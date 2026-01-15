Große Trauer in der spanischen Königsfamilie: Schwester der Altkönigin Sofía stirbt mit 83 Jahren

Altkönigin Sofía, König Felipe VI. und Königin Letizia haben am Donnerstag (15.1.) in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass Irene von Griechenland am Vormittag um 11.40 Uhr im Palast der Zarzuela in Madrid gestorben ist. Die Schwester der Altkönigin wurde 83 Jahre alt und litt seit vielen Jahren an einer kognitiven Erkrankung.

Irenes Tod erfolgte nach einer Phase sehr fragiler Gesundheit. Sofía setzte deshalb zuletzt Termine aus. Am Mittwoch (14.1.) hätte die Altkönigin mehrere offizielle Auftritte auf den Kanaren wahrnehmen sollen, blieb jedoch an der Seite ihrer Schwester.

Aus dem Königshaus heißt es, Felipe VI. und Letizia hätten den Gesundheitszustand von Irene von Griechenland „Minute für Minute“ verfolgt. Über ihre Sprecher äußerten die Könige ihr „tiefes Bedauern“ über den Verlust „einer Person, die sich mit ihren solidarischen Projekten für die Bedürftigsten eingesetzt“ habe. Irene sei ein Mensch gewesen, der „von allen sehr geliebt“ worden sei.

Prinzessin Sofía mit ihrer Großtante im Sommer 2024 auf Mallorca. / Raúl Terrel

Über Irene von Griechenland

Irene wurde 1942 in Südafrika geboren. Die griechische Königsfamilie lebte damals im Exil, weil sie ihr Land wegen der NS-Besatzung verlassen musste. 1946 kehrte Irene im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie nach Griechenland zurück. Wenige Monate später wurde ihr Vater Paul I. König der Hellenen. Die drei Geschwister Sofía, Irene und Konstantin übernahmen schon während sie zur Schule gingen Repräsentationsaufgaben. Sofía und Irene besuchten das Internat Salem in Deutschland. Irene vertiefte später ihre Kenntnisse in Philosophie und Archäologie und widmete sich intensiv dem Klavierspiel.

Nach dem Tod ihres Vaters (1964) und der Thronbesteigung ihres Bruders Konstantin rückte Irene auf Platz zwei der Thronfolge, weil es außer ihrer Schwester Sofia keine weiteren näheren erbberechtigten Nachkommen Pauls gab. Diesen Rang verlor sie, als ihre Nichte Alexa geboren wurde. Nach einem Militärputsch musste die Königsfamilie Griechenland 1967 verlassen. Irene ging mit ihrem Bruder Konstantin ins Exil.

In der Zarzuela lebte Irene die vergangenen vier Jahrzehnte mit der spanischen Königsfamilie. Sie stand Sofía sehr nahe und war über Jahre ihre Vertraute und wichtige Stütze – auch in Krisenzeiten rund um Altkönig Juan Carlos I. 2018 verlieh ihr die spanische Regierung die Staatsangehörigkeit per Einbürgerungsurkunde. Damit würdigte sie ihre „engen persönlichen Bande“ zur Königsfamilie und ihre „besondere Verbundenheit“ mit Spanien.

Soziales Engagement

1985, als europäische Behörden die Schlachtung von Kühen erlaubten, um die Milchüberproduktion zu stoppen, setzte sich Irene dafür ein, die Tiere nach Indien zu bringen, um unterernährte Kinder zu versorgen. Aus diesem Engagement heraus gründete sie "Mundo en Armonía", eine Stiftung mit Sitz in Madrid. Sie wollte damit Bedürftige unterstützen und zugleich Mitgefühl für Tiere fördern.

Die Organisation stellte ihre Arbeit im Dezember 2023 ein, nachdem sie in 37 Jahren mehr als 150 Projekte unterstützt hatte. Irene von Griechenland engagierte sich außerdem in mehreren Stiftungen, unter anderem im Rat des Peres-Zentrums für Frieden sowie in der afrikanischen Kulturorganisation Südafrikas.

Auswirkungen auf Sofía

Sofía trafen zuletzt zwei schwere Schicksalsschläge. Ende Dezember starb Tatiana Radziwill, ihre Cousine zweiten Grades und eine ihrer engsten Freundinnen, im Alter von 86 Jahren. Als Kinder verbrachten sie viel Zeit miteinander. Ihre Familien lebten damals gemeinsam im Exil in Südafrika, nachdem die griechische Königsfamilie während des Zweiten Weltkriegs das Land hatte verlassen müssen.

Die Königsfamilie auf Mallorca im Sommer 2024: Altköniginsschwester Irene von Griechenland (links) im Rollstuhl sowie die erst kürzlich verstorbene Freundin der Altkönigin, Tatiana Radziwill. / Ballesteros

Altkönigin Sofía ist inzwischen die einzige noch lebende Tochter aus der Ehe von Paul I. von Griechenland und Königin Frederika. Ihr Bruder Konstantin von Griechenland starb im Januar 2023.

Das Königshaus will in den kommenden Stunden über die Zeremonien informieren. Geplant sind demnach eine Aufbahrung in Spanien sowie die anschließende Überführung des Sarges nach Griechenland. Irene soll auf dem Friedhof von Tatoi beigesetzt werden, nördlich von Athen, in der ehemaligen Sommerresidenz der Königsfamilie.

