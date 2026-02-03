Der weibliche Wendler – So viel Mallorca-Potenzial steckt im "Dschungelcamp" 2026

Während auf Mallorca unter den gelangweilten deutschen Residenten lebensnotwendige Hassdebatten über abgelaufene Supermarkt-Artikel laufen, bin ich derzeit vollständig auf etwas ganz anderes fokussiert. Das RTL."Dschungelcamp". Das hat durchaus einen beruflichen Hintergrund. Jahrelang habe ich das „BILD-Dschungelcamp“ moderiert.

Mit Stolz, aber auch mit ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, möchte ich betonen, dass mein Chef und ich damals, 2010, das erste Second-Screen-Format Deutschlands erfanden. Das ging so: mit ehemaligen Camp-Teilnehmern die RTL-Sendung gucken und parallel im Internet darüber reden. Michael Wendler (IBES 2014) betrank sich dabei versehentlich vor laufender Kamera, Sänger Silva Gonzalez (IBES 2013) gab dem Pornosternchen Lexy Roxx seine Telefonnummer während sein Mikro eingeschaltet war, Martin Kesici (IBES 2012) baggerte hemmungslos herum an Sophia Wollersheim (IBES 2016) und das trashige It-Girl Georgina Bülowius (IBES 2013, 2014), die, ach, das wollen sie gar nicht wissen.

Was hat das mit Mallorca zu tun?

Sie fragen sich jetzt sicher, was hat das mit Mallorca zu tun? Ganz einfach, es gibt viel zu viele Schnittstellen zwischen dem Camp und der Insel:

Schauspielerin Sonja Kirchberger wohnt hier seit Ewigkeiten (IBES 2020), Reality-Darsteller Jürgen Milski (IBES 2016) singt hier seit Ewigkeiten, It-Girl Gina-Lisa (IBES 2017) flog schon vor Ewigkeiten aus dem Megapark, wo sie als Autogrammgeberin auftrat. Der wahlmallorquinische Costa Cordalis (IBES 2004, gestorben 2019) erkämpfte sich gar die allererste Dschungel-Krone. Der Sieg verhalf dem fast vergessenen Schnulzensänger aus den 70ern zu einem großen kultigen Comeback, nicht nur am Ballermann.

Die Liste der Dschungel-Recken und -Amazonen die auf der Insel wohnhaftig sind oder am Ballermann ihr Glück versuchen ist schier unendlich. Überdurchschnittlich vertreten darunter sind streitbare Charaktere wie Melanie Müller, Iris Klein, Daniela Büchner, Michael Wendler, Martin Semmelrogge oder Marc Terenzi.

Wenn das für viele Residenten schon schwer auszuhalten ist, dann sollten Sie erst einmal das Potenzial des aktuellen RTL-Kaders kennen. Das bereitet wirklich Sorge. Und das liegt hauptsächlich an einem ganz besonderen Charakter.

Der Schnell-Check

Ariel

Vermutlich weiß die jüngste Teilnehmerin nicht einmal, wo Mallorca liegt, aber wenn, liegt es sicher auf einer Scheibe, die von vier Elefanten getragen wird, die auf einer riesigen Schildkröte stehen, die durchs Universum schwimmt. Die Absolventin der TikTok-Universität mit dem Master-Abschluss Verschwörungstheorie besticht mit beleidigter Bildungsferne gepaart mit Wut, Naivität, Hysterie, Beharrlichkeit und Trauer. Damit hat sie sich den Hass ungefähr aller Zuschauer zugezogen. Sie polarisiert wie keine andere seit Anbeginn des „letzten deutschen TV-Lagerfeuers“. Das soll etwas bedeuten, wenn die Vorgängerinnen Sarah Knappig, Nadja Abd el Farrag oder Larissa Marolt hießen. Doch genau dieser Stilmix aus Ahnungslosigkeit und Berserker-Mentalität ist es, der die Schweizerin für die Ballermann-Booker interessant machen dürfte. Vollständig verwirrt, weit mehr verflucht als gepriesen. Der weibliche Wendler. Keiner mag ihn, aber wenn er auftritt, platzt der Megapark aus allen Nähten. Wenn wir nicht aufpassen, wird es soweit kommen.

Ariel. / RTL

Gil Ofarim

Er nimmt es stoisch hin, wenn ihn Ariel in ihrer alltäglichen Routine, als „Verbrecher“ und „Lügner“ beschimpft. Alles weitgehend klaglos einstecken, das ist ein guter Charakterzug für einen Ballermann-Neuling, der in den letzten Jahren finanziell Not litt. Leider hat seine Rockmusik so gar keinen Stellenwert auf der Partymeile. DJ wäre vermutlich eine Option. Ein Kopfhörer auf den Ohren schützt vor so mancher gebrüllten Frage aus dem Publikum, wie das denn damals wirklich war, mit dem Antisemitismus-Vorfall in dem Leipziger Hotel.

Gil Ofarim. / RTL

Hubert Fella / Peter Klein

Der fröhliche Franke Hubert Fella ist jetzt schon ein Ballermann-Fan und häufig gesehener Gest in der Bierstraße. Genau dahin passt auch der Song, den er pünktlich zum Dschungelcamp aufgenommen hat. „Mein Herz schlägt Schlager“. Damit dürfte er automatisch in der MK Arena gesetzt sein. Dort schnulzt in der Hauptsaison auch schon der diesjährige Dschungel-Ersatzkandidat Peter Klein. Der kleine Kellerclub mit einem Fassungsvermögen von knapp 150 Gäste liegt direkt im Carrer de Miquel Pellisa, wie die Bierstraße im nüchternen Zustand heißt.

Hubert Fella. / RTL

Stephen Dürr

Der Soap-Schauspieler aus „Unter uns“ und anderen Endlos-Serien versuchte es bereits in den vergangenen zwei Jahren im Oberbayern, aber irgendwie zündete das Ganze nicht recht. Jetzt, mit neu eroberter Prominenz im Rücken könnte es im zweiten Anlauf klappen. Nach diesem eigentlich soliden Auftritt bei RTL wäre sogar der Bierkönig drin.

Stephen Dürr. / RTL

Simone Ballack

…wird man eher nicht auf den großen Insel-Bühnen antreffen. Wenn sie auf Mallorca auftaucht, dann eher dort, wo der Luxus zu Hause ist. Schon häufiger war sie Gast im edlen Hafen von Puerto Portals, zuletzt bei einer Veranstaltung des Burda Verlags im Restaurant „Ritzi“. Beim nächsten Mal könnte sie glatt ihre neue Freundin Mirja DuMont mitnehmen. Die hat bislang noch so gar keine Insel-Expertise vorzuweisen.

Simone Ballack. / RTL

Patrick Romer

Der Mann, der sich seit „Bauer sucht Frau“ durch diverse Reality Formate hangelt, ist Landwirt mit dem Schwerpunkt Hochlandrinder. Wenn einer an den Ballermann gehört, dann er. Miguel Pascual, der Chef des „Oberbayerns“ liebt Bauern. Er ist selber einer aus Leidenschaft. Und so heißt einer von Pascuals Lieblingskünstlern konsequenterweise Schäfer Heinrich. Der schwingt in der Hauptsaison häufiger das Mikro als den Schafstock. Bauer Patrick könnte da zu einer ernsthafte Nachtarbeiter-Konkurrenz werden.

Patrick Romer. / RTL

Um den Rest müssen wir uns nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen; Hardy Krüger Jr wird vielleicht noch einmal in Andratx auftauchen, um einen Krimi zu drehen. Umut Tekin wird beim Megapark Opening bei seinem Job als Influencer gesichtet, und Eva Bentatou dreht mit RTL den großen Mallorca-Urlaubs-Untreue-Test. Als Lockvogel.

Ich kann das alles kaum erwarten.

