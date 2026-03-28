„Malle ist eine Gemeinde in Belgien“: Bekanntes Radio-Duo macht ersten eigenen Mallorca-Podcast

Wenn Bekannte oder Freunde von Jürgen und Christina Mayer über Mallorca reden und dabei „Malle“ sagen, stellen sich den beiden Langzeitresidenten die Haare auf. „Wir entgegnen ihnen dann: ‚Malle ist eine Gemeinde in Belgien‘ oder ‚Bitte sag nicht Malle, die Insel heißt Mallorca‘“, erklärt Jürgen Mayer, der sich als Radiomoderator für den WDR und das Inselradio einen Namen gemacht hat. Seit 24 Jahren lebt er mit seiner Frau Christina auf der Insel. In all den Jahren ist ihnen die Bitte „Sag nicht Malle!“ gegenüber Kollegen in Deutschland oder Freunden immer wieder über die Lippen gekommen. Ihr neuestes Projekt, ein Insel-Podcast, so zu nennen, war da naheliegend.

Das Ankündigungsplakat zum Podcast mit einer direkten Bitte. / FOTO: MAYER

Die Mayers gehören mit ihrerm Sonntagstalk „Mayer‘s & Friends“ schon seit über 20 Jahren sozusagen zum Inventar des Inselradios. Auch in diversen Podcasts waren sie bereits zu hören, nun sind sie erstmals selbst die Hosts.

Ab dem 31. März erscheint jeweils dienstags alle zwei Wochen eine neue Folge. Es geht um Insel-Kuriositäten, Erlebnisse aus ihrem fast 25-jährigen Finca-Leben und Tipps zum Mallorca-Urlaub, die laut ihrer Aussage in kaum einem Reiseführer zu finden sind.

Wussten Sie das schon?

Wie muss man die Billigtankstellen bedienen? Was ist der „pünktliche Wind“? Wie kann man die Aussicht vom Kalvarienberg aus auf Pollença genießen, ohne die lästigen 365 Stufen zu erklimmen? Wie läuft eigentlich die Osterwoche Semana Santa abseits von Palma, auf den Dörfern ab? Welche Zutaten sollten in einem original mallorquinischen Mandelkuchen nicht fehlen?

So manches dürften selbst Residenten, an die sich der Podcast explizit auch richtet, noch nicht wissen. Wer will, kann auf einer in Kürze freigeschalteten Website zum Podcast Fragen einreichen, die sie oder er gerne beantwortet haben würde (sagnichtmalle.de). Dem gehen die beiden Moderatoren dann nach.

In jeder Folge gibt es zudem einen Gast, dem das Moderatoren-Duo rund 15 Minuten Zeit widmet. Darunter ist auch der ein oder andere Mallorca-Promi, etwa Ex-„Tagesschau“-Moderator Jan Hofer oder „Melitta-Mann“ Egon Wellenbrink. „Wir wollen kein Promi-Podcast sein. Es soll eine schöne Mischung zwischen berühmten und nicht berühmten Gästen sein“, betont Mayer allerdings.

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Podcast mit Haltung

Am Ende der etwa 30-minütigen Episoden gebührt stets Mallorquinern das letzte Wort. Sie erklären zum Beispiel, warum sie ihre Insel so lieben oder welches ihr Lieblingsplatz ist. „Es ist eine Art Respektbezeugung ihnen gegenüber. Es wird immer viel über die Mallorquiner gesprochen, aber nicht so viel mit ihnen“, findet der 61-jährige Jürgen Mayer, der sich mit seiner Frau auf seiner Finca in Sineu auch ein kleines Aufnahmestudio eingerichtet hat. Was den Podcast laut Mayer auch deswegen von den vielen anderen, der Insel gewidmeten, unterscheidet: „Unserer wird auf jeden Fall professionell. Es gibt leider auch einige technisch schlechte Podcasts.“