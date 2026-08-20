TV-Tipp für Mallorca-Fans: 3sat zeigt „Balearen – Die vier schönen Schwestern“

Im Januar 2025 war die vierteilige Doku "Balearen – Die vier schönen Schwestern" bereits bei ARTE zu sehen, nun laufen die vier Folgen am Freitag (21.8.) ab 15.20 Uhr erneut, dieses Mal bei 3sat. Jeder Insel ist dabei eine eigene Folge gewidmet.

Darum geht's in dem Format

In der Ankündigung zu dem Format heißt es: "Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera vereinen das mediterrane Klima, die kontrastreiche Landschaft und eine reiche Tierwelt – und doch sind die Baleareninseln sehr unterschiedlich. Die vierteilige Reihe stellt die Lebenswelt abseits von Partymeilen und Touristenpfaden sowie Menschen vor, die sich leidenschaftlich für die Natur und ihre Kultur einsetzen."

Mallorca-Folge macht den Anfang

Den Anfang macht die Folge über Mallorca ("Mallorca, die Königin"). Laut der Programmbeschreibung geht es in der Episode um Folgendes: "Sie begleitet Meeresbiologen bei der Rettung der Neptungraswiesen, zeigt, wie Wissenschaftler sich für den Schutz der Mönchsgeier in der Serra de Tramuntana einsetzen und trifft Korbflechterinnen von Capdepera, die eine alte Handwerkskunst bewahren."

Mallorca, bekannt für seine steilen Küsten, die majestätische Serra de Tramuntana und fruchtbaren Olivenhaine, sei auch Heimat des Wissenschaftlers José Escaño Roepstorff. "Er versucht mit dem Projekt 'MedGardens', die bedrohten Neptungraswiesen rund um die Insel zu retten. Diese Unterwasserpflanzen sind wichtig für das marine Ökosystem, aber durch Tourismus und Umweltverschmutzung stark gefährdet. Mit viel Hingabe werden sie gesammelt und an geeigneten Stellen wieder angesiedelt", liest man weiter.

Silvi Mus und José Roepstorff arbeiten für die Organisation MedGardens, die sich zum Ziel gesetzt hat, die ökologische Vielfalt unter Wasser in Mallorcas Küstenregionen zu verbessern. / ZDF/arte, Torben Müller

Auch Pep Tapia von der "Fundación Vida Silvestre Mediterránea" kommt vor, der in den Höhen der Serra de Tramuntana unermüdlich für den Schutz der Mönchsgeier arbeitet. "Diese majestätischen Vögel waren einst vom Aussterben bedroht, doch dank der Bemühungen von Naturschützern leben wieder rund 350 Exemplare auf der Insel. Mit Kameras überwachen sie die Geier und dokumentieren ihre Lebensweise, um ihren Fortbestand zu sichern."

Ab in den Nordosten

Auch in Capdepera war das Kamerateam, bei "Ses Madones de sa Llata", die eine alte Handwerkskunst betreiben: das Flechten von Körben und anderen Gegenständen aus Palmblättern. "Antonella Farris und Araceli Iranzo haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese uralte Tradition zu erlernen und weiterzuführen, um das Wissen der letzten Korbflechterinnen für kommende Generationen zu erhalten", wie es in der Ankündigung heißt.

Mallorca ist ein Sehnsuchtsziel und lockt Reisende aus aller Welt. Sie hat mächtige Steilküsten, türkisblaue Buchten und herrliche Sandstrände. / ZDF/arte, Torben Müller

Die Mallorca-Folge zeige auch das kulturelle Erbe der Insel, "von den maurischen Terrassen bis zur modernen Küche, wo traditionelle Speisen wie das Gebäck Ensaïmada und die Rohwurst Sobrasada immer noch eine wichtige Rolle spielen".

Weitere Programmplanung

Um 16 Uhr läuft dann "Menorca, die kleine Schwester" weiter. Gezeigt wird unter anderem, wie sich Menorca die sehr eigene Kultur bewahrt hat: mit inseltypischen Sandalen, aromatischem Käse und sogar einer eigenen Pferderasse.

Der Naturhafen der Küstenortes Ciutadella liegt idyllisch vor den Toren der historischen Altstadt. / ZDF/arte, Torben Müller

Im Anschluss ist um 16.45 Uhr "Ibiza, die Strahlende" an der Reihe. Diesmal im Blickpunkt: die Feuerwehr, Hundezüchter, eine Apnoetaucherin, Salzgärtner und eine Goldschmiedin.

Eivissa, die Hauptstadt Ibizas. / ZDF/arte, Vincent Productions

Den Abschluss bildet um 17.30 Uhr die Folge "Formentera, die Einsame". Erneut werden die Seegraswiesen in den Blickpunkt gestellt. Weitere Protagonisten sind Tänzerinnen des traditionellen Bauernballs, des "Ball Pagès, die sich auf ihren Auftritt vorbereiten, und ein Fotograf, der nach Vögeln in der Landschaft Ausschau hält.

Die vier Folgen sind auch in der ARTE-Mediathek zu finden.