Finca Treurer bei Algaida eröffnet Restaurant Qanat mit Spitzenkoch José Cortés
Olivenöl, Degustationsmenüs und lokale Zutaten: Das Qanat entwickelt sich zum neuen Gourmetziel auf Mallorca
Zwischen Algaida und Llucmajor erstreckt sich die Olivenbaumplantage Treurer mit rund 3.500 Bäumen, eigener Ölmühle und einem kleinen, feinen Landhotel mit acht Zimmern. Das Hotel liegt in einem restaurierten Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Hinter dem Projekt steht die Familie Miralles: Seniorchef Joan Miralles, sein Sohn Miquel als Geschäftsführer und dessen Ehefrau Sonia Gutiérrez, die sich vor allem um Restaurant und Hotel kümmert.
Vor drei Jahren ergänzte die Familie das Anwesen um ein gastronomisch anspruchsvolles Angebot – auch, um die Hotelgäste kulinarisch zu begeistern. Dafür holte sie Chefkoch José Cortés. Zunächst servierte das Team an drei Abenden unterschiedliche Themenmenüs. Die große Nachfrage – auch von Gästen von anderswo auf der Insel – führte schnell zu einer Ausweitung auf vier Abende.
Wo das Wasser fließt
Nun hat Treurer das Konzept erneut erweitert, stärker als eigenständiges Restaurant positioniert und ihm einen Namen gegeben: Qanat. Der Begriff stammt aus dem Arabischen und bezeichnet die horizontalen Wasserleitungen, die die Mauren einst entwickelten. Viele davon existieren bis heute auf Mallorca, auch auf der Finca Treurer.
Ende März eröffnete das Qanat offiziell. Cortés kocht nun gemeinsam mit seiner Souschefin Lucia Cortés an sechs Abenden pro Woche. „Wir sind weder verheiratet noch verwandt. Die Namensgleichheit ist Zufall – aber ich kenne sie, seit sie 18 ist“, sagt der 51-Jährige über seine heute 32-jährige Kollegin.
Mit der Erweiterung verstärkte Treurer auch den Servicebereich. Die Position des Maître und Sommeliers übernimmt Miquel Barceló, der zuvor unter anderem im Tristán und im Schwaiger tätig war. Auf die Weinkarte kommen ausschließlich mallorquinische Weine, bevorzugt von Bodegas aus den Nachbardörfern wie Can Majoral, Oliver Moragues oder Nave Rover aus Algaida.
Das aktuelle Angebot gliedert sich klar: An vier Abenden (Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) wählen die Gäste zwischen einem fünfgängigen Degustationsmenü (55 Euro) und À-la-carte-Gerichten. Donnerstags steht der beliebte BBQ-Abend mit Fleisch als Hauptgang sowie Vorspeisen- und Dessertbuffet auf dem Programm (70 Euro inklusive Rundgang). Samstags serviert das Team sowohl à la carte als auch ein auf sieben Gänge erweitertes Menü.
Alle Gerichte integrieren das vielfach prämierte native Olivenöl extra aus Arbequina-Oliven von Treurer als zentrale Zutat. Im Menüpreis von 80 Euro enthalten sind zudem ein Rundgang über das Anwesen, die Besichtigung der Ölmühle, eine Olivenölverkostung und Mineralwasser.
Frisch ausgezeichnet
Für sein Engagement zugunsten mallorquinischer Produkte erhielt José Cortés Anfang des Jahres den renommierten Premi Ciutat de Palma in der Sparte Gastronomie. Seine Philosophie spiegelt sich deutlich in der Karte wider: Carpaccio von Roter Bete mit Quark, Honig, Quitte und Orange, Kabeljau auf mallorquinische Art mit Pinienkernen und Rosinen, mallorquinisches Rinderfilet oder in Rotwein von Can Majoral geschmorte Schweinebäckchen vom schwarzen Schwein.
„Frisch, regional und saisonal“ versteht Cortés nicht als modische Schlagworte, sondern als verbindliches Konzept. „Wir wollen den Reichtum und die Vielfalt der lokalen Produkte hervorheben und aus jedem einzelnen das Beste herausholen“, erklärt der ehemalige Präsident der Kochvereinigung ASCAIB.
Lokale Lieferanten sorgen für Qualität auf dem Teller
Dafür arbeitet er mit langjährigen, vertrauten Lieferanten zusammen: Fisch bezieht José Cortés unter anderem von Pescados Miró in Palma, Fleisch von Comercial Vera und Can Company. Die kleinen Ensaimadas für sein Lieblingsgericht – das Lammragout in Ensaimada – liefert Forn Fondo in Palma, weiteres Gebäck stammt von Can Salem in Algaida. Obst und Gemüse wachsen teils im eigenen Garten oder kommen von Terracor.
Bei der offiziellen Eröffnung brachte es Pilar Amate, Dezernentin für Wirtschaftsförderung und lokale Entwicklung im Inselrat, auf den Punkt: „Treurer stellt mit dem Qanat sein hochwertiges Olivenöl und zahlreiche weitere Inselprodukte in den Mittelpunkt eines gastronomischen Erlebnisses auf höchstem Niveau.“ Authentischer geht es kaum.
Inmitten der Natur
Restaurant Qanat auf der Finca Treurer
Öffnungszeiten: Di.–So. 18.30–22 Uhr
Ctra. Llucmajor-Algaida, km 5,7
Tel.: 971-66 59 94,
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