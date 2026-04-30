Das gab's noch nie: So können Sie Ex-Bachelor Paul Janke Jahre später im TV daten

14 Jahre sind vergangen, seit der zeitweise auf Mallorca lebende Ex-Bachelor Paul Janke bei dem RTL-Dating-Format im Fernsehen zu sehen war. Die große Liebe hat er seither immer noch nicht gefunden. Darüber macht er auf seinem Instagram-Account regelmäßig Scherze, nimmt sein Single-Dasein mit Humor. Nun gibt ihm der Sender RTL erneut die Chance, seine Traumfrau zu finden, mit "Der Bachelor – Pauls zweite Chance". Dass ein Mann zweimal Bachelor sein konnte, gab es in der Geschichte des Formats noch nie.

Älter, erfahrener, mit klarem Blick

In der Ankündigung heißt es: "Der 44-jährige Hamburger ist zurück: älter, erfahrener und mit klarem Blick auf das, was wirklich zählt. Nach seiner ersten Reise als Bachelor hat Paul viel erlebt, sich weiterentwickelt und weiß heute genauer denn je, wonach er sucht. Jetzt heißt es wieder: Rosen verteilen, Gefühle zulassen und die Frage klären, ob seine Geschichte diesmal ein Happy End findet."

Janke wird darin wie folgt zitiert: "14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen? Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen mit mir als damals."

Ist bereit für eine neue Herzdame: Paul Janke. / RTL / Fine Lohmann

Wunsch der Fans erfüllt

"Der Bachelor – Pauls zweite Chance" erfülle einen Wunsch, der in der Rosen-Community seit Jahren immer wieder laut geworden sei: Paul Janke noch einmal als Bachelor zu erleben. Zuletzt konnten Fans Janke nur als Barkeeper in dem Format "Bachelor in Paradise" sehen.

So können sich Teilnehmerinnen bewerben

Frauen, die Paul kennenlernen möchten, können sich ab sofort für die neue Staffel bewerben. Gesucht werden laut der Ankündigung "Persönlichkeiten, die wissen, was sie wollen, offen für echte Gefühle sind und bereit sind, sich auf dieses besondere Abenteuer einzulassen." Alle Informationen gibt es unter diesem Link.

Was bei dem Format noch anders ist als sonst: "Man weiß als Frau, auf wen man sich bewirbt", so eine Sender-Sprecherin.

Wann das Format ausgestrahlt wird, sei noch nicht klar. "Wir wissen noch nicht, ob es noch in diesem oder im nächsten Jahr sein wird. Es dauert noch, bis es produziert wird", so die Sprecherin weiter. Auch, wo es abgedreht wird, sei noch ein Geheimnis. "Auch für Paul. Er soll überrascht werden", so die Sprecherin.

In einem MZ-Interview sagte Janke 2020 mal, dass er bis zu dem ersten RTL-Format keinerlei Fernseherfahrung hatte. "Welche 20 Frauen steigen da gleich aus dem Auto? War ich ­gespannt! Und dann noch acht Wochen Südafrika. Das war mit die schönste Zeit meines Lebens", sagt die TV-Bekanntheit.

So viele Staffeln gab es bisher

Von der „männlichen Fassung" des Datingformats („Der Bachelor") hat RTL bis zum Frühjahr 2026 bereits 16 Staffeln ausgestrahlt, die erste 2003. Zunächst floppte das Format, dann nahm der Sender es mit Janke wieder auf. ­Vielleicht einer der Gründe, warum der Hamburger vielen Zuschauern als der vermeintlich ­erste Bachelor besonders in Erinnerung geblieben ist. Der Großteil seiner Nachfolger ist inzwischen längst wieder in Vergessenheit ­geraten.

Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars". Oben v.l.n.r.: Sarah Knappik, Daniel Schmidt, Daisy Dee, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz; Mitte v.l.n.r.: Paul Janke, Antonia Hemmer, Ingrid Pavic, Uschi Hopf; unten: Manni Ludolf / RTL2

Auch in diesen TV-Formaten war Janke zu sehen

Auch beim „Großen Sat.1 Promi­boxen", „Let's Dance", „Promi Big Brother", „Bachelor in Paradise", "Kampf der Realitystars", ­diversen ­Stefan-Raab-Sendungen wie „Schlag den Star" oder der „TV total Stock Car Crash Challenge", aber auch als Fußballweltmeisterschafts-­Experte bei „Punkt 12" konnte man Janke schon sehen.

Für "Der Bachelor" wollte er sich damals ursprünglich nur eine Auszeit bei Bacardi nehmen, wo er nach seinem abgeschlossenen BWL-Studium im Vertrieb arbeitete. Doch nach der Datingshow ist er nie wieder in ­seinen alten Beruf als Diplomkaufmann zurückgekehrt. Dank der durch das Format erlangten Bekanntheit verschlug es ihn 2012 auch nach Mallorca.

Ex-Bachelor Paul Janke bei der MZ. / Foto: Bendgens

Vom Rosenverteiler, DJ und und und

Hier war er etwa in der Megaarena oder legte in Cala Ratjada und in Krümels Stadl als DJ auf oder spielte den Rosenkavalier.

Bevor Janke wieder Rosen verteilt, sind aber erstmal sie an der Reihe: Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) sind „Die Bachelors“ 2026 und ihre Staffel steht in den Startlöchern! Am 6. Mai geht es bei RTL+ los, am 10. Juni ist die erste Folge im TV zu sehen.