Countdown für den ZDF-Fernsehgottesdienst des evangelischen Pfarrehepaars - So können Sie dabei sein

So mancher Mallorca-Liebhaber fliegt sogar extra aus Deutschland dafür ein: Am 19. April um 9.30 Uhr wird das evangelische Pfarrerehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun in der Porciúncula-Kirche an der Playa einen Gottesdienst abhalten, der live vom ZDF übertragen wird. Im Kirch- und Chorraum der „Glaskirche“ können dann 250 bis 300 Zuschauer Platz nehmen und so live bei der aufwendigen Produktion mit dabei sein. „Bei uns sind schon deutlich über 100 Anmeldungen eingegangen, aber noch sind wir nicht voll“, sagt Braun. Auch Gemeindemitglieder oder Urlauber, die spontan entscheiden wollen, ob sie dabei sind, können sich noch anmelden. „Bei unserem Osterpicknick haben uns viele gesagt, dass sie sich den Gottesdienst zumindest im Fernsehen anschauen werden“, erzählt Braun.

Hunderttausende von Zuschauern erwartet

Bei den Fernsehgottesdiensten, die es schon seit 1979 gibt, schalten wöchentlich zwischen 700.000 und 900.000 Menschen ein. Einige davon werden auch im Gemeindehaus der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Barcelona sitzen. „Unsere Kollegen dort werden den Fernsehgottesdienst am 19. April um 11 Uhr als public viewing von der Mediathek aus zeigen, statt an dem Tag selbst einen abzuhalten“, erzählt Martje Mechels.

Die Vorfreude, aber auch Nervosität ist dem Pfarrer-Ehepaar am Dienstag (7.4.) deutlich anzumerken. „Wir waren mit den Vorbereitungen schon auf der Zielgeraden, bis wir vor ein paar Tagen eine E-Mail von dem für die ZDF-Fernsehgottesdienste verantwortlichen Pfarrer Christof Enders bekommen haben“, sagt Mechels aufgeregt. Nach einer Probe in der Porciúncula mit den Musikern und Sprechern sowie dem per Zoom zugeschalteten Fernsehpfarrer stellte sich heraus: Der Gottesdienst ist noch fünf Minuten zu kurz.

Eine der schwierigsten Herausforderungen für die Pfarrer bei dem Projekt ist, dass der zeitliche Rahmen auf die Sekunde genau vorgegeben ist. Einen Einspieler miteingerechnet, der am Vortag auf Mallorca gedreht wird, haben sie genau 44 Minuten und 30 Sekunden Zeit. „So etwas kennen wir aus unseren Gottesdiensten nicht“, stellt Mechels klar. Diese gingen auch mal fünf Minuten kürzer oder länger. Für den Fernsehgottesdienst hätten die Pfarrer daher kurzerhand noch ein Gebet und eine weitere Strophe bei einem Lied hinzugefügt.

Sind noch bis August 2029 auf Mallorca im Einsatz: Holmfried Braun und Martje Mechels. / FOTO: DANYEL ANDRÉ

Weitere Proben stehen an

Noch gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung. „Am Freitag (17.4.) gibt es eine weitere Probe ohne Publikum. Da wird etwa geschaut, ob alle richtig stehen. Die Generalprobe tags darauf wird dann aufgezeichnet. Dabei wird auch geschaut, in welchem Tempo wir die Texte, die wir teils auswendig lernen müssen, sprechen. Auch die Zeit wird gemessen. Falls am Sonntag etwas schiefgeht, kann davon Material eingespielt werden“, so Mechels.

Wie es bei den ZDF-Fernsehgottesdiensten üblich ist, können Zuschauer im Anschluss bei einer Hotline anrufen. „Gottesdienste wühlen ja manchmal etwas auf. So können sich die Anrufe mit uns austauschen. Dafür haben wir extra ein Team aus 20 Menschen zusammengestellt“, sagt Braun. Nach Erfahrungswerten des ZDF würden in Anschluss an die Gottesdienste im Schnitt 1.000 Anrufe eingehen. Einziges Manko: Die Hotline funktioniert nur, wenn man mit deutscher Nummer von Deutschland aus anruft. Doch auch für die Insel gibt es eine Lösung: „Menschen, die auf Mallorca sind, können sich direkt unter der Gemeinde-Nummer bei uns melden“, so Mechels.