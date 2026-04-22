Hier können Sie in Inca gemütlich ein Buch lesen - auch auf Deutsch

"Das Leben ist wundervoll und will gelebt werden“ – steht als Hausregel der Bodega Salas in einem Post auf Instagram. Der Inhaber Toni Falaf sieht sein Business dementsprechend entspannt. Er hat die seit 1978 bestehende Bodega von seinem Vater übernommen und gibt der Bar jetzt ein neues Konzept. "Ich habe am 7. November 2025 etwas übereilt wiedereröffnet. Es ist alles noch verwirrend, aber das wird schon. Ich mache das hier in meinem eigenen Rhythmus“, erzählt der 47-jährige Wirt am Telefon.

Ein Veranstaltungsort mit eigenem Flair

Die traditionsreiche Bodega Salas versteht sich unter der neuen Leitung von Toni Falaf als „Espai pluricultural“ (plurikultureller Raum) und ist gleichzeitig Buchladen, Veranstaltungsraum und Treffpunkt für Jung und Alt. "Es ist ein familienfreundlicher Ort. Man kann hier ganz in Ruhe Schach und andere Brettspiele spielen oder in den Räumlichkeiten einen eigenen Kurs anbieten", so Falaf. So findet am kommenden Samstag (25.4.) ab 17.30 Uhr ein Kreativ-Workshop von Jutta Kris auf Spanisch statt. (Anmeldung per WhatsApp an Tel.: 665-01 64 20).

Auch ein als Gaderobe umfunktionierter Beichtstuhl steht in der Bodega Salas / Nele Bendgens

Bücher für jedermann

Außerdem verkauft, kauft und tauscht Toni Falaf in seiner Bar Secondhand-Bücher. Exemplare auf Katalanisch, Spanisch, Englisch und Deutsch füllen die zahlreichen Buchregale der Räume und geben dem Ganzen eine Wohnzimmeratmosphäre. Wer möchte, kann einfach vorbeikommen, um darin etwas zu schmökern. Dazu bietet Falaf bisher nur eine kleine Getränkekarte mit moderaten Preisen: beispielsweise den Café con leche für 1,80 Euro, die Caña für zwei Euro oder das Glas Wein für drei Euro. "Ab und zu habe ich auch eine Tapita dazu, aber noch kein richtiges Menü. Die Küche habe ich noch nicht richtig organisiert", sagt er.

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Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Zu der eigenwilligen und kuriosen Einrichtung zählt unter anderem ein als Garderobe umfunktionierter Beichtstuhl. Auch Livemusik soll es vermehrt geben. Die aktuellen Frühlingsöffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 17 Uhr bis Ende ("Das ist, wenn keiner mehr da ist oder ich keine Lust mehr habe") und samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr sowie wiederum von 17 Uhr bis zum "Schluss". Nebenbei vermietet er auch seine Finca in der Gegend für Events. "Es geht mir nicht darum, groß Geld zu verdienen, sondern vor allem Spaß dabei zu haben", sagt der Mallorquiner.