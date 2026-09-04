Neun Frauen, neun Perspektiven: Diese Künstlerinnen stellen jetzt in Palma aus

Ganz unterschiedliche Lebenswege, ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt – Mallorca zieht Menschen von überall an und entwickelt sich zunehmend zum internationalen Hotspot. Auch diese neun Frauen und ihre unterschiedlichen Hintergründe sind mit der Insel verbunden. Die Künstlerinnen haben sich im Women’s Network Mallorca getroffen und dort eine eigene Gruppe gegründet. Jede interpretiert das Dasein auf ihre individuelle kreative Art und am kommenden Wochenende (Samstag, 5.9., und Sonntag, 6.9.) zeigt sie bei einer gemeinsamen Gruppenausstellung in der Muse Palma eine Auswahl ihrer Werke.

Möglich gemacht hat die Ausstellung Carmen Hinrichs, die Gründerin des Women’s Network Mallorca. Ihr war schon länger aufgefallen, wie viele spannende kreative Köpfe sich unter den Frauen des Netzwerks befanden. „Gerade für Künstlerinnen ist es oft nicht so einfach, mit ihrer Arbeit sichtbar zu werden und ein neues Publikum zu erreichen. Deshalb wollte ich ihnen über das Netzwerk eine gemeinsame Plattform geben“, erklärt die Frau hinter dem WNM. Sie stellte ihre Idee in der Künstlerinnengruppe des Netzwerkes vor und lud ohne Bedingungen zur Teilnahme ein – es gab also keine klassische Bewerbung oder Jury. „Mir war wichtig, die vorhandene Vielfalt zu zeigen und unseren Mitgliedern ganz unkompliziert die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten zu präsentieren“, sagt Hinrichs.

Die Wahl fiel auf das Muse in Palma, „weil es ein schöner, urbaner Ort ist und wir mit der Ausstellung bewusst auch über unsere eigene Netzwerk-Bubble hinausgehen möchten“. Die Kosten für die Miete des Ausstellungsraumes tragen die teilnehmenden Künstlerinnen gemeinsam. Sie werden während der beiden Ausstellungstage vor Ort sein, sodass für Besucher die Möglichkeit besteht, sich mit ihnen persönlich über ihre Arbeiten auszutauschen. Dazu gibt es Wein und mallorquinische Coca.

Hier stellen wir die neun Künstlerinnen kurz vor:

Claudia Weihrauch – Die Welt in einzigartigen Monoprints

„Die Welt ist voller Bilder, und solange ich denken kann, sind Bilder meine Sprache“, sagt Claudia Weihrauch. Sie absolvierte ein Grafikdesignstudium in München sowie ein Studium an der Kunstakademie Leonardo in Hamburg. Weihrauch präsentierte ihre Arbeiten bereits bei diversen Ausstellungen in Hamburg, Lübeck, Kittlitz und Seedorf sowie in Artà auf Mallorca. 35 Jahre lang war sie Art-Direktorin bei großen Werbeagenturen und Handelsunternehmen in Hamburg.

Claudia Weihrauch denkt in Bildern. / Privat

Seit 26 Jahren wohnt sie zeitweise in Artà. „Mich fasziniert die Mischung aus dem präzisen Handwerk des Hochdrucks mit einem kreativen Druckverfahren. Durch das Übereinanderdrucken entstehen lebendige, dreidimensionale Unikate, die je nach Motivgegenstand etwas ganz Eigenes mit dem Inhalt machen“, begründet sie ihre Vorliebe für den Monoprint. IG: clawei_art

Gesine Ehrhardt – Künstlerin zwischen Malerei, GrafikDesign und kulturellem Engagement

Die Grafikdesignerin und Künstlerin Gesine Ehrhardt lebt und arbeitet in Stuttgart sowie seit 23 Jahren auch in Artà auf Mallorca. Ihre gestalterische Haltung ist geprägt von Offenheit, Internationalität und dem Interesse an unterschiedlichen kulturellen Perspektiven. Erfahrungen in San Francisco und Sydney erweiterten früh ihren Blick auf Design und Werbung und flossen ebenso in ihre spätere Arbeit als Art-Direktorin wie auch in die Gründung ihrer eigenen Agentur GeDESIGN ein. Was Gesine Ehrhardt auszeichnet, ist die Verbindung von freier Kunst und angewandter Gestaltung. Sie bewegt sich selbstverständlich zwischen Malerei, Grafikdesign und konzeptioneller Arbeit und verbindet dabei gestalterische Klarheit mit ihrer persönlichen Handschrift.

Gesine Ehrhardt beim Malen in Artà. / Privat

Ein wichtiger Teil ihres Wirkens ist zudem die Vermittlung von Kunst. Seit vielen Jahren unterstützt sie die Bennix India Foundation und engagiert sich ehrenamtlich an einer Mädchenschule in Coimbatore im südindischen Tamil Nadu. Dort gibt sie regelmäßig Kunst- und Malkurse für 150 bis 300 Mädchen und vermittelt nicht nur künstlerische Techniken, sondern eröffnet den Schülerinnen auch Räume für Ausdruck, Selbstvertrauen und persönliche Entwicklung. Kunst wird dabei eine Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entdecken, sich mitzuteilen und neue Perspektiven zu entwickeln. www.ge-design.art

Gesine Ehrhardt beim Malunterricht in der Mädchenschule im südindischen Tamil Nadu. / Privat

Birgit Thomsen – Innere Landschaften entdecken

Birgit Thomsen versteht Malerei als einen Zugang zu inneren Räumen. In ihren abstrakten Mixed-Media-Arbeiten begegnen sich Bewusstsein, Erinnerungen und Emotionen und finden ihren Ausdruck in Farbe, Struktur und Material. Ihre Kunst erzählt dabei weniger eine festgelegte Geschichte als vielmehr Räume öffnet – für Wahrnehmung, Intuition und persönliche Entdeckung. Charakteristisch für ihre Arbeit ist die Verbindung von intuitivem Gestalten und bewusster innerer Auseinandersetzung.

Malen als Zugang zur eigenen inneren Wahrnehmung: Birgit Thomsen in Aktion. / Privat

Birgit Thomsen ist zudem „Intentional Creativity Artist & Teacher“ und vermittelt kreative Prozesse. Kunst ist für sie eine Möglichkeit, sich dem eigenen Inneren anzunähern und verborgene Gedanken, Empfindungen und Erinnerungen sichtbar werden zu lassen. Das fertige Bild stehe nicht alleine im Mittelpunkt, sondern genauso der Weg dorthin. IG: birgitthomsenart

Cornelia Fehrenbach – Mediterrane Lebensfreude

Der Duft von Zitronen, eine leichte Brise vom Meer, leuchtende Bougainvilleen und das warme Licht der Insel – Cornelia Fehrenbachs Malerei ist eine Liebeserklärung an Mallorca und das mediterrane Lebensgefühl. Ihre Bilder erzählen von der Schönheit des Alltäglichen und von jenen kleinen Momenten, Farben und Eindrücken, die das Leben im Süden so besonders machen.

Cornelia Fehrenbach in ihrem Atelier in Artà. / Privat

Kreativität begleitet die 1968 in Bremen geborene Künstlerin schon ihr ganzes Leben. Ursprünglich kommt sie aus der Mode und dem Design, für ihre Ausbildung führte ihr Weg nach Florenz. Seit 2017 widmet sie sich ganz der Malerei. Nach erfolgreichen Ausstellungen auf Mallorca eröffnete sie ihre eigene Galerie in Artà. Ihre bevorzugten Motive findet Cornelia Fehrenbach unmittelbar in der mediterranen Welt: Zitronen und Oliven, Meer und Strände, mallorquinische Windmühlen, Palmen und Vespas treffen auf florale Arbeiten mit Mandelblüten, Lavendel und Bougainvillea. corneliafehrenbach.com

Brigitte Dengler – Der Zufall als Inspirationsquelle

Seit 2003 unterhält Brigitte E. Dengler ein Atelier auf Mallorca. Sie lebt und arbeitet sowohl in Düsseldorf als auch in Sant Llorenç des Cardassar und ist Mitglied im Düsseldorfer Künstlerverein „Malkasten“. Ihre künstlerische Arbeit ist geprägt von der Neugier auf das Unvorhersehbare und von einer intensiven Auseinandersetzung mit Material, Erinnerung und menschlicher Erfahrung. Denglers Werke sind eine Entdeckungsreise zu Themen wie Mythen, Literatur, Landschaften, Menschen, Musik und Spuren gelebten Lebens.

Künstlerin Brigitte Dengler liebt den Zufall. / Privat

In ihren Arbeiten auf Leinwand überlagern sich Ton, Wachs, Sand, Papier und Pigmente zu vielschichtigen Oberflächen – ganz nach ihrem künstlerischen Credo:„Der Zufall ist meine liebste Inspirationsquelle.“ brigitte-dengler.de

Sabine Schmekel – Die Notwendigkeit des Gestaltens

Sabine Schmekel verbindet Gestaltung, unternehmerisches Denken und ein ausgeprägtes Gespür für visuelle Kommunikation. Ihr Blick ist geprägt von unterschiedlichen Designwelten: von Mode und Produktgestaltung bis hin zu Film und Markeninszenierung. Als Unternehmerin entwickelte sie nicht nur kreative Ideen, sondern übersetzte diese auch in tragfähige Projekte. Momentan beschäftigt sich die Künstlerin vorwiegend mit Interior-Design und Malerei. Sie verspürt „die Notwendigkeit zu gestalten“. Design auf Leinwand sei dabei ihr ständiger Begleiter.

Sabine Schmekel malt u.a. Kidult-Produkte und thematisert Corona. / Privat

Ihre Gemälde haben verschiedene Themenansätze und stechen durch ihre klare grafische Bildsprache hervor. Besonders ihre Werke, die die Coronazeit aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen dokumentieren, regen zum Nachdenken an und verarbeiten in einer klaren und einfachen Bildsprache, welche Sorgen ihnen die Politik und die Erwachsenen damals auferlegt haben. IG: design_ 7000

Andrea Kiesbye – Malen als Meditation

Mallorca ist für Andrea Kiesbye weit mehr als nur ihr Lebensmittelpunkt seit 2021. Auf der Insel findet sie die tägliche Inspiration, die ihre künstlerische Arbeit auf besondere Weise prägt. Die Farben, das Licht und die Natur berühren sie immer wieder neu. Auch Fundstücke wie Sand, Palmblätter oder Holz fließen in ihre Arbeiten ein und schaffen eine unmittelbare Verbindung zu ihrer Umgebung. Die Malerei begleitet Andrea Kiesbye bereits seit ihrer Kindheit. Seit 2009 widmet sie sich ihr kontinuierlich und entwickelt ihre eigene Bildsprache immer weiter.

Andrea Kiesbye vergisst im Atelier Raum und Zeit. / Privat

Ohne festes Konzept und ohne Inszenierung entwickeln sich Linien, Flächen und Farbverläufe zu ihrer persönlichen Ausdrucksform. Das Malen selbst sei für sie ein meditativer Prozess, in dem sie ganz in Farbe, Material und Bewegung eintauche. artbykiesbye.com

Atelier Ono – Die Bildwelten von Gabriele Völkers

Nach vielen Jahren in Hamburg lebt und arbeitet Gabriele Völkers heute auf Mallorca. Gerade hat sie die Schlüssel für ihr eigenes Atelier in S’Alqueria Blanca empfangen und beginnt dort ein neues kreatives Kapitel. Die Insel inspiriert Völkers – das Licht sowie die Farben und die Landschaft prägen ihren heutigen Stil. Schicht für Schicht und ohne jedes vorgegebene Ergebnis entstehen die großformatigen Arbeiten der Künstlerin ganz intuitiv. „Mein kreativer Prozess ist oft ein emotionaler Spiegel. Vor allem in der Farbwahl kommt das zum Ausdruck.“

Gabriele Völkers Werke entstehen intuitiv. / Privat

Seit 1995 begleitet die Malerei Völkers Leben. Ihre künstlerische Ausbildung absolvierte sie an verschiedenen Kunstakademien und bei Fortbildungen – unter anderem bei der Schweizer Malerin Pia Fries, deren Arbeitsweise sie nachhaltig geprägt habe. IG: atelierono.art

Mariska Meijers – Farbe, Muster, pure Lebensfreude

Kräftige Farben, überraschende Muster und eine unverkennbare Leichtigkeit machen die Arbeiten von Mariska Meijers aus. Die niederländische Künstlerin und Designerin verbindet expressive Malerei mit einem ausgeprägten Gespür für Interieur und Stil. Ihre Werke wirken spontan, selbstbewusst und lebensbejahend. Mariska Meijers ist Autodidaktin und arbeitet bewusst jenseits starrer Regeln. Sie vertraut auf Instinkt, Farbe und Komposition und bewegt sich dabei frei zwischen Stillleben, Porträt, Landschaft und Abstraktion.

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Mariska Meijers liebt Vintage-Rahmen für ihre Werke. / Privat

Meijers verbindet gern Kunst mit Design und überträgt ihre Motive sowie ihre Farbwelt auf Textilien, Tapeten, Leuchten und Interieur-Objekte. Sie schafft damit eine ganz eigene visuelle Welt und unter ihrer Marke Mariska Meijers Amsterdam entstehen Kollektionen, die internationale Beachtung finden. Das entspannte Lebensgefühl auf Mallorca sowie die Freiheit zu reisen geben Meijers neue Impulse für ihre Werke. mariskameijers.com

White Canvas Event Muse Palma Gruppenausstellung von neun Künstlerinnen aus dem Women’s Network Mallorca Samstag 5.9. & Sonntag 6.9., jeweils 11–18 Uhr Muse Palma, Carrer G. Ricardo Ortega, 48

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