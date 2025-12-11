Vorbildlich: Mann findet in Palma 1.270 Euro auf der Straße – und bringt sie zur Polizei

Mitten im Advent kommt die Ortspolizei von Palma mit einer schönen Geschichte um die Ecke: Wie die Polizei auf ihrer Facebookseite bekanntgab, fand ein Mann einen wohl aus einem Auto gefallenen Terminkalender auf der Straße. Darin befanden sich 1.270 Euro.

Der Mann steckte das Geld nicht selbst ein. Stattdessen rief er die Polizei. Diese holte den Kalender mitsamt des Geldes mit einem Streifenwagen ab. Nach weiterer Recherche der Beamten konnte die rechtmäßige Eigentümerin ermittelt werden. Sie holte ihr Geld im Polizeikommissariat an der Avenida América ab.

Ein Vorbild für alle

Solche Gesten machten Palma besonders, erklärte die Ortspolizei. Sie gratulierte dem Finder zu dessen Ehrlichkeit und bedankte sich dafür, dass er ein Vorbild für alle sei.