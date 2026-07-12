Star-DJs zur Eröffnung: Fitz Mallorca startet am Paseo Marítimo

Am 16. Juli öffnet der Nachtclub Fitz Mallorca am Paseo Marítimo erstmals seine Türen. Noch herrschen im Inneren des emblematischen Gebäudes, das vor der Pandemie das Tito’s und ab 2023 das Lío beherbergte, rege Bauarbeiten. Zwischen dem Gewirr aus offenen Deckenfassaden, Kabeln und Gerüsten ist schwer vorstellbar, dass hier in einer Woche das Partyvolk Mallorcas zu den Elektrobeats der Star-DJs Pawsa, Nic Fanciulli sowie Miguelle & Tons die Eröffnungsnacht durchtanzt. Die MZ trifft Alberto Hidalgo, den CEO der Grupo Sounds, die bereits zwei „Fitz – The House of Artists“-Clubs in Madrid und Marbella sowie drei weitere Diskotheken betreibt. Der 47-jährige Katalane ist seit einer Woche auf der Insel, um die letzte Phase vor der Eröffnung zu begleiten. Wir sprechen ihn in der Bar Bellver an der Plaça Gomila, gleich neben dem oberen Eingang des neuen Clubs.

Wie laufen die Vorbereitungen?

Bisher liegen wir voll im Zeitplan. Wir haben ein fantastisches, hochprofessionelles Team, und alle arbeiten reibungslos zusammen. Wenn nicht in letzter Minute etwas Unerwartetes passiert, klappt alles perfekt. Klopf auf Holz! Wenn man jetzt hineingeht, sieht man noch viel Chaos, aber innerhalb einer Woche ist alles fertig. Die Möbel werden hineingebracht, und in den letzten zwei Tagen ist der ganze Ort verwandelt. Der Fokus des gesamten Fitz-Teams liegt in den nächsten Tagen auf Mallorca. Wir haben hier 60 Neueinstellungen und fliegen Leute aus Madrid und Marbella ein, um beim Anlernen der neuen Mitarbeiter zu helfen.

Das Gebäude von FITZ Mallorca am Paseo Marítimo / Fitz

Das Lío hat im vergangenen Januar nach nicht einmal drei Jahren hier zugemacht.

Ja, es ging alles wahnsinnig schnell. Wir haben im Januar mit den Verhandlungen begonnen, Ende März den Vertrag unterschrieben und im Juli eröffnen wir. Wir sind ein Unternehmen, das schnell handelt, und freuen uns riesig, denn wir haben großes Glück, einen so legendären Club zu erben. Letztendlich waren wir mal wieder im richtigen Moment am richtigen Ort: nach jahrelangen Bauarbeiten an einer Promenade, die einst die Goldene Meile Palmas war, aber dann stark unter der Pandemie und danach den Umbauten gelitten hat. Jetzt, wo alles fertiggestellt ist, haben wir die Gelegenheit, das wohl symbolträchtigste und repräsentativste Gebäude der Insel zu restaurieren. Das hat uns magisch angezogen. Palma ist schließlich ein absolutes Muss für alle, die etwas älter sind, nicht wahr? Es erinnert uns an diese goldene Ära, in der es Orte gab, die Wahrzeichen waren und an denen jeder gewesen sein musste. Die Promenade von Palma war so ein legendäres Beispiel – sie war quasi das Unterhaltungszentrum der Reichen und Schönen. Den Zauber und Glamour wollen wir Mallorca zurückgeben.

Waren Sie privat schon viel auf der Insel?

Ehrlich gesagt, kenne ich Mallorca noch nicht so gut, aber meine Freunde schwärmen ständig davon. Außerdem bin ich mit dem Unternehmer und Gründer von Camper, Lorenzo Fluxà, gut befreundet. Er wollte immer, dass ich meine Partner davon überzeuge, hier auf der Insel etwas zu machen. Das Lokal des Clubs gehört ihm, und er suchte einen Betreiber, der sehr professionell ist und Mallorca dauerhaft etwas bringt. Nicht nur jemanden, der die Saison über arbeitet und versucht, das Letzte aus ihr herauszupressen. Es geht vielmehr darum, Arbeitsplätze für die Einheimischen zu schaffen und sich langfristig in die Inselgemeinschaft zu integrieren.

Mit welchem Konzept will Fitz das erreichen?

Wir arbeiten hier mit Hochdruck. Wir planen, im Sommer täglich zu öffnen und im Winter je nach Bedarf weiterzuarbeiten. Letztendlich entscheiden die Besucher. Sie geben uns die Richtung vor, und unser Ziel ist es, so viel wie möglich zu leisten. Wir haben mit diesem einzigartigen Gebäude und seinem Ausblick auf die Kathedrale und über den ganzen Hafen von Palma auch einen idealen Ort für Events wie Firmenveranstaltungen mit lokalen und internationalen Marken. Es ist nicht alles Party und Alkohol. Die DNA von Fitz ist die Symbiose aus internationalen Talenten und gleichzeitig großer Wertschätzung von allem Lokalen vor Ort. In Madrid konnte man am Montag (6. Juli) beispielsweise kostenlos in den Club kommen, um das WM-Spiel von Spanien auf der großen Leinwand zu sehen.

Der Ausblick auf den Hafen von Palma von der Terrasse des FITZ Mallorca Gebäudes / Fitz

Der Eintrittspreis für die Eröffnungsnacht geht bei 40 Euro los. Sind das die Fitz-Preise?

Wir haben keine festen Standardpreise, denn die variieren je nach Wochentag, Saison und Programm. Der Eröffnungspreis mag manchen teuer erscheinen, ist aber angesichts der Investition und der hochkarätigen Künstler, die wir engagieren, sehr günstig. In anderen Sommerlocations würden sie 100 Euro Eintritt bei einem solchen Line-up verlangen.

Wer steht nach dem 16. Juli auf der Bühne?

Das ist unser bestgehütetes Geheimnis, das wir erst nach und nach lüften. Die Marke Fitz arbeitet mit dem Slogan „Das Haus der Künstler“. Wir nennen uns so, weil wir es geschafft haben, dass sich die Künstler bei uns wie zu Hause fühlen. Es gibt Musiker, die sonst nur in Stadien vor Tausenden von Menschen spielen, aber die sich sagen: „Bei Fitz auftreten und etwas Kleines, Intimes, Exklusives machen – das kann ich mir leisten.“ So haben wir gerade den US-amerikanischen Funk- und Soul-Star Bruno Mars in Madrid – einfach weil er Lust dazu hatte, bei uns aufzutreten.

Kennen Sie viele Künstler persönlich?

Ja, durch die vielen Jahre in der Branche einige. Ich kenne sie so, wie sie wirklich sind. Denn Künstler leben mit zwei Persönlichkeiten: Sie sind einmal die Person selbst und einmal der Künstler mit dem Mikro auf der Bühne. Maluma, zum Beispiel, ist für mich Juan Luis.

Auf welche Musikgenres setzt Fitz Mallorca?

Wir wollen Künstler aus allen Bereichen in unseren Clubs präsentieren, sodass die Besucher jeden Tag etwas anderes erleben können. Wir sind ein Club für alle Generationen, wo sowohl der Vater als auch der Sohn sagen: „Ins Fitz kommt ein Künstler, den will ich sehen.“ Musiker, die Mallorca bisher nicht besucht haben, weil es nicht auf ihrer Reiseroute stand, haben ab jetzt einen festen Stopp: Fitz Mallorca. Genau das ist unsere Idee.

Sie haben als CEO der Grupo Sounds mehrere Clubs eröffnet. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die Dinge mit großer Begeisterung angehen. Unser Ziel ist, ein Produkt zu erschaffen, mit dem sich die Menschen identifizieren können. Zudem haben wir ein super Team, in dem jeder die Fitz-Werte vertritt und lebt. Gleichzeitig reizt uns die Herausforderung auf Mallorca sehr. Wenn wir Erfolg haben und der Club sich zum beliebten Reiseziel der Musikszene entwickelt, wird die Insel insgesamt davon profitieren. Und wie man so schön sagt: Erfolg schmeckt umso besser, je mehr man dazu beiträgt. So ist Ibiza bereits Ibiza; die Insel ist die Nummer eins in Sachen Unterhaltung, und natürlich wäre es schön, dort vertreten zu sein, aber vielleicht wäre unsere Präsenz dort nicht so bedeutsam. Hier können wir noch viel bewirken.

Der britische Star-DJ Pawsa gibt zur Eröffnung des FITZ Mallorca eine Sunset Session. / Insomniac

Wie kam es zu dem Namen FITZ?

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Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Als wir FITZ in Madrid entwickelten, brainstormten wir in einem Meeting über Namen. Es ist wichtig, dass jeder ihn gleich ausspricht. Unabhängig von der Sprache, denn im Spanischen, Englischen oder Deutschen gibt es viele Wörter, die sich verändern. Wir wollten aber vor allem eine starke Bedeutung. Damals steckten wir noch mitten in der Corona-Pandemie, als die Welt stillstand. Und genau 100 Jahre zuvor hatte die Welt eine schwere Pandemie erlebt. Damals in New York, als alles geschlossen war und die Menschen nicht ausgingen, lebte Scott Fitzgerald, der Autor von „Der große Gatsby“. Er war der Pionier darin, die High Society zusammenzubringen und rauschende Feste zu feiern. Er war der Erste, der Frauen und Männer zusammenbrachte, zu einer Zeit, als Männer und Frauen getrennt ausgingen. Zudem in einer Zeit, in der das Ausgehen verboten war. Er veranstaltete private Partys und prägte einen wunderschönen Satz, der uns inspirierte: „Nach dieser großen Pandemie haben wir die Pflicht, die Hoffnung zurückzubringen und die höchsten und schönsten Gebäude zu errichten, die ihr je gesehen habt.“ Wenn man Fitzgeralds Namen abkürzt, bleibt FITZ. Und FITZ steht für die Hoffnung, dass am Ende etwas Schönes entstehen wird. Wir sind hier, um mithilfe von FITZ der viel zu ruhigen Promenade ihr Leben zurückzugeben.

Informationen FITZ Mallorca Avinguda de Gabriel Roca, 32, Palma fitzmallorca.com Reservierungen: WhatsApp an Tel.: 663-03 66 71 Eröffnung: 16. Juli, 18.30–6 Uhr, Eintritt: ab 40 Euro

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