Mallorca wieder im TV: Dieser Spielfilm läuft am Samstag im Ersten

Nach der BR-Sendung "mehr/wert" am Donnerstagabend (27.8.) ist die Insel am Samstag (29.8.) gleich wieder im Fernsehen zu sehen. Dieses Mal zeigt Das Erste um 14 Uhr den auf Mallorca gedrehten Spielfilm "Im Fluss des Lebens".

Laut der Ankündigung geht es darin um Folgendes: "Die Berliner Schriftstellerin Agnes Berg (Ruth Maria Kubitschek) erhält einen Literaturpreis für ihren neuen Roman, in dem sie einfühlsam über das Sterben schreibt. Doch dann geschieht das Unfassbare: Ihre einzige Tochter Johanna, die sich mit ihrem spanischen Ehemann und zwei Kindern in der Wahlheimat Mallorca angesiedelt hat, kommt bei einem Autounfall ums Leben. Agnes ist erschüttert, denn der schmerzliche Streit, der Mutter und Tochter seit 15 Jahren entzweit hatte, lässt sich nun nicht mehr beilegen."

Spielfilm voller Mallorca-Feeling

Daraufhin reist die Schriftstellerin mit ihrer besten Freundin Katharina (Katerina Jacob) nach Spanien, wo die beiden ein kalter Empfang erwartet. "Die Enkel Natascha (Magali Greif) und Enrico (Kristo Ferkic) haben ihre deutsche Großmutter noch nie gesehen und reagieren abweisend. Auch Haushälterin Inez (Marijam Agischewa), der Gärtner Pablo (Oscar Ortega Sánchez) und Maria (Ellen Schwiers), die spanische Mutter ihres Schwiegersohns, lassen Agnes spüren, dass sie nicht willkommen ist. Allein Katharina und Richard Gutmann (Charles Brauer), Anwalt und langjähriger Freund der Familie, machen ihr Mut. Schritt für Schritt gewinnt Agnes das Vertrauen der beiden Enkel, die ihre Oma bald ins Herz schließen", liest man in der Ankündigung des Films.

Immerhin: Eine (vermeintlich) gute Nachricht gibt es dann doch von Agnes' Verleger. "Ein amerikanischer Medienkonzern will ihre Bücher vermarkten und lädt die deutsche Autorin zu einer mehrmonatigen Lesereise ein. Agnes steht vor einer schweren Entscheidung."

Das Drehbuch des eineinhalbstündigen Films ist von Mathias Klaschka, Regie führte Wolf Gremm. In den vergangenen Jahren wurde der Film immer wieder im deutschen Fernsehen gezeigt. Der Film wird nach der Ausstrahlung vermutlich auch in der ARD-Mediathek zu sehen sein.