Mallorca für Schlagerfans: Bettina Klos lädt zur „Atem(k)los“-Party

Tanzbare Melodien, die sofort hängen bleiben. Ohrwürmer voller Liebe, Sehnsucht, Lebensfreude und den kleinen großen Dramen des Alltags – mit Refrains zum Mitsingen. Schlagermusik ist oft emotional, manchmal kitschig, aber mit ihrem Pathos und Humor doch im besten Sinne ehrlich. Nicht umsonst ist sie bei der deutschen Bevölkerung so beliebt– jeder fünfte Bundesbürger ab 14 Jahren hört laut der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach von 2025 gerne Schlager. Auch in der deutschen Community auf Mallorca finden sich zahlreiche Schlagerfans, und die haben einen festen Treffpunkt: die regelmäßigen „Atem(k)los“-Schlagerpartys von Netzwerkerin Bettina Klos.

„Ich kenne fast jedes Lied auswendig“

„Im Sommer pausiere ich meistens, und dann fangen die Leute bereits an zu fragen, wann endlich die nächste Party ist“, erzählt Klos, die am selben Tag wie Helene Fischer Geburtstag hat und schon mit Schlagermusik groß geworden ist. Ihr Vater arbeitete früher nebenbei als DJ auf Betriebsfeiern, Hochzeiten und Jubiläen, und zu Hause liefen Roland Kaiser, Udo Jürgens, Howard Carpendale, Roberto Blanco, die Flippers, Andrea Berg oder Roger Whittaker. „Ich kenne fast jedes Lied auswendig“, sagt sie. Oft reichen ihr die ersten Takte, und sie weiß, welcher Song kommt. Dazu passt, dass sie Sprache und Kommunikation studiert hat und sich besonders für Texte begeistert. Schlager, sagt sie sinngemäß, sei Musik, in der gereimt, erzählt und direkt gefühlt werde. Kein Wunder also, dass sie sich nicht ganz uneigennützig überlegte, auf Mallorca Schlagerpartys zu organisieren. Seit zwei Jahren veranstaltet sie unter dem Motto „Atem(k)los durch die Nacht“ regelmäßig ihre Partys – meistens in der MAHA Lounge in Peguera, „einer super Location in erster Meereslinie“, wobei sie aber auch offen für zusätzliche Veranstaltungsorte sei.

Klassische Schlager anstatt Ballermann-Hits

DJ Felix (36) ist der Stamm-DJ der MAHA Lounge und selber nicht per se Schlagerfan. Er erlebe jedoch als Event-DJ immer wieder, wie Schlager sofort helfen, wenn deutsche Gruppen nicht richtig in Stimmung kommen: „Sobald ich die ersten Schlager spiele, sind sie dann doch alle auf der Tanzfläche.“ Genau deshalb kommt auch der Unternehmer Sascha Neck immer wieder gerne zu den Schlagerpartys von Bettina Klos: „Ich liebe es, Discofox zu tanzen, und bei den Partys sind einfach immer Frauen auf der Tanzfläche, die genauso Lust dazu haben“, sagt der 54-Jährige. Er schätze außerdem die klassische Musikauswahl – „bitte keine Ballermann-Hits“ – und das Niveau der Gäste, die meistens „Ü40“ seien.

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Auch Schlagersternchen sind bei den Atem(k)klos-Partys mit dabei: Steffen Sturm (Mitte) und Anuschka Miccoli (re.). / Petra Lagger

Auch Model Petra Lagger ist eingefleischter Schlagerfan und Stammgast bei den Atem(k)los-Partys. Die Inhaberin einer Modelschule und -agentur auf Mallorca ist selbst mit vielen Schlagerkünstlern befreundet und bringt diese öfter mit zu den Partys, wo sie dann gleich zum Mikro greifen würden und zwischendurch auftreten. Lagger überlegt sogar, ab nächstem Monat selber regelmäßig Schlagerkonzerte sonntags im Tardeo-Format zu organisieren, und ist dafür im Kontakt mit dem Golf Club Maioris: „Schlager sind hip!“

Informationen „Atem(k)los “-Schlagerpartys Nächste Termine in der MAHA Lounge in Peguera: 4. September und 9. Oktober, 20–3 Uhr, Eintritt frei Reservierungen unter: WhatsApp: Tel.: 657-65 99 61 Infos: klos-to-you.com oder Tel.: 686-63 13 10

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