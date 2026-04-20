Die schönen Mallorquinerinnen: Die neue spanische Miss-World-Kandidatin kommt von Mallorca

Die Mallorquinerin Elisabeth Reynés hat sich als neue spanische Vertreterin bei der Miss-World-Wahl 2026 auf Gran Canaria durchgesetzt. Die 22-Jährige ist 1,71 Meter groß, hat eine Ausbildung im Bereich Beherbergungsmanagement abgeschlossen und studiert derzeit Hotelmanagement an der Balearen-Uni (UIB).

Zweitschönste Kandidatin wurde María Miguel Espí aus der Region Valencia. Den dritten Platz belegte Carla Castro, die für Teneriffa angetreten war. Ebenfalls unter den besten fünf landeten Dana Bombardó aus Barcelona und Alexia Hernández von den Kanaren.

Finale in Vietnam

Nach ihrem Sieg wird Reynés Spanien bei der kommenden Miss-World-Wahl vertreten. Der Wettbewerb findet vom 9. August bis 5. September 2026 in Vietnam statt.

Wie es das Motto „Schönheit mit Sinn“ vorgibt, geht es bei Miss World nicht allein um das äußere Erscheinungsbild. Bewertet werden auch Werte, Auftreten und soziales Engagement. Besonders wichtig ist demnach das soziale Projekt, das jede Kandidatin in ihrer Region unterstützt und mit dem sie ihr Amtsjahr inhaltlich füllt.

So gibt es etwa bei dem seit 70-Jahren bestehenden Schönheitswettbewerb mittlerweile sowohl auf nationaler als auf internationaler Ebene keinen Auftritt im Badeanzug mehr. /slr