Priscilla DiLaura (26), vielseitig begabt, mit einem Promi liiert und total vom Schachspiel begeistert

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal Schach gespielt? Die meisten assoziieren den Brettsport mit älteren Männern, verstaubten Holzbrettern und einem längst in die Jahre gekommenen Klassikerspiel für Nerds. Immobilienmaklerin Priscilla DiLaura, die seit Monaten hin und weg ist vom Schachspielen, passt da erst einmal gar nicht hinein. 26 Jahre alt, bildhübsch, weniger geschminkt als auf ihren Fotos in den sozialen Netzwerken, südländisches Aussehen, aber beide Elternteile sind Deutsch. Beim MZ-Interview ist sie freundlich, wirkt neugierig, aber auch leicht angespannt, welche Fragen gleich auf sie zukommen werden. Die zwischen Stuttgart und Überlingen am Bodensee aufgewachsene Auswanderin, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Schach-Content-Creator zu werden, weiß genau, worüber sie im MZ-Interview sprechen will (Schachspielen) und worüber nicht (ihren neuen, prominenten Freund).

Seit vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass sie die neue Partnerin von Popsänger und Eisdielen-Betreiber Marc Terenzi ist, taucht ihr Name immer wieder in den Medien auf. Noch ist DiLaura, wie sie sagt, nicht allzu medienerfahren. Ein bisschen was über sie und Terenzi würde die MZ schon gerne erfahren. Wir probieren es.

Keine Fragen zu Marc Terenzi

Einstiegsfrage: „Haben Sie sich gefreut, als publik wurde, dass Sie die Freundin von Marc Terenzi sind?“ „Ich wollte eigentlich keine Fragen zu Marc beantworten, sondern sichergehen, dass es vor allem ums Schachspielen geht“, erteilt DiLaura uns eine Abfuhr, zumindest teilweise. „Was ich sagen kann, ist, dass wir beide sehr glücklich sind.“ Lächeln. Auch ans Schachbrett hätte sie den Reality-Star schon ein paarmal bekommen. „Er will Schachspielen lernen. Ich bringe es ihm bei“, sagt DiLaura, die zum ersten Mal mit einem Promi zusammen ist.

Kennengelernt hatten sich Terenzi und das über 20 Jahre jüngere Model im Mai 2025 bei einem Kunst- und Fashion-Event in Andratx. Damals lebte DiLaura erst ein gutes halbes Jahr auf der Insel. „Meine Freunde wohnen in der Schweiz, in London oder Stuttgart. Im Sommer 2024 ist zudem meine Beziehung auseinandergegangen. Am Bodensee hat mich daher nichts mehr gehalten“, erzählt die Neu-Auswanderin, die schon ab 2021 regelmäßig auf der Insel war. Ihre Mutter habe hier eine Immobilie, ziehe bald ebenfalls hierher. Auch DiLauras Halbbruder lebt auf der Insel, betreibt eine Kunstgalerie.

Schachbrett für jede Situation

Mit im Gepäck der Neu-Auswanderin, die in einer Wohnung an den Avenidas in Palma wohnt, waren fünf Schachbretter „in allen Farben und Größen“. „Eines ist zum Rollen, das kann ich sogar mit an den Strand nehmen“, sag DiLaura. Zu dem Denksport sei sie wegen der Netflix-Serie „The Queen’s Gambit“ (Das Damengambit) gekommen. „Ende 2024 war ich richtig süchtig danach. Die Serie hat eine wunderschöne Dramaturgie“, schwärmt DiLaura. Die Geschichte der in einem Waisenhaus aufgewachsenen Hauptdarstellerin, die am Ende einen russischen Großmeister besiegt und Weltmeisterin wird, habe sie sehr bewegt. „Wie ihre Familie und Freunde sie angefeuert haben, hat etwas in mir geweckt – wie einen Traum“, so DiLaura. „Danach habe ich monatelang Tag und Nacht online gespielt, Schachbücher gelesen und Großmeister-Partien analysiert.“ Zudem wollte sie, wie die Netflix-Protagonistin, an einem bekannten Schachturnier in Las Vegas teilnehmen. Zeit für die Vorbereitungen dafür hatte sie damals als selbstständige Immobilienmaklerin bei Engel & Völkers am Bodensee recht viel.

Stets mehrere Standbeine

Dass sie alleine vom Social-Media-Content übers Schachspielen und Kooperationen wohl nicht leben können wird, ahnt DiLaura. Sie ist realistisch, mag Planbarkeit – auch im Spiel – und hat sich daher schon früh mehrere Standbeine aufgebaut.

Schon mit 16 Jahren sei sie von zu Hause ausgezogen und habe in Köln Vollzeit eine Schauspielschule besucht. Parallel arbeitete sie unter anderem als Model. Mit 20 Jahren ging Priscilla DiLaura dann für ein Jahr nach London, besuchte dort ebenfalls eine Schauspielschule. „Ich konnte zwar fließend Englisch, es war aber schwierig wegen meines Akzents“, so DiLaura, die schnell merkte, dass sie mit der Schauspielerei nicht das große Geld verdiente. „Man muss realistisch sein. Ich bin in dem Bereich absolut unbekannt. Ich wollte nicht mein Leben lang irgendwelche Jobs machen und warten, bis Hollywood anruft“, sagt sie heute.

2021 habe sie die Mode-Boutique ihrer Mutter mit italienischer Designerware und deutschen Marken in ihrer Heimat Überlingen am Bodensee übernommen. „Seitdem war ich nicht mehr angestellt. Mir ist Selbstständigkeit sehr wichtig“, stellt sie klar.

Daran hat sie auch auf Mallorca festgehalten. Nach ihrer Ankunft gründete sie ihr eigene Immobilienfirma. Auch mit einer Schauspielagentur arbeite sie noch zusammen, fürs Modeln suche sie derzeit nach einer neuen. Zudem lernt DiLaura Spanisch. „Ich mache so viele Sachen gleichzeitig, da platzt einem manchmal schon der Kopf“, sagt sie. Die Nebensaison nutzt sie, um sich aufs Schach- und auch Pokerspielen zu konzentrieren. „Beides sind Strategiespiele, aber Schach ist komplexer. Man muss daher mehr Zeit investieren. Ich versuche, immer besser zu werden.“

Priscilla DiLaura in Las Vegas

"Die Schachlady kommt"

Dass sie in der Schachszene mitmischen will, hat sich auf der Insel längst herumgesprochen. Wenn DiLaura sich hier bei Vernissagen, Restaurant-Eröffnungen oder privaten Partys unter die Leute mischt, fallen Sätze wie „die Schachlady kommt“ oder „da kommt die professionelle Schachspielerin“. „So professionell dann auch nicht“, entgegnet DiLaura dann bescheiden. „Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ob ich Schachunterricht geben würde. Doch ich spiele selbst noch nicht so lange und will erst noch mehr dazulernen.“

Ihr größter Erfolg? „Dass ich es bei der National Open Chess Championship in Las Vegas so lange mit den Profis am Tisch ausgehalten habe, ohne dass sie mich matt gesetzt haben. Das ging drei bis vier Stunden“, sagt DiLaura. Im Nachgang habe ihr ein erfahrenerer Spieler bestätigt, dass sie gute Züge gemacht habe. „Dass meine Gegner nachdenken mussten, war für mich schon ein Kompliment.“

Noch keine Elo-Zahl

Sich offiziell mit anderen messen, kann sie allerdings noch nicht. Denn noch hat DiLaura keine Elo-Zahl. Die Wertungszahl gibt Auskunft über die Spielstärke eines Schachspielers, vergleichbar mit dem Handicap beim Golf. In der Szene sagt man auch, ein Spieler ist noch „unrated“. Eine Elo-Zahl bekomme man erst zugewiesen, nachdem man einen Spieler geschlagen hat, der bereits im Elo-Zahlensystem drin ist. „Ich plane gerade meine Turniere für das Jahr. Ich hoffe, ich finde einen Gegner, bei dem ich eine realistische Chance habe“, so DiLaura. Ihr größter Traum sei aber eines Tages gegen den Norweger Magnus Carlsen spielen zu dürfen. Carlsen machte sich schon mit 13 Jahren in der Szene einen Namen, war von 2013 bis 2023 Schachweltmeister.

Als Frau steche sie zwar hervor, sei bei den Turnieren aber auch nicht die einzige. „Dort sind vielleicht fünf Prozent Frauen. Trotzdem gibt es auch viele erfolgreiche Spielerinnen.“ Vielleicht auch wegen ihres Geschlechts ist die größte Schach-Online-Plattform chess.com bereits auf DiLaura aufmerksam geworden. „Mein bestes Video hat knapp eine halbe Million Aufrufe“, sagt die 26-Jährige, die mittlerweile eine Partnerschaft mit chess.com hat. Die Plattform beteiligt sie finanziell bei Abo-Abschlüssen und lädt sie zu Veranstaltungen mit Großmeistern ein.