Käse, der an Bäumen wächst? Neue mallorquinische Spezialität aus Mandelmilch

Die Mandel ist auf Mallorca und den Balearen ein kulinarisches Schwergewicht. In anderen Worten: eines der landwirtschaftlichen Referenzprodukte, das für alle möglichen Zwecke verwendet wird. Die reichen vom mallorquinischen Mandelkuchen über den besonders in der Weihnachtszeit beliebten Mandel-Nougat-Turrón und natürlich das Mandeleis bis hin zu Kosmetika, um die bekanntesten Beispiele zu nennen. Aber Käse?

Mandeln sind der Hauptbestandteil des ökologischen Lebensmittels. | FOTO: MACARENA ASSIEGO

Hört sich im ersten Moment vielleicht etwas abenteuerlich an, wird aber nachvollziehbarer, wenn man sich vor Augen hält, dass die Steinfrucht in der einheimischen Küche auch für herzhafte Gerichte herbeigezogen wird. Von daher war der Weg bereitet für ein neues, innovatives Produkt wie den „Redonet Mediterrani“ von der Manufaktur Bon Bessó aus Palma.

Dahinter verbirgt sich kein klassischer, sondern ein veganer Käse auf der Basis von fermentierter Mandelmilch, die auf Mallorca wiederum eine lange Tradition hat. Eine überzeugende Kombination, für die es vom Verband für ökologische Agrarproduktion auf Mallorca (APAEMA) den Preis für das ökologische Produkt des Jahres 2026 auf den Balearen gab. Verliehen wurde die Auszeichnung am vergangenen Samstag (1 1.7.) während des Tages der ökologischen Landwirtschaft, der Diada d’Agricultura Ecològica, in dem Dorf Porreres.

Verwurzelung in der Region und nachhaltige Produktion

Die Jury hob den „Redonet Mediterrani“ wegen seiner Qualität, seiner Verwurzelung im Gebiet, seines Innovationsgrads und seines Beitrags zu einer nachhaltigen Produktion hervor. Das Produkt verbinde moderne Herstellungstechniken mit Zutaten, die eng mit der Landschaft und der landwirtschaftlichen Tradition Mallorcas verbunden sind.

Besonders lobte sie, dass Bon Bessó eine emblematische Zutat des Mittelmeerraums in ein eigenständiges gastronomisches Produkt verwandelt habe. Nicht zuletzt sieht die Jury im „Redonet Mediterrani“ eine Möglichkeit, der lokalen ökologischen Produktion eine größere Wertschöpfung zu verschaffen.

Noch einmal ein näherer Blick auf den veganen Käse made in Mallorca. Der „Redonet Mediterrani“ besteht aus ökologisch angebauten heimischen Mandeln, die Bon Bessó fermentiert und mit mediterranen Kräutern reifen lässt. Das Verfahren ähnelt zwar der Käseherstellung, kommt aber ohne Zutaten tierischen Ursprungs aus. Das bescherte der Manufaktur aus Palma auch eine Auszeichnung für den besten veganen Käse in der Kategorie „Mediterranean“ beim diesjährigen World Cheese Award.

Mandel stärker in den Mittelpunkt rücken

Alejandro Mascarell, Gründer von Bon Bessó, will mit dem Projekt die mallorquinische Mandel wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, wie er sagt. Neue Zubereitungen sollten mit der gastronomischen Tradition der Insel im Dialog stehen und zugleich neue Wege der Innovation öffnen.

Der Preis für das ökologische Produkt des Jahres soll die Arbeit der ökologischen Erzeuger auf den Balearen sichtbarer machen. Ausgezeichnet werden Produkte, die sich durch Qualität und eigene Identität unterscheiden. In diesem Jahr wurden acht Kandidaturen eingereicht. Sie zeigen nach Angaben der Veranstalter die Vielfalt und Dynamik des ökologischen Agrarsektors auf den Balearen. Vertreten waren unter anderem Konserven und pflanzliche Aufstriche, Kekse, Wein, Olivenöl oder Feigenkaffee.

Abonnieren, um zu lesen