinnen oder Unternehmerinnen auf die Insel, erleben hier einen beruflichen oder privaten Bruch und würden sich auf der Insel als Coachin oder Yogalehrerin neu erfinden. „Wir wurden auch schon das Coachinnen-Netzwerk genannt, da müssen wir wieder so ein bisschen die Reißleine ziehen“, sagt sie. Informationen: wn-mallorca.com

Die Allrounderin: Klos to youo

Sie ist wie eine Art wandelnde Gelbe Seiten – Bettina Klos ist bereits seit 22 Jahren auf der Insel und kennt gefühlt jedes deutsche Unternehmen hier. Egal in welcher Angelegenheit man einen Kontakt braucht, die 53-jährige Blondine mit stahlblauen Augen hat ihn parat. Die gelernte Hotelfachfrau und Marketingmanagerin machte sich vor knapp zehn Jahren mit ihrer Netzwerk-Marke „Klos to You“ selbstständig und organisiert alle vier Wochen am Freitagnachmittag ihren Business-Lunch.

Dabei setzt sie bewusst auf die Mischung der Geschlechter. „Ich liebe Männer und empfinde auf reinen Lady-Events oft eine gewisse Stutenbissigkeit“, erzählt sie im Interview im Mallorca Country Club in Santa Ponça, wo derzeit auch die meisten ihrer Veranstaltungen stattfinden.

Ich liebe Männer und empfinde auf reinen Lady-Events oft eine gewisse Stutenbissigkeit. Bettina Klos — Gründerin Netzwerk-Marke "Klos to You"

Ähnlich wie bei den anderen Gründerinnen entstand die Idee zu den Netzwerk-Treffen nach dem Lockdown der Pandemie. Als sich die Auflagen lockerten, reservierte Klos bei einer befreundeten Beachclub-Besitzerin an einem Freitag, dem 13., für 12 Uhr sechs Tische. „Ich lud alle persönlich per WhatsApp ein und gründete noch eine private Facebook-Gruppe dazu“, erzählt die Powerfrau aus Sachsen-Anhalt. Es kamen 36 Personen, mehr durften es wegen der Bestimmungen noch nicht sein. „Alle waren begeistert, und dann haben wir das einfach jeden Monat im Shiva-Beachclub gemacht. Das waren anfangs mehr Bekannte und Freunde von mir, ganz ohne den Business-Part“, sagt sie.

Aber die Gruppe wuchs, die Leute leiteten den Treff untereinander weiter. „Dann haben wir es irgendwann Business-Lunch genannt und uns alle untereinander vorgestellt“, sagt Klos. „Ich überlegte mir, dass wir dann vielleicht auch echt Business machen sollten, und gab dem Ganzen mehr Form.“ Mittlerweile kommen zu ihren monatlichen Events zwischen 50 und 70 Personen. Die jeweils vier bis fünf Speaker müssen sich acht Wochen im Voraus per Mail bewerben.

Gründerin Netzwerk-Marke "Klos to You" / Nele Bendgens

„Die Unternehmen bekommen die Möglichkeit, sich 15 bis 20 Minuten zu präsentieren. Danach gibt es Essen, Getränke und Networking“, erklärt Bettina Klos den Ablauf. Das Ticket für das Event kostet 59 Euro inklusive der Verkostung. „Ich verlange von den Speakern kein Extrageld. Nur dass sie schon vorher selbst mal als Gast da waren, damit sie wissen, was sie erwartet“, sagt Klos, die unter ihrer Marke auch Schlagerpartys und Events für Kunden organisiert. Ausnahmsweise mal am Donnerstag eröffnet sie am 16.10. um 15 Uhr das Oktoberfest in Santa Ponça mit ihrem Business-Lunch. „Da gibt es sogar Livemusik. Wir wollen ja schließlich auch ein bisschen feiern und Spaß dabei haben, ich mag es nicht so ernst und steif“, meint Bettina Klos. Die Netzwerkerin ist außer als Eventmanagerin auch als Markenbotschafterin sowie als Moderatorin buchbar. Mittlerweile habe sie so viele Kontakte auf der Insel, dass sie ihre Einladungen selektieren muss. Informationen: klos-to-you.com

