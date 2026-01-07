Originelle Produkte auf Mallorca: Geflochtene Fantasie-Figuren und eingravierte Erinnerungen

Drachen, Kraniche, Schildkröten, Hirsche, Gottesanbeterinnen, Haie, Skorpione, Ameisen, Hummer und sogar ein Stier – im Schaufenster von Grab Arte im Carrer Sindicat, 60, in Palma tummeln sich Tiere und Fabelwesen. Sie alle sind in Handarbeit aus mallorquinischen Palmblättern geflochten und warten hier auf ihre neuen Besitzer. Hergestellt hat sie die Chinesin Dang Xiao Fang, die seit 23 Jahren auf Mallorca lebt und im vergangenen April ihren eigenen Laden aufgemacht hat. Zuvor habe sie ihre Palmblatt-Tiere jahrelang in der Nähe der Plaça Major verkauft. Die Blätter bekommt ihr Lebenspartner Qing Feng Jin, mit dem die 50-Jährige zudem das Restaurant Lao Jin Ramen im Carrer Torcuato Luca Tena, 9, in Palmas Stadtteil Pere Garau betreibt, von einem spanischen Freund. „José hat einen großen Garten und verkauft uns die Palmblätter, wenn wir welche brauchen“, erzählt Jin in gebrochenem Spanisch. Da im Restaurant heute Ruhetag ist, kann er Fang im Laden helfen.

Dang Xiao Fang fertigt mit ihrem Laser personalisierte Produkte an, Lebenspartner Qing Feng Jin schaut dabei über ihre Schulter. / Nele Bendgens

Eigene Technik um Palmblätter zu flechten

Im Gegensatz zum traditionellen mallorquinischen Kunsthandwerk, bei dem die Blätter der Zwergpalme (Chamaerops humilis) nur im Sommer geerntet, dann in der Sonne gebleicht und anschließend in einer Wasser-Chlor-Lösung eingeweicht und geschwefelt werden, um sie flexibler und weißer zu machen, verarbeitet Fang die Palmblätter frisch. Für ihre kunstvollen Figuren wickelt sie diese um einen Eisendraht und benutzt dabei auch Silikonkleber, um Teile zusammenzufügen. Die Blätter verfärben sich von selbst bräunlich, würden aber nicht verfaulen, so Fang. Manche ihrer Werke streicht sie danach mit Öl ein, um ihnen einen glänzenden Aspekt zu verleihen.

Beispiele von Steingravuren und Reliefen in Grab Arte. / Nele Bendgens

„Fang ist eine neugierige Künstlerin und probiert ständig neue Techniken und Produkte aus“, erzählt ihre 26-jährige Mitarbeiterin Gui Ying Ji. Tatsächlich ist der Shop ein buntes Sammelsurium von unterschiedlichsten Artikeln – die meisten davon lassen sich durch die beiden Lasergeräte vor Ort personalisieren. Je nach Material warten die Kunden zwischen zehn und 20 Minuten darauf, bei Reliefen in Stein dauert die Gravur auch schon mal zwei Stunden.

Auf Blättern verewigt

Besonders originell sind die gravierten Blätter des chinesischen Zierbaums Aglaia odorata, auch chinesische Reisblume genannt. In Asien wird die Pflanze wegen ihrer stark duftenden Blüten in Gärten kultiviert. Der Duft soll entspannend, erholsam und beruhigend wirken sowie die Stimmung heben. Aglaia odorata wird daher auch als Baum des Friedens bezeichnet, und viele Menschen in China haben die Pflanze bei sich zu Hause oder im Büro, um Glück und positive Energie anzuziehen.

Gerahmte Gravuren auf einem Blatt des chinesischen Baum des Friedens. / Nele Bendgens

Fang importiert die Blätter aus China und graviert auf Wunsch der Kunden darauf Fotos oder persönliche Botschaften. Bei großen Abbildungen stehen auch Bodhi-Blätter des Pappel-Feigenbaums als Alternative zur Auswahl. Im Anschluss laminiert Fang das Blatt und verziert es mit chinesischen Kordeln und Knoten, sodass ein persönlicher Glücksbringer entsteht. Wer möchte, kann das gravierte Blatt aber auch wie ein Foto einrahmen. Je nach Größe des Blattes und der abschließenden Verarbeitung liegen die Kosten hierfür zwischen 9 und 18 Euro.

In Stein gemeißelte Andenken

Außerdem kann Fang mit ihren Lasern auch auf Holzplatten, Spiegeln, Metall, Glas oder Stein gravieren oder Scherenschnitte aus Papier herstellen. Im Laden sind dafür allerlei mögliche Varianten ausgestellt. So beispielsweise eine personalisierte Lampe, in der das eigene Motiv in Glas oder Plexiglas erleuchtet, oder Erinnerungsplatten für verstorbene Haustiere. Besonders beliebt sind an diesem Montagvormittag aber die personalisierten Ketten-Anhänger aus Edelstahl.

Gerade bei jüngeren Menschen beliebt: Gravierte Kettenanhänger. / Nele Bendgens

Junge Menschen kommen in Grüppchen herein und lassen sich das Foto des Partners oder der besten Freundin mit einem Spruch auf die Metallplättchen gravieren, die optisch an Erkennungsmarken der Armee erinnern. Die Ketten-Anhänger kosten je nach Größe und Farbgebung 13 bis 18 Euro, mit doppelseitiger Gravur 20 Euro. Die Kette dazu gibt es für nur einen Euro aus Stahl oder 1,50 Euro aus Leder.

Sechs-Tage-Woche

„Zu Weihnachten lief der Laden richtig gut“, erzählt die Verkäuferin Ji. Ihre Chefin Fang arbeite sehr viel. Montags bis samstags stehe sie von 10 bis 20 Uhr im Laden. Anschließend besuche sie Jin im Restaurant, esse dort und helfe danach noch bis Mitternacht mit. Anfangs konnte das Unternehmerpaar sein Geschäft Grab Arte nur weiterbetreiben, weil es genug Einkünfte aus seinem Restaurant hatte. „Manchmal kam nur ein Kunde pro Tag“, erinnert sich Ji, die alles für Fang übersetzt.

Auch traditionelle chinesische Scherenschnitte aus Papier gibt es bei Grab Arte. / Nele Bendgens

Obwohl Fang Spanisch mittlerweile gut versteht, zieht sie es vor, dass Ji, die mit elf Jahren nach Mallorca kam und hier zur Schule gegangen ist, für sie redet. Fangs eigene Tochter ist mittlerweile erwachsen, hat in China studiert und heiratet dort. Auch Fang und Jin planen, nach China zurückzukehren, sobald sie in Pension gehen. Ji hingegen kann sich das nicht vorstellen. „Hier ist es viel relaxter als in China“, meint sie.

Informationen Grab Arte Carrer del Sindicat, 60, Palma Mo.–Sa. 10–20 Uhr IG: grabarte_df, TikTok: grabarte_sindicat.60

