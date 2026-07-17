Der Club FITZ Mallorca eröffnet mit einer ausverkauften Sunset-Session von Pawsa

Wenn dann schon richtig: Das FITZ Mallorca feierte am Donnerstagabend (16.7.) bei seiner fast zwölfstündigen Eröffnungssession mit einem internationalen Star-DJ-Aufgebot seinen Start am Paseo Marítimo in Palma. Wer spontan noch Lust hatte, dabei zu sein, hatte Pech gehabt: Die Karten und Einladungen waren bereits zu Beginn der Woche ausverkauft. Die roten Teppiche waren bereits ab 18.30 Uhr ausgerollt. Am Paseo Marítimo bildete sich gegen 20 Uhr eine Schlange, um rechtzeitig zur Sunset-Session des britischen DJs Pawsa von 20.30 bis 22 Uhr dabei zu sein.

Roter Teppich und Foto-Leinwand zur Eröffnungsnacht beim FITZ Mallorca / Alexandra Bosse

Lange Eröffnungsnacht mit internationalen Star-DJs aus der Elektro-Szene

Im Inneren des Clubs erwartete die Besucher eine feierwütige tanzende Menge. Das Durchschnittsalter lag an diesem Abend bei Mitte 20, nur wenige ältere Semester hatten sich bei der Eröffnung unter das Partyvolk gemischt. Unten konnte man auf Augenhöhe mit Pawsa am DJ-Pult abzappeln, auf der oberen Etage im Bereich vor der Bar seitlich auf ihn herabblicken, während die beste Sicht auf Künstler, Hafen und die Tanzfläche dem VIP-Bereich vorenthalten blieb.

Nach Pawsa legte der für einen Grammy nominierte britische DJ, Musikproduzent und Labelbesitzer Nic Fancuilli als Zweiter in der Eröffnungsnacht des FITZ Mallorca auf. Das in Miami ansässige DJ- und Produzenten-Duo Miguelle & Tons war die dritte Headliner-Band.

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Eingangsbereich des FITZ Mallorca an der Plaça Gomila / Alexandra Bosse

Das "House of Artists"-Konzept verspricht viele hochkarätige Künstler in den nächsten Wochen

Der Club zelebriert eine ganze Woche lang seinen Neuanfang auf der Insel. Am Freitag (17.7.) steht der puerto-ricanische Rapper und Sänger Anuel AA mit Latin Trap (einer Mischung aus Reggaeton und Trap) auf dem Programm (Karten ab 77 Euro). Gefolgt vom weiblichen DJ-Duo Mëstiza: Belah Sánchez und Pitty Bernad, die am Sonntag (19.7.) mit Flamenco-House zur Afterparty nach dem WM-Finale einladen. Am Dienstagabend (21.7.) lädt FITZ Mallorca wiederum mit Latin Trap und Reggaeton zum Tanzen ein: Der puerto-ricanische Superstar Ozuna gilt als meistgestreamter Musiker seines Genres in Lateinamerika. Karten für Residenten gibt es ab 40 Euro.