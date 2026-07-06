So habe ich mir mein Mallorca aufgebaut: „Keiner wartet hier auf einen“ - Jan Morisse nahm sein Glück selbst in die Hand

In der MZ-Serie „So habe ich mir mein Mallorca aufgebaut“ stellen wir sieben Fragen an Unternehmer, die schon lange auf der Insel sind. Diesmal mit Jan Morisse.

Bitte stellen Sie sich kurz vor.

Moin, mein Name ist Jan Morisse. Ich bin 45 Jahre alt und gebürtig aus Nordenham in Niedersachsen. Seit 2004 bin ich Meister im Metallbau; 2005 habe ich den Betriebswirt HWK gemacht. 2007 bin ich zusammen mit meiner Frau (2020 geheiratet) nach Mallorca ausgewandert. Wir haben drei Kinder im Alter von sechs, vier und zwei Jahren. Seit 2010 lebe ich meinen persönlichen Traum mit einem eigenen Metallbauunternehmen in Palma.

Wie hat es Sie auf die Insel verschlagen?

Durch die Wirtschaftskrise 2007 habe ich meine Anstellung als Metallbaumeister in Deutschland verloren. Das war die beste Gelegenheit, um in den Süden zu gehen. Bei der Arbeitsagentur gab es eine Stellenanzeige von einem deutschen Metallbaubetrieb in Son Bugadelles bei Santa Ponça. Ich habe mich beworben, zwei Wochen im Juni zur Probe gearbeitet und die Stelle bekommen. So sind wir ruck, zuck im Sommer 2007 nach Mallorca ausgewandert.

Was ist ganz anders gelaufen als geplant?

Die ersten drei Jahre war ich als Angestellter ohne großes Risiko und ohne Verantwortung in drei verschiedenen Metallbaubetrieben hier tätig. Aber nach Zahlungsschwierigkeiten mit dem Gehalt, diversen Diskussionen durch unterschiedliche Auffassungen darüber, was qualitativ hochwertige Arbeit bedeutet, sowie enormen Gehaltsunterschieden entschloss ich mich 2010 dazu, meinen eigenen Betrieb zu eröffnen.

Welches war Ihre größte Herausforderung ?

Richtige Freunde zu finden, die einem gut gesonnen sind und nicht nach nur ein paar Monaten oder Jahren die Insel wieder verlassen. Außerdem, dass die Familie in Deutschland ist und man nicht einfach mal eben nachmittags zum Schnacken rumkommen kann.

Auch mit Verletzung am Schreibtisch - Unternehmer Jan Morisse im vergangenen Jahr / Privat

Welchen Fehler würden Sie nicht noch einmal machen?

Anderen Menschen zu schnell zu vertrauen. Leider ergibt sich auf der Insel immer wieder die Situation, dass man fremden Menschen nach kurzer Zeit zu schnell vertraut. Sei es bei den eigenen neuen Mitarbeitern oder auch neuen Bekanntschaften. Hier wurden wir leider schon sehr oft enttäuscht.

Wie sieht Ihre Zukunft auf Mallorca aus?

Ich hoffe, dass alles weiterhin unternehmerisch und privat gut läuft, sodass ich auf der Insel alt werde und meine Rente hier genießen kann. Mir ist wichtig, meine drei Kinder hier aufwachsen zu sehen und, falls eines meiner Kinder Lust dazu hat, in der Zukunft meinen Metallbaubetrieb weiterzugeben.

Was würden Sie anderen raten, die den Umzug nach Mallorca erwägen?

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Unbedingt genug Rücklagen haben! Sich vorher über alles informieren, wie den gewählten Wohnort oder die Schule für die Kinder. Dazu sich im Voraus schon ein paar spanische Vokabeln aneignen und sich dessen bewusst sein, dass keiner hier auf einen wartet und alles am Anfang etwas schwieriger ist – vor allem ohne die eigene Großfamilie als Rückhalt hier.

Informationen Morisse Metal Balear Carrer Hadepema, 14,Nave 2, Palma morissemetal.com Tel.: 871-71 78 81 oder 689-98 75 90

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