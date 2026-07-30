Suchen Sie den idealen Ort, um ein einzigartiges Erlebnis direkt am Meer zu genießen?

Das Mittelmeer, die Serra de Tramuntana, gute Gesellschaft und Zeit, um alles in Ruhe zu genießen. Im AQUA Beach Club wird der Sommer zu einer Abfolge unvergesslicher Momente, die eine einzigartige Erinnerung schaffen. Mit direktem Zugang zum Meer und Blick auf Sa Dragonera können Sie in diesem Rückzugsort in Sant Elm ein authentisches Erlebnis genießen und das besondere gastronomische Angebot entdecken, bei dem lokale Produkte im Mittelpunkt stehen.

Genießen Sie einen Sommertag, entspannen Sie auf einer Sonnenliege und schwimmen Sie im Meer AQUA Beach Club. / AQUA Beach Club

Lokale Produkte und Respekt für die Umwelt

Frischer Fisch direkt von der Fischauktion, Gemüse und Obst, die zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet werden. Öle und Käse von lokalen Erzeugern. Rezepte, die ihre Aromen hervorheben, ohne sie überdecken zu müssen. Der AQUA Beach Club ist nicht nur eine idyllische Kulisse auf Mallorca, sondern auch ein Ort, an dem man die Authentizität und den unverwechselbaren Geschmack der Inselküche erleben kann. Diese Entscheidung kommt nicht nur dem Geschmack zugute, sondern leistet auch einen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Der spektakuläre Blick auf Sa Dragonera vom AQUA Beach Club. / Xisco Monserrat

Der AQUA Beach Club setzt außerdem Trends und gewinnt immer mehr Anhänger, indem er die Wege zwischen Erzeugern und Küche verkürzt, lokale Zutaten wiederentdeckt, die Saisonalität respektiert und die Arbeit derjenigen würdigt, die auf der Insel anbauen, fischen und produzieren. Denn die beste mediterrane Küche besteht nicht darin, das Produkt zu verändern, sondern darin, all das, was es zu bieten hat, richtig zu interpretieren und zu respektieren.

Reservieren Sie eine Sonnenliege im AQUA Beach Club und genießen Sie ein einzigartiges Erlebnis direkt am Meer- / Xisco Monserrat

Marktfrische Küche

Das kulinarische Angebot des Restaurants basiert auf einer sorgfältigen Auswahl regionaler Produkte. Frischer Fisch direkt von der Fischauktion spielt dabei eine zentrale Rolle. Die lokalen Fänge gelangen je nach täglicher Verfügbarkeit in die Küche und werden mit Techniken zubereitet, die ihren Geschmack und ihre ursprüngliche Essenz bewahren.

Neben Produkten aus dem Meer und vom Land umfasst die Speisekarte Zutaten aus verschiedenen Regionen Mallorcas, die von lokalen Lieferanten hergestellt werden. Eine Art, Küche zu verstehen, die auf Frische, Nachhaltigkeit und die Unterstützung der Inselwirtschaft setzt.

Der Sonnenuntergang zwischen dem Tramuntana Gebirge und dem Meer – ein unvergesslicher Moment im AQUA Beach Club. / Xisco Monserrat

Eine zeitgemäße Interpretation der kulinarischen Tradition

Anstatt traditionelle Rezepte wortgetreu nachzubilden, verbindet das Angebot des AQUA den respektvollen Umgang mit dem Produkt mit einer zeitgemäßen Perspektive. Das Ergebnis: ausgewogene Gerichte voller Nuancen, die mit einem modernen Ansatz zubereitet werden und neue Facetten tief verwurzelter mediterraner Aromen entdecken lassen.

Ein einzigartiger Ort im Mittelmeer

Der AQUA Beach Club steht sowohl Besuchern als auch Hotelgästen offen und hat sich als einer der gastronomischen Referenzpunkte der Region etabliert. Seine Plattform über dem Meer, ausgestattet mit Sonnenliegen und direktem Zugang zum Wasser, lädt dazu ein, die Umgebung in Ruhe zu genießen und den Tag zwischen einem Bad im Meer und dem Blick auf Sa Dragonera zu verlängern.

Der AQUA Beach Club – der perfekte Ort, um das Mittelmeer zu genießen. / Xisco Monserrat

Gäste, die über die Website oder telefonisch einen Tisch zum Mittag- oder Abendessen im Restaurant reservieren, erhalten eine Einladung für den Parkplatz gegenüber dem Strand. Für Gäste, die auf dem Seeweg anreisen, bietet das Lokal außerdem einen Abholservice von den in der Bucht vor Anker liegenden Booten an. Damit Sie sich nur noch entspannen, auf das Meer blicken und Ihren Tag mit einzigartigen Momenten und authentischen Aromen füllen müssen.

Reservieren Sie Ihren Tisch oder Ihre Sonnenliegen auf unserer Website: AQUA Beach Club.