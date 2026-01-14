Spanisches Königshaus in Sorge: Altkönigin Sofía sagt alle Termine ab, um schwerkranke Schwester zu pflegen

Die spanische Altkönigin Sofía hat ihre offiziellen Termine für diese Woche ausgesetzt – der kritische Gesundheitszustand ihrer Schwester lässt ihr offenbar keine andere Wahl. Am Dienstag (13.1.) teilte das Königshaus mit, dass Sofía in dieser Woche an zwei offiziellen Terminen nicht teilnehmen werde.

Die Mutter des amtierenden Königs Felipe VI. sollte am Mittwochnachmittag auf die Kanaren reisen, um im Aquarium Poema del Mar in Las Palmas de Gran Canaria den Gorila-Preis 2024 als Anerkennung für ihr Engagement für den Erhalt der Biodiversität entgegenzunehmen. Am Donnerstag war vorgesehen, dass Sofía in der Universität von Las Palmas den Titel Doctor honoris causa bekommt. Dieser Termin wurde nun auf den 20. Februar verschoben – in der Hoffnung, dass die Altkönigin Madrid bis dahin verlassen kann.

Irenes Zustand seit Jahren schlecht

Wie das Magazin "¡Hola!" am Dienstag (13.1.) berichtete, soll sich der Gesundheitszustand der 83-jährigen Königsschwester Irene von Griechenland seit Jahren zunehmend verschlechtert haben. Laut der Veröffentlichung befinde sie sich in einem sehr kritischen Zustand, "ihr Leben erlischt nach und nach", schrieb das Magazin. Seit längerer Zeit leidet die Griechin an einer kognitiven Erkrankung.

Es ist fast ein Jahr her, dass sich die 83-Jährige zuletzt in der Öffentlichkeit zeigte. Ihr letzter Auftritt war am 7. Februar 2025 bei der Hochzeit ihres Neffen Nikolaos von Griechenland mit Chrysi Vardinogiannis in Athen. Bereits damals hatte ihr Gesundheitszustand bei der Feier ihres Patenkindes für Besorgnis in der Presse gesorgt.

Bittere Pille für Sofía

Am 19. Dezember musste die Altkönigin bereits eine enge Freundin und Cousine zweiten Grades verabschieden: Prinzessin Tatiana Radziwill. Bei der Beisetzung am vorherigen Wochenende der französischen Aristokratin in Paris begleiteten sie König Felipe sowie seine Schwestern Cristina und Elena.

Irene von Griechenland und Sofía haben ein sehr enges Verhältnis – die beiden gelten seit Jahren als unzertrennlich. Irene heiratete nie und lebt seit 1984 bei ihrer Schwester in Spanien. Sie begleitete die Altkönigin zu zahlreichen philanthropischen Veranstaltungen und offiziellen Anlässen und arbeitete auch als ihre Beraterin. In Medienberichten wurde sie oft als der "Schatten" der Altkönigin beschrieben: Bei nahezu jedem öffentlichen Auftritt war sie dabei – einige Meter hinter der Altkönigin, fernab des Rampenlichts.

So war es auch für viele Jahre auf Mallorca. Gewöhnlich begleitete sie ihre Schwester Sofía während deren Aufenthalten im Marivent-Palast. Besonders zur Osterzeit wurden die beiden Schwestern häufig gemeinsam in der Kathedrale von Palma gesehen. Im vorherigem Jahr fehlte Irene bei dem Osterbesuch.