Keine Visitenkarten, kein Verkaufsdruck: So funktioniert Mallorcas neues Männernetzwerk

Ein eingeschenktes Wasserglas steht bereits auf dem Tisch, bevor man überhaupt Platz genommen hat. Eine kleine Geste, die aber viel über Dr. Walter Herzog verrät. Trotz Sonnensegels ist die Hitze auf der Terrasse des Anssia Beachclubs an diesem Nachmittag fast unerträglich, und so läuft der Schweiß während des Gesprächs fast ununterbrochen. Der 69-jährige Businessberater und Führungskräftecoach ist auf einem Weingut in der Pfalz aufgewachsen, hat seit 2017 eine Finca zwischen Inca und Selva und ist seit einem halben Jahr der Kopf des Männernetzwerks Mallorca, kurz MNM.

Will gleichgesinnten Männern Raum zum Austausch geben: Dr. Walter Herzog ist der Leiter des Männer Netzwerk Mallorca. / Nele Bendgens

Alles begann in der Küche

Dass es dazu kam, hat Herzog vor allem seiner Frau Ilka zu verdanken, die selbst im Women’s Network Mallorca (WNM), dem weiblichen Ableger des Netzwerks, aktiv ist. Das WNM besteht bereits seit einigen Jahren, umfasst mittlerweile über 250 Mitglieder und hat seit letztem Jahr sogar Franchise-Ableger in mehreren deutschen Großstädten. „Es ist typisch, dass die Frauen so was einfach auf die Beine stellen und die Männer nichts“, urteilte Herzog gegenüber seiner Frau immer wieder – im Scherz.

Als im vergangenen Oktober das WNM zu einem gemeinsamen Kochevent mit Partnern an die Südküste einlud, ging er freudig mit. Von den rund zehn Männern meldeten sich dabei jedoch nur zwei zum Mitkochen, einer verschwand nach zehn Minuten wieder aus der Küche. Herzog blieb. „Ich kann nicht besonders gut kochen, aber von Prozessen verstehe ich was“, sagt er. Der Gastgeber lobte ihn am Ende vor der ganzen Runde überschwänglich für seinen Einsatz.

Das erste Treffen des MNM fand im Januar in Capdepera statt. / Privat

Wenige Wochen später kam dann der Anruf von Carmen Hinrichs, der Gründerin des Frauennetzwerks WNM: Der ursprünglich vorgesehene Organisator für das neue Männer-Pendant des Netzwerks sei abgesprungen. Herzog ließ sich nicht lange bitten und übernahm – trotz Aufsichtsratsposten in Deutschland, Coaching-Mandaten und dreier Ehrenämter, bei denen er unter anderem Migranten hilft, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

Erst mal via WhatsApp-Gruppe

So trafen sich am 5. Januar dieses Jahres erstmals 18 deutschsprachige Männer in Capdepera, um zu besprechen, wie sich das Ganze organisieren ließe. Technisch gab es da einige Probleme mit einer eigenen Website mit Mitgliederbereich, und so begann Herzog erst mal ganz pragmatisch mit einer MNM-WhatsApp-Gruppe. Heute zählt diese rund 70 Männer, von denen knapp 30 bereits zahlende Mitglieder sind. Die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an den Preisen des WNM: 100 Euro plus IVA für die private, 300 Euro plus IVA für die Business-Mitgliedschaft pro Jahr. Eine feste Altersgrenze gäbe es nicht, sagt Herzog, faktisch läge der Altersdurchschnitt der Mitglieder aber deutlich über 50. Viele von ihnen waren selbstständig oder saßen in Vorständen, bevor sie auf die Insel kamen. „Das sind Typen, die wissen, was sie erreicht haben. Die lächeln nach innen und hängen das nicht an die große Glocke“, beschreibt Herzog die Runde. Es sei explizit kein Vertriebs- oder Networking-Club, bei dem jeder aus allen Poren Geschäftsmöglichkeiten ausstrahle. Angestrebt sei aber eine Verjüngung des Netzwerkes. „Wir suchen den Austausch mit der neuen Generation; ein Mitglied ist erst 25 Jahre alt.“

Der Besuch der Bodega Oloron in Alaró war ein gemeinsames Event des Frauen- und Männer-Netzwerkes. / Privat

Ein Weingutbesuch bei der noch weniger bekannten Bodega Oloron in Alaró im vergangenen Juni brachte den Durchbruch: Statt der geplanten 20 kamen 46 Männer und Frauen zusammen. „Da war eigentlich klar: Das Netzwerk funktioniert auf jeden Fall, nur die Technik müssen wir noch hinbekommen“, erinnert er sich lächelnd. Momentan sitzt er mit einem Webdesigner daran, die eigene Homepage endlich fertigzustellen.

Stammtisch als Bereicherung

Herzog sieht Einsamkeit nicht als Aufhänger-Thema des Netzwerks. „Wir schließen keine gravierende Fehlstelle, wo jemand sagt: Ohne das kann ich gar nicht leben. Wir gehen auf ein anderes Level – die Treffen sollen eine persönliche Bereicherung sein, einfach Freude machen und auf der Insel zusätzliche Möglichkeiten bieten.“ Wer aus einem vollen Berufs- und Vereinsleben in Deutschland auf die Insel ziehe, verliere damit automatisch Kontakte, „und neue zu knüpfen ist super."

Das MNM ist bewusst schlank organisiert. Es gibt bereits eine Golf- und eine Padel-Gruppe, ab Oktober soll eine Wandergruppe hinzukommen, auch eine Pokerrunde hat sich schon gefunden. Bezahlt wird direkt vor Ort: „Wir treffen uns einfach, und jeder zahlt seine eigene Rechnung“, sagt Herzog. „Wichtig ist die Zeit, die wir zusammen verbringen, und weniger das Drumherum.“

In geselliger Männerrunde die eigenen Themen austauschen – auch mal ohne die Liebste im Schlepptau. Hier beim Primavera-Fest / Privat

Damit auch Männer aus Andratx, Artà oder Santanyí nicht jedes Mal quer über die Insel fahren müssen, sollen künftig regionale Stammtische entstehen. „Die Frauen sagen Ladies’ Dinner dazu, aber Men’s Dinner trifft es bei uns eher nicht. Die Mehrheit fühlt sich bei der Bezeichnung Stammtisch richtig wohl. Ich finde das zwar ein bisschen altbacken, aber egal“, sagt Herzog und lacht.

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Wachsen soll das Netzwerk organisch, ohne feste Zielmitgliedzahl, bis zu einem bestimmten Datum. „Lebensglück entsteht, wenn wir unsere Potenziale erkennen, wenn wir sie heben und ihnen von Leichtigkeit geprägten Raum geben können“, postete Herzog auf seinem LinkedIn-Profil bei Übernahme des MNM-Vorsitzes. Eine passende Beschreibung dessen, was er mit dem MNM aufzubauen versucht: ein offenes Angebot – ganz ohne die große Glocke.

Informationen Männernetzwerk Mallorca (MNM) Austausch mit Gleichgesinnten auf der Insel. Kontakt über: mn-mallorca.com

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