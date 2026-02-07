Diese Spas auf Mallorca lohnen sich wirklich

Den ganzen Tag in der Therme von einem warmen Becken ins andere wandeln, zwischendurch in der Sauna entspannen, auf der Liege etwas lesen und für das Tagesticket am Ende nur um die 30 Euro zahlen. So kann ein Wintertag in einer Wellness-Oase in Deutschland aussehen. Auf Mallorca läuft der Besuch im Spa ganz anders ab.

Die Unterschiede

Einer der größten Unterschiede ist wohl, dass man große Themenlandschaften mit einer Vielzahl an riesigen Becken, wie man sie aus der Heimat kennt, hierzulande vergebens sucht. Auch separate Thermen und Heilbäder wie in deutschen Kurorten gibt es auf der Insel nicht. Stattdessen taucht man hier in Hotels ab – vorausgesetzt, sie bieten auch Tagespässe (daypasses) für Nicht-Gäste an. Darüber hinaus gibt es in so manchem großen Fitnessstudio, etwa dem Megasport in Palma, Spa- und Saunabereiche. Der Zutritt ist allerdings gewöhnlich den Mitgliedern vorbehalten. Diese Bereiche lassen sich allenfalls nutzen, wenn man sich ein Tagesticket für das gimnasio kauft. Im Megasport kostet das dann 50 Euro.

Daneben gibt es kleinere, unabhängige „Spas“, die aber vor allem auf Anwendungen wie Massagen spezialisiert sind. Von einem Thermenbesuch nach „deutscher Art“ ist man da ganz weit entfernt.

Hier ist die Auswahl am größten

Mit Abstand am größten ist die Auswahl bei den Hotels. Das Problem hier: Nicht alle Einrichtungen mit Spa-Bereich und Daypass-Angebot haben auch in der Nebensaison geöffnet. Vor allem in Urlaubergebieten wie der Playa de Palma, Cala Millor, Port de Sóller oder Alcúdia muss man teils lange recherchieren und herumtelefonieren, um geöffnete Hotels zu finden. Abhilfe schafft zumindest teilweise die Plattform Hoteltreats (hoteltreats.com), die mit einigen Hotels kooperiert. In die Suchmaske bei „Ubicación“ „Mallorca“ und bei „Categoría“ „Spa“ eingeben. Dann kommen verschiedene Pakete. Bei den Hotels, die eine Direktbuchung (reserva inmediata) über die Plattform zulassen, lässt sich im nächsten Schritt im Kalender nachschauen, wann das Hotel geöffnet hat und an welchem Tag noch Plätze frei sind. Bei anderen Hotels findet man die Daten, wann die Einrichtung geöffnet ist, in der Beschreibung.

Der Spa-Besuch auf Mallorca läuft ganz anders ab als in Deutschland. / Valparaiso

Am besten anrufen

Wer bei Hoteltreats für einen bestimmten Tag einen Spa-Aufenthalt bucht, zahlt eine Bearbeitungsgebühr von 3 Euro, hat dafür aber auch kaum Aufwand. Billiger, aber auch zeitintensiver ist es, wenn man selbst direkt bei Hotels anruft, reserviert und dann vor Ort zahlt. Der Vorteil: Falls am Ende doch etwas dazwischenkommt und man nicht kommen kann, kann man kurzfristig, etwa telefonisch, absagen und verliert so kein Geld. Für Urlauber, die eher spontan nach Wetterlage planen, eignet sich eher die Direktreservierung beim Hotel. Auch da Hoteltreats nur mit einigen Unterkünften kooperiert, lohnt es sich immer, die Website verschiedener Wunschhotels zu checken. Bieten sie Tagespässe für auswärtige Gäste, wie viel kosten sie, wie sind die Öffnungszeiten? Nach MZ-Erfahrungen sind selbst online die Informationen spärlich, sodass man am besten anruft. Wer sich lange Anfahrtswege mit Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln sparen will, fragt zunächst bei den Hotels in der eigenen Nachbarschaft oder Nähe zur Unterkunft nach.

Im Sheraton Mallorca Arabella gibt es unter anderem einen lichtdurchfluteten Innenpool. / Sheraton Mallorca Arabella

Ein weiterer Unterschied zu Deutschland ist, dass es für die oft „Rundgänge“ (circuitos) genannten Besuche vorgegebene Zeiten gibt, etwa 90 Minuten. Manchmal darf man sogar nur eine Stunde planschen. Nur ganz selten dauert der Besuch über drei Stunden. Dazu sollte man aber wissen, dass es in den Spas keine Stechuhr gibt und damit auch kein Nachzahlen, wie man es aus Deutschland kennt. Die angegebenen Zeiten sind eher ein Richtwert. Vom Personal aus dem Wasser geholt, wird man nicht.

Beim Besuch mit Kindern beachten

Zu beachten sind in jedem Fall die Öffnungszeiten und Bedingungen der Spas. Fast in jedem etwa gibt es besondere Zeitfenster, in denen auch Kinder Zutritt haben und sich austoben können. Oft schließen die Spas an Feiertagen oder am Wochenende früher.

So warm darf das Wasser sein

Bevor man bucht, sollte man auch die Ausstattung der Spas genau prüfen oder erfragen. Eine große Auswahl zwischen verschiedenen warmen Becken oder einem Wellenbad wie in Deutschland hat man hierzulande eher nicht. Dafür sorgt auch ein für ganz Spanien gültiges Real Decreto (Königliches Dekret). Demnach muss die Temperatur von Becken in überdachten Schwimmbädern zwischen 24 und 30 Grad liegen. In Whirlpools sind maximal bis 36 oder sogar 40 Grad erlaubt. MZ-Empfehlung: Sofern Sie nicht zum sportlichen Schwimmen ins Spa gehen, suchen Sie sich eines mit Whirlpool (spanisch ist eher von jacuzzi die Rede) oder erfragen Sie die Wassertemperaturen vorab telefonisch. Am wenigsten los ist laut MZ-Erfahrungen häufig während der spanischen Siesta-Zeiten (ab 15 Uhr).

Wir empfehlen im Folgenden Spas, die zumindest ein größeres beheiztes Becken, einen Whirlpool, eine Sauna und ein türkisches Bad haben.

Die MZ-Empfehlungen

Mit am größten ist der Spa-Bereich des GPRO Valparaíso Palace & Spa in Palma. Die Aussicht auf die Stadt gibt’s vom beheizten Hauptbecken, das auch nach außen führt, kostenlos dazu. Wärmer ist es im runden Whirlpool. Im abgetrennten Thermalbereich gibt es eine Sauna, ein türkisches Bad, Dampfbäder und Inhalationen mit Kräuteressenzen. Die zweistündigen Zeitfenster lassen sich unter hspavalparaiso.com reservieren. Montags bis donnerstags zahlt man 35 Euro, am Wochenende und Feiertagen 45 Euro. Parken geht auf dem hoteleigenen Parkplatz. Bitte Badeschlappen mitbringen!

Das Spa des GPRO Valparaiso ist nicht nur im Südwesten der Insel bekannt. / Valparaiso

Eine Mischung aus arabischen Bädern und herkömmlichem Spa bietet das Ç Wellness Studio im Hotel El Llorenç Parc de la Mar in Palma. Das Wasser im 14 Meter langen Hauptbecken, über dem mehrere stilvolle Lampen hängen, hat 29 bis 30 Grad. Wohliger ist es im direkt angebauten Jacuzzi. Daneben gibt es ein türkisches Bad und eine Sauna. Drei Stunden schlagen mit 40 Euro zu Buche. Parken aufgrund der Baustelle vorm Hotel und der Anwohnerzone Acire besser außerhalb des Innenstadtrings, etwa im Carrer Joan Maragall. Von dort sind es noch acht Minuten zu Fuß.

Im Ç Wellness Studio im Hotel El Llorenç Parc de la Mar in Palma. / Simone Werner

Das Gefühl, in eine andere Welt zu kommen, hat man auch beim Betreten des YHI Spa im Untergeschoss des Melià Palma Bay. Hier ist es, ähnlich wie in einem Hamam, besonders dunkel, das Hauptbecken mit Wasserstrahldüsen ist von LED-Kerzen umgeben. In zwei weiteren kleinen Becken wird ebenfalls die Durchblutung angeregt. Angrenzend an den Hauptbereich gibt es eine Sauna und ein Dampfbad. Der 90-minütige Aufenthalt kostet ab 25 Euro pro Person. Parken kann man nach Wunsch in einem unterirdischen Parkhaus, von dem aus man direkt ins Hotel kommt.

Im YHI Spa des Melià Palma Bay. / Simone Werner

Daneben gibt es noch weitere, aus Sicht der MZ-Redakteurin lohnenswerte Spas, die die obigen „Kriterien“ erfüllen. Dazu gehören Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel in Palma (drei Stunden kosten für Residenten ab 44 Euro, für Nicht-Residenten: ab 55 Euro), HM Palma Blanc in Palma (90 Minuten kosten ab 30 Euro), Lindner Golf Resort in Portals Nous (Tagesticket ab 35 Euro) und Hammam Al Ándalus in Palma (90 Minuten ab 44 Euro).

