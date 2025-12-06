Mercadona bricht mit Tradition auf Mallorca: Welche Läden an den Feiertagen am 6. und 8. Dezember geöffnet haben
Dieses Jahr fällt der Feiertag am 6. Dezember auf einen Samstag – doch viele Supermärkte und Einkaufszentren auf Mallorca öffnen trotzdem. Hier die Übersicht.
Man muss die Feiertage nehmen, wie sie fallen. In diesem Jahr gibt es statt dem großen Brücken-Wochenende Anfang Dezember nur eine Mini-Brücke, denn der 6. Dezember fällt auf einen Samstag - und bringt vielen Arbeitnehmern im Vorweihnachtsstress daher nicht so viel wie in anderen Jahren. Zumindest der Montag (8.12.) ist aber ein "richtiger" Feiertag.
Verfassung und Mariä Empfängnis
Anlass ist freilich nicht der Nikolaus (obwohl er bei deutschen Residenten mit Kindern sicherlich zu Besuch ist), sondern der "Día de la Constitución", der Tag zu Ehren der spanischen Verfassung. Zelebriert wird, dass 1978 die heute gültige Verfassung verabschiedet wurde, womit Spanien nach den Jahren der Diktatur wieder eine Demokratie wurde.
Der zweite spanienweite Feiertag am Sonntag (8.12.) ist der Marienverehrung gewidmet. Während am 15. August Mariä Himmelfahrt gefeiert wird, geht es nun um Mariä Empfängnis, den Tag der „Inmaculada Concepción“. Dies bezeichnet nicht den Zeugungsmoment, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern bezieht sich darauf, dass Maria als einziger Mensch frei von der Erbsünde war.
Welche Geschäfte auf Mallorca geöffnet haben
In diesem Jahr haben am 6. Dezember die großen Supermärkte auf Mallorca geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind:
- Carrefour: von 9 bis 22 Uhr
- Eroski: Die Öffnungszeiten der geöffneten Filialen können Sie hier einsehen
- Aldi: Die Liste der geöffneten Filialen können Sie hier einsehen.
- Alcampo: von 9 bis 22 Uhr
- Mercadona: Das ist die große Neuerung in diesem Jahr. Die Supermarktkette hat angekündigt, dass sie dieses Jahr am 6. Dezember öffnet – und bricht damit mit ihrer bisherigen Politik, ihren Mitarbeitenden an Feiertagen freizugeben. Geöffnet sind die Filialen zwischen 9 Uhr und 21.30 Uhr.
Auch die Einkaufszentren der Insel haben folgende Öffnungszeiten:
- El Corte Inglés (Jaume III und Alexander Rosselló): geöffnet von 9 bis 21.30 Uhr
- Mallorca Fashion Outlet (Festival Park): geöffnet von 10 bis 22 Uhr
- Fan Mallorca Shopping: geöffnet von 10 bis 22 Uhr
- Porto Pi: geöffnet von 09 bis 22 Uhr
Am Montag (8.12.) sind die meisten Supermärkte und Einkaufszentren in diesem Jahr geschlossen.
Falls Sie noch Anregungen suchen, was Sie im Advent auf Mallorca unternehmen können, finden Sie hier einige Tipps aus der MZ-Redaktion. /pss
