Culinary Lab Mallorca: Gemeinsam kochen und genießen in Cala d’Or
Hier wird selbst geschnippelt und gekocht: Im Culinary Lab Mallorca in Cala d’Or bereiten die Gäste gemeinsam mit dem Koch und Sommelier Robert Tillner Tapas, Paella und mallorquinischen Mandelkuchen auf humorvolle Weise zu
Bevor überhaupt die bereitliegende Kochschürze angelegt wird, gibt es erst einmal einen Begrüßungs-Cava beim Kochevent des Culinary Lab Mallorca in Cala d’Or. „Fühlt euch hier die nächsten vier Stunden ganz zu Hause und bringt euch ein. Das ist ein Hands-on-Event“, begrüßt Robert Tillner, der Koch und Gründer von Mallorca Culinary Tours, die Gruppe von acht Personen. Sechs von ihnen sind deutsche Ärztinnen, die seit dem gemeinsamen Studium befreundet sind und sich einmal im Jahr zum gemeinsamen „Mädelsurlaub“ treffen. Julia feiert heute ihren 30. Geburtstag in der Runde.
Nicht nur Kochevents
Dazu gesellen sich John und Nathalie aus Schottland, die bereits zum zweiten Mal bei Tillner buchen. Letztes Jahr machten sie eine Brauereiführung durch die im Keller liegende „kleinste legale Brauerei in Cala d’Or“ und lernten dabei gleichzeitig alles über das Bierbrauen. John hatte das so begeistert, dass er jetzt zu Hause auch sein eigenes Bier ansetzt.
Heute aber soll gemeinsam ein 5-Gänge-Menü mit drei Tapas, einer Paella mixta als Hauptgang und Gató mallorquin als Dessert kreiert werden. „Je nach Saison wechselt das Menü, es gibt auch mal mallorquinisches Trampo oder Tumbet “, erzählt Tillner, während er die verschiedenen Rezepte kurz erklärt und dabei auch immer wieder aufmerksam die Gläser der Teilnehmer füllt. Nach dem Rezept von Tillners 82-jähriger Nachbarin beginnt die Gruppe mit dem Mandelkuchen – verfeinert mit einer halben Orange und Zimt.
Danach teilen sich die Gäste für die Zubereitung der Gambas al Ajillo, Tortilla Española und Albóndigas mit Salsa de Almendras auf. Gewürzt wird mit mildem Meersalz und Pimentón de la Vera dulce, seinem „kleinen Zaubermittel“. Nach der Regel der Mise en place wird alles vorbereitet, dann gekocht: „So laufen wir nicht wie ein kopfloses Huhn herum“, erklärt Tillner.
Die Tapas werden mit noch mehr Wein der befreundeten Bodega 65 verspeist, bevor es an die Paella geht. Die Stimmung ist ausgelassen, das Essen köstlich und Tillner ein humorvoller Gastgeber. Er betreibt seine Mallorca Culinary Tours mit Ausflügen zu 15 Weingütern der Insel bereits seit elf Jahren. Nachdem er zwanzig Jahre lang als Chef-Sommelier und Tauchlehrer zur See fuhr, wurde Mallorca zu seiner Wahlheimat. 2024 gründete er zudem sein Culinary Lab mit verschiedenen Events und Barbetrieb.
Informationen
Culinary Lab Mallorca
Kochevent: „Kochen & Wein“, 4 Stunden, 99 Euro pro Person – inklusive selbstbereitetes 5-Gänge-Menü sowie Aperitif, Softdrinks und lokale Weine.
Carrer des Garbelló, 18, Cala d’Or.
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