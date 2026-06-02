Lecker brunchen mit und ohne Meerblick auf Mallorca: Das Lili’s gibt's gleich zweimal

Gemütlich von morgens bis abends gut essen, leckere Drinks genießen, das Ganze zu fairen Preisen, und vor allem: das Meer im Blick und in der Nase haben. Diese Kombination ist beliebt und man wird oft nach entsprechenden Tipps gefragt.

Hier ist einer: Lili’s Brunch & Cocktails. Das Lokal liegt an der Promenade von Portixol. Das Fazit schon mal vorab: Empfehlenswert in jeder Hinsicht! Und es strahlt eine besondere Energie und Atmosphäre aus.

Immer am 3. Juni

Eröffnet wurde es fast genau vor einem Jahr am 3. Juni von der Ukrainerin Lilia Zolotarova. Es ist die „Schwester“ am Meer des ersten Lili’s an der Plaça del Mercat, eröffnet ebenfalls am 3. Juni, allerdings schon 2022.

Für die 32-jährige Betreiberin arbeiten in beiden Lokalen 24 Menschen, die sie sorgfältig ausgesucht hat. „Gute Küche ist natürlich das Wichtigste, weil ich zufriedene Gäste haben möchte, und der Service sollte gut, aber vor allem auch natürlich und herzlich sein“, sagt sie.

Lili's Besitzerin Lilia Zolotarova. / Lili's

Kein Problem, denn mit der Argentinierin Julieta Miranda fand sie eine kreative Chefin ihrer Küchencrew, und das Serviceteam ist aufmerksam und sympathisch, vor allem Stefania, ebenfalls eine Argentinierin.

Herzlichkeit ist hier überhaupt Trumpf, Zolotarova will eine entspannte Atmosphäre schaffen, aber auch Bodenständigkeit ist ihr wichtig, was man angesichts der Lage nicht vermutet, geht es den meisten Lokalen in dieser Gegend doch eher ums „schicke Ambiente“ und „Sehen und Gesehenwerden“, was auch entsprechendes Publikum anlockt.

Die Gäste im Lili’s sind sehr gemischt, und zwar in Bezug auf Nationalitäten und Alter. „Es kommen auch überdurchschnittlich viele Familien und Hundebesitzer nach dem Promenaden-Spaziergang zu uns“, meint Lilia Zolotarova.

Von Yachtstewardess zur Restaurantbetreiberin

Die Ukrainerin hat schon vor elf Jahren ihre Heimat nach einem Wirtschaftsstudium verlassen. „Als Unternehmerin kann ich jetzt gut mit Zahlen und der Buchhaltung umgehen, aber arbeiten wollte ich nie in dem Beruf“, sagt sie. Stattdessen jobbte sie als Stewardess auf Kreuzfahrtschiffen und auf Superyachten, die letzten Jahre sogar als Chefstewardess. „Wir haben eng mit der Küchencrew zusammengearbeitet, um unsere Kunden mit hohem Niveau in Bezug auf Essen und Service zufriedenzustellen. Das war die Initialzündung, mein eigenes Lokal zu eröffnen“, so die Ukrainerin, die sich eher als Partnerin ihres Teams denn als Boss sieht.

Bei der Kartenkonzeption berieten Julieta Miranda und ein befreundeter Chefkoch, die aber auch Lilia Zolotarovas eigene Ideen aufgriffen. Herausgekommen ist eine Karte, die ständig verbessert und verändert wird. Die meisten Gerichte finden sich in beiden Lokalen.

Eine Auswahl verschiedener Gerichte. / Lili's

„Allerdings haben wir im zweiten Lili’s zusätzlich auch neue Gerichte, die man erst ab 16 Uhr bestellen kann“, sagt Zolotarova. Ein weiterer großer Vorteil ist nämlich, dass man in beiden Lili’s von morgens an bis zur Schließung der Küche um 21.30 Uhr in Palma oder 22 Uhr in Portixol speisen kann, von Snacks bis haus- gemachten Desserts und Kuchen.

Frühstücksparadies

Da wären die Frühstücks-Lunchgerichte wie klassische und raffinierte Eierspeisen, mal mit pochierten Eiern, Rühr- oder Spiegel-eiern. Ausgefallene Salate auf Quinoa- oder Kichererbsenbasis, leckere Sandwiches, etwa mit Thunfisch-Kaperncreme. „Natürlich haben wir auch Toasts mit Avocado, weil alle Avocado wollen. Aber wir ergänzen Dukkah (arabisches Gewürz mit Nüssen), Granatapfelkerne und Sesamöl – das ist dann anders als üblich“, sagt Zolotarova. Bei den Bowls kommen das hauseigene Müsli und viele Früchte zum Einsatz.

Früchtebowl mit Müsli. / Lili's

Ab 16 Uhr gibt es dann etwa Vorspeisen zum Teilen wie das mit Baba ganoush (Auberginen-Sesampüree) und Tsatsiki gefüllte Pita-Brot, geschmorte Artischocken mit Schinken, aber auch Hauptspeisen wie Entraña (Skirt Steak) mit Backkartoffeln und hausgemachter Chimichurri oder Tintenfischtentakel vom Grill mit Romescosauce. Von Smoothies bis Cocktails ist auch die Getränkekarte gut sortiert.

Burratasalat mit Pinienkernen. / Lili's

Die Preise: Snacks 8,50–14, Toasts, Bowls und Eierspeisen 10–14,50 Euro, Salate, Burger und Hauptspeisen 13,50–23 Euro, Desserts 4,50–6,50 Euro.

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