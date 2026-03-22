Ein wenig Luxus gefällig? Die neue Doku-Soap "Me, Myself, Mallorca" unterhält mit Glamour

Dokus über Mallorca gibt es viele: Ob Natur, Kultur, Berichte über Wanderreisen, Ballermann oder Geheimtipps – gesehen hat man schon fast alles. Der SWR geht nun mit „Me, Myself, Mallorca“ auf eine ganz andere Weise an die Insel heran. „Wir wollten bewusst etwas anderes zeigen und den Zuschauer mit in exklusive und ungewöhnliche Lebenswelten nehmen“, sagt Sara Endepols, zuständige Redakteurin beim SWR. Die Doku begleitet fünf Frauen auf Mallorca in ihrem Alltag, bei ihren Projekten und Herausforderungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. „Jede der Protagonistinnen steht dabei für etwas anderes“, sagt Endepol. Wer jedoch normale Auswanderergeschichten erwartet, liegt falsch: Luxus spielt hier eine übergeordnete Rolle.

Die Berufe der fünf Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein, spiegeln aber alle den Luxus auf der Insel wider. / SWR

Nicht das Standard-Klientel an Auswanderern

Bei der Doku handelt sich um eine Produktion von „Spiegel TV“ und „Autentic“ im Auftrag von SWR und NDR. Die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender wildern damit ein wenig in Formaten, die eher aus dem Privatfernsehen bekannt sind. Und das merkt man sofort. Kurz zusammengefasst, geht es um Luxusimmobilien, exklusive Partys, Glamour. Die Farben sind knallbunt, die Produktion ist aufwendig. „Es ist nicht das Standard-Klientel an deutschen Auswanderern, die wir begleiten. Aber das wollten wir auch nicht, denn davon gibt es im Privatfernsehen schon viele Formate. Wir wollten, dass es ein bisschen zugespitzt ist, ein bisschen glitzert und unterhält“, sagt Endepol.

Künstlerin Natalie stellt in ihrem Atelier Bilder ihrer „Flower Collection“ für eine anstehende Vernissage fertig. / SWR

Als reines Unterhaltungsformat geplant

Als erste der fünf Frauen wird Rossitza Hantelmann begleitet, eine Maklerin die – passend zum Titel der Folge „Rossitza und die Millionenvilla“ – eine neue Luxusvilla in ihr Portfolio aufnehmen will. Nicht einmal drei Minuten dauert es, bis die Doku den Zuschauer schon mit in die Welt der Schönen und Reichen nimmt. Und aus der geht es auch erst ein mal nicht heraus. Es wird Sekt eingeschenkt und in teuren Immobilien gedreht, es werden Häppchen gereicht und glitzernde Kleider anprobiert.

„Uns ist bewusst, dass es nicht die Standard-Realität auf Mallorca widerspiegelt. Es ist ein reines Unterhaltungsformat, mit dem wir besonders junge Frauen erreichen wollen“, erklärt Endepols. Das erklärt auch, warum die anderen vier Protagonistinnen auch Frauen sind: Malin versucht sich als Partyschlager-Sängerin, Natalie arbeitet als Künstlerin, Annika ist als Wedding-Planerin zu sehen und Johanna sorgt dafür, Immobilien von Superreichen auf der Insel vorzubereiten, bevor die Gäste kommen.

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Annika arbeitet als Wedding-Planerin. / SWR

Einfach mal unterhalten lassen

Ein Einblick in das „echte“ Mallorca ist das nicht. Aber diesem Anspruch hat sich die Dokusoap ja auch nicht gestellt. Sie lässt die Zuschauer in eine glamouröse Welt eintauchen, die sie sonst vielleicht nie betreten würden (und die es so teils auch gar nicht gibt), um sich für einen Abend einfach unterhalten zu lassen. Ab dem 24. März ist die Dokusoap mit sechs Folgen à 45 Minuten zunächst in der ARD-Mediathek zu sehen, dann startet sie im TV. Im SWR laufen die Folgen 1 bis 3 am 13. April, die Folgen 4 bis 6 am 20. April, jeweils ab 23.50 Uhr.