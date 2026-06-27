"Viele Stimmen gemeinsam klingen gut - selbst im Fußballstadium" - Mallorca-Pop-Up-Choir feiert Premiere

Singen befreit und macht froh. Das erfahren immer mehr Menschen am eigenen Leib. Ein dreiköpfiges Team, das sich beim Singen im internationalen "Just Sing"-Chor auf Mallorca kennengelernt hat, will jetzt einen regelmäßigen Pop-up-Chor auf der Insel etablieren. Nach dem Motto "Singing in harmony is cheaper than therapy" ( "Gemeinsam singen ist billiger als eine Therapie.") finden die ersten beiden Termine dafür am 3. und 4. Juli im Rahmen des More-Mallorca-Pop-up-Marktes auf dem Gelände des Zoëtry Hotels in Llucmajor statt.

Es geht nicht darum, dass jeder Ton perfekt ist

Das Konzept ist einfach und effektiv: zwei Stunden und ein Song. Am Freitag (3.7.) wird es "Don't Stop Me Now" von Queen und am Samstag (4.7.) "Shut Up and Dance" von Walk the Moon sein. "Pop-up-Chöre sind momentan beliebt. Sowas gibt es in London und Wien bereits. Wir bringen das Konzept jetzt nach Mallorca", erzählt Andrea Neitzel. Die 59-jährige gebürtige Frankfurterin kam vor zweieinhalb Jahren zum Singen, nachdem ihr mallorquinischer Klavierlehrer ihr das wärmstens empfohlen hatte, um ihr Klavierspiel zu verbessern. Nach einem kurzen Start in einem Chor in Manacor wechselte sie zu einem Chor in Magaluf, der näher an ihrem Zuhause in Cas Catalá probte. "Wir probten da jeden Montag, wenn die Bar Ruhetag hatte, mussten dann aber leider aufhören, als die Inhaber sieben Tage die Woche öffnen wollten." Gemeinsam mit dem Großteil der Gruppe kam sie so zum "Just Sing Choir" der Stimmtrainerin Sofia di Vuono, der sich jeden Dienstagabend im Industriegebiet Son Castello in Palma trifft.

Der Chor besteht aus 35 Mitgliedern und heißt neue Teilnehmer gerne willkommen. "Jeder kann bei uns mitmachen. Die Masse macht es. Viele Stimmen gemeinsam klingen einfach gut – selbst in einem Fußballstadion“, lacht Neitzel. Letztendlich gehe es dabei sowieso mehr um das gemeinsame Singen als darum, dass jede Note perfekt sitzt. Das Repertoire des Chors ist bunt gemischt, von Pop über Soul bis Gospel. Die Mitglieder sind in der Mehrheit Frauen zwischen 45 und 50 Jahren. Die älteste Dame ist 84 Jahre alt, "das Küken" 21.

Einfaches Lernen durch Hören und Nachahmen

Beim Singen im Just Sing Choir entstand gemeinsam mit der Chorleiterin Di Vuono und dem langjährigen Chormitglied Sandra Jorges auch die Idee zu dem Pop-up-Chor und einem Vocalretreat auf Mallorca. Nach einem ersten Testlauf des Vocalretreats im vergangenen Oktober mit Teilnehmern von der Insel gab es im vergangenen April eine erste fünftägige All-inclusive-Ausgabe mit Übernachtungen. Der nächste Termin ist für den 24.–28. Oktober auf einer Finca in Petra geplant. "Die Akustik in der jahrhundertealten Bodega dort ist genial", schwärmt die gelernte Journalistin Neitzel, die gemeinsam mit Jorges die Organisation übernimmt, während die Stimmtrainerin di Vuono die kreative Seele des Trios ist. "Ihre Energie ist einfach ansteckend. Sie beherrscht jede Stimmlage und Gesangsschüler lernen bei ihr durchs Nachsingen", erklärt Neitzel. Die Vocalretreats richten sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene; jeder würde sich auf seinem Niveau verbessern. "Letztendlich macht wie bei allem nur Übung den Meister", sagt Neitzel.

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Andrea Neitzel will gemeinsam mit zwei anderen Frauen einen Pop-Up-Chor auf der Insel etablieren / Alexandra Bosse

Das ist auch die Methodik beim Pop-up-Chor. Die Teilnehmer werden dabei in die verschiedenen Stimmlagen eingeteilt und singen mit Di Vuono ihren Part nach, bis dieser sitzt. Auch wer nicht regelmäßig Englisch spreche, brauche sich bei den englischen Songtexten keine Sorgen zu machen. "Letztendlich ist es dasselbe wie wenn wir ein Lied aus dem Radio nachsingen. Es geht alles mit Nachahmung des Gehörten", versichert Neitzel. Wer es ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen, beim Pop-up-Chor auf dem Gelände des Hotels Zoëtry in Llucmajor mitzumachen. Die Teilnahme kostet im Vorverkauf 15 Euro bzw. 25 Euro für beide Tage. Wer sich spontan entscheidet, zahlt vor Ort etwas mehr: 20 Euro pro Termin.

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