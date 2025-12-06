Von Deutschland aus Gutes tun: Weihnachtswünsche für bedürftige Kinder auf Mallorca erfüllen

Zu Weihnachten vom Christkind oder den Reyes beschenkt zu werden, ist das höchste der Gefühle. Doch es gibt Kinder, bei denen der Blick an diesem Morgen in ein kahles Wohnzimmer fällt. Damit auch sie auf Mallorca beschenkt werden, wirken mehrere Organisationen als Mittler zwischen bedürftigen Familien und solidarischen Helfern.

So postet die Hilfsorganisation SOS Mamás auf Facebook von den Kindern selbstverfasste Wunschzettel: Kleidung, Barbies, oder Kuscheltiere ... Unter den Posts sind Alter und Name der Kinder vermerkt. Wer sich um dieses Geschenk kümmern kann, meldet sich direkt unter dem Wunschzettel und hat bis zum 12. Dezember Zeit, um in Palma das verpackte Geschenk abzugeben. Weitere Infos: HIER

Spenden oder Geschenke per Post verschicken

Die Fundación Hadas Kids bittet sowohl um Geschenke als auch um Spenden. Die Kontaktaufnahme erfolgt zunächst telefonisch oder per WhatsApp unter 671-45 47 69 oder 626- 94 06 79. Die Helfer erhalten den Brief eines Kindes. Aus den drei darin enthaltenen Wünschen wählen sie einen aus. Die Geschenke können auch per Post verschickt werden und müssen spätestens bis zum 12.12.in Palma eintreffen.

In Inca stellt Mallorca Solidària 20 Wunschzettel von Kindern und vier von Senioren zur Verfügung. Auch Spenden sind möglich: Spender wählen einen Brief aus, die NGO besorgt das Geschenk und sendet ein Foto per WhatsApp. Infos: mallorcasolidaria.org.