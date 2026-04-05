Upcycling auf Mallorca: So entsteht in Cala Ratjada Mode aus alten Sonnenschirmen

Für heiße Strandtage sind Sonnenschirme nützlich – aber wohin damit, wenn der Urlaub vorbei ist? Ins Flugzeug sicherlich nicht. Viele ausländische Strandgänger entscheiden sich deshalb, die Schattenspender vor ihrer Abreise zu entsorgen. Entsprechend stapeln sich die ausgedienten Sonnenschirme im Hochsommer in den Mülleimern der Strände. „Das ist mir sofort aufgefallen, und es hat mich von Anfang an gestört“, sagt Eliana Payro. Heute haucht sie den alten Schirmen auf kreative Art neues Leben ein.

Alles verarbeitet

Vier Jahre ist es her, dass die Argentinierin nach Mallorca kam. Ein Freund von ihr, Diego Putallaz, lebte bereits in Cala Ratjada und erleichterte ihr den Einstieg auf der Insel. Seit gut einem Jahr sind die beiden nun auch Geschäftspartner. Gemeinsam führen sie die Boutique „Marte“ an der Einkaufsstraße Carrer de l’Agulla.

Schon vor dem Lokal zieht ein Aufsteller die Blicke auf sich. „Handmade Clothes“ ist dort zu lesen, darunter auch auf Deutsch: „Nähwerkstatt“. Wer herantritt, liest die Erklärung zur Entstehung der Jacken, die dahinter auf einer Garderobenstange hängen. „Sie alle waren mal Sonnenschirme. Jetzt sind sie Wind- und Regenjacken“, sagt Eliana Payro.

Geschäftspartner Diego Putallaz und Eliana Payro vor der Eröffnung der Boutique Marte im Frühjahr 2025 / privat

Einfarbige Stücke, Palmenaufdrucke, Obst-Muster oder Streifen – „die Stoffe sind vielfältig, und bei den meisten Sonnenschirmen, die ich finde oder die bei mir abgegeben werden, noch vollkommen intakt“, so Payro weiter. Jedes Modell ist ein Unikat, auch vom Design her. Es gibt kurze und lange Jacken, weite und eher körperbetonte. Als Innenfutter dienen andere ausgediente Stoffe.

Bei einigen sind Kordeln oder Kunststoffstücke eingearbeitet, die früher zum Sonnenschirm gehörten und jetzt als Knöpfe oder zur Justierung der Kleidung dienen. Alles hat Payro selbst geschneidert, an ihren Nähmaschinen im Inneren des Ladenlokals. Dort sitzt sie immer dann, wenn gerade keine Kunden da sind. „Ich versuche, so gut wie alles zu verarbeiten. Der Gedanke dahinter ist, so wenig wie möglich wegzuschmeißen“, sagt Eliana Payro.

Nicht zu übersehen: Die Sonnenschirm-Mode an der Einkaufsstraße Carrer de l'Agulla ein Cala Ratjada / Nele Bendgens

Upcycling im Trend

Upcycling nennt man dieses Prinzip, bei dem alte oder ausgediente Materialien so weiterverwendet werden, dass daraus neue Produkte mit höherem Wert oder neuer Funktion entstehen. In Deutschland ist dieses nachhaltige Konzept in den vergangenen Jahren zum Trend geworden, Mallorca macht sich damit erst vertraut.

„In meiner Heimat Argentinien ist Upcycling auch schon länger Thema. Auch aus finanziellen Gründen werden dort viele Dinge wiederverwertet oder aufbereitet. Überhaupt wird Kreativität dort viel Bedeutung beigemessen“, sagt Payro. Der 49-Jährigen ist anzumerken, dass sie noch immer an ihrem Heimatland hängt. „Im Winter, wenn mein Laden in Cala Ratjada zu ist, fliege ich auch regelmäßig dorthin zurück. Noch kann ich mich nicht ganz von dem Leben dort trennen. Vielleicht irgendwann einmal.“

All-In auf Mallorca

Was nicht heißt, dass sie ihr Mallorca-Projekt nicht ernst nimmt. Im Gegenteil. „Ursprünglich wollte ich meinen Laden in Buenos Aires parallel zu dem in Cala Ratjada weiterführen. Aber ich habe gemerkt, dass es sinnvoller ist, mich geschäftlich ganz auf den Standort Mallorca zu konzentrieren.“ Die erste Sommersaison im Urlaubsort hat ihr Laden vergangenes Jahr bereits überstanden. „Und es ist besser angelaufen, als ich gedacht habe. 95 Prozent der Kunden sind Deutsche, und einige sind sogar mehrmals gekommen“, sagt sie.

Dass sie zudem auch als Änderungsschneiderei fungiert, hat ihr zusätzliche Kunden und Verdienste eingebracht – und ein gutes kollegiales Verhältnis zu den anderen Boutiquen ringsum, die Eliana Payro bei Anpassungen empfehlen. „Nicht alle arbeiten mit mir zusammen, aber die meisten haben mich sehr gut aufgenommen“, sagt sie.

In der argentinischen Hauptstadt hatte die studierte Modedesignerin bereits knapp 15 Jahre lang ihr Label „Marte y sus pieles“ etabliert. Eigene Kreationen, teils von ihr genäht, teils in Kooperation mit kleinen Nähwerkstätten. Auch in Cala Ratjada sind die farbenfrohen und vor allem überraschenden Designs neben den Upcycling-Regenjacken Hauptbestandteil ihrer Boutique.

Jedes Stück ist ein Unikat, kein Teil ist Standard. Hier überraschende Knöpfe, dort interessante Aussparungen, Rüschen oder Raffungen an Stellen, an denen man sie nicht erwartet. Dazu auffällige Stoffkombinationen, Muster und pfiffige Schnitte. Wenn sie nicht gerade alte Sonnenschirme umnäht, sucht Eliana Payro nach neuen, aber haltbaren Stoffen für ihre Kollektionen. „Meine Stücke halten lange. Auch das ist eine Art der Nachhaltigkeit.“

Nicht alles ist Upcycling, dafür aber farbenfroh und mit überraschenden Designs / Nele Bendgens

Bald sind Schwimmtiere dran

Auch wenn sie ihren Laden in Argentinien mittlerweile geschlossen hat, nutzt sie teilweise noch die Kontakte zu kleinen Nähwerkstätten aus ihrer Heimat, um nicht alle Stücke selbst anfertigen zu müssen. „Künftig will ich aber vermehrt auf Näherinnen auf Mallorca setzen“, sagt sie.

Und auch das Upcycling soll eine noch größere Rolle in ihrem Repertoire einnehmen. „Das Thema Sonnenschirme läuft, auch Hotels bringen mir mittlerweile Schirme vorbei, die abgereiste Kunden hinterlassen haben“, berichtet sie. Künftig will sie sich aber auch zurückgelassenen aufblasbaren Wasserspielzeugen widmen – die verwaisten Flamingos, Donuts und Luftmatratzen sind ihr ein Dorn im Auge. „Noch habe ich keine konkrete Idee, wie ich sie nutzen kann, aber die wird noch kommen“, ist sie sich sicher.

Überhaupt ist ihr Kopf voller Ideen. Näh- oder Upcycling-Workshops für interessierte Einsteiger kann sie sich ebenfalls vorstellen. Oder Kooperationen mit anderen Handmade-Produzenten. Auch ein Café-Bereich in der Boutique schwebt ihr vor, ein Treffpunkt für Kreative. Und alle, die es bunt und nachhaltig mögen.

Infos und Bestellungen: marteysuspieles.com oder auf Instagram: marteysuspielesint

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