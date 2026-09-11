Wiesn-Gaudi unter Palmen erleben: Diese Oktoberfeste stehen 2026 auf Mallorca an

Wer in Tracht feiern und zu Oktoberfest-Musik schunkeln will, muss nicht nach Bayern fliegen. Auf der Insel gibt es mittlerweile längst kleinere Ableger der Münchner Wiesn mit deutschem Bier, bayerischem Flair und deftigem Essen. Welche Termine Sie sich für 2026 schon einmal vormerken können:

Bierbrunnen (Cala Ratjada)

Schon seit vielen Jahren organisiert dieser bekannte Partytempel (Sa Font) ein Oktoberfest. In diesem Jahr findet es am 12. September statt. Beginn ist um 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bis ca. 14.30 Uhr gibt es kostenlos Bier, Würstchen und Kartoffelsalat. Für die Hintergrund-Musik sorgen die Grisha Band, Banjee, Alex Engel, Kikii und die Tanny Mas Band.

Viele Gäste kommen in aus Deutschland mitgebrachten Dirndln und Lederhosen. Dennoch ist das Publikum keineswegs nur deutschsprachig. Auch viele Spanier haben ihre Freude am Oktoberfest.

Zum Oktoberfest im Bierbrunnen gerne in Tracht erscheinen! / Bierbrunnen

Yolo (Cala Millor)

Das Lokal an der Ostküste organisiert vom 18. bis 20. September ein Oktoberfest-Wochenende. Dann gibt es auf Vorbestellung Haxe, dazu Bier und Wiesn-Stimmung. Reservierungen werden bis 9. September unter der Telefonnummer 643-82 00 06 entgegengenommen.

Don Markus Granja (Porreres)

Auf dem privaten Bauernhof in der Nähe von Porreres wird am 19. September ein Oktoberfest zelebriert. Aufgetischt werden Currywurst, Weißwurst, Obazda, Fleischsalat, Kartoffelsalat, Käsekrainer, Fleischkäsweckle, Haxe und Kaiserschmarrn. Dazu gibt es Festbier. Los geht’s um 18 Uhr.

Wer kommen will, muss sich vorab per privater Nachricht an „Don Markus DS“ auf Facebook anmelden. Im Eintrittspreis von 55 Euro ist auch die Verpflegung enthalten.

Little Rock Stars (Cala Millor)

Die aus dem Vox-Format „Goodbye Deutschland“ bekannte Auswanderin Angela de Rosa organisiert in ihrem Lokal an der Ostküste zum dritten Mal vom 19. bis 27. September gleich eine ganze Oktoberfest-Woche. Das Programm sieht dann wie folgt aus: Samstag (19.9.): Haxen-Essen. Die saftige Schweinshaxe mit bayerischen Beilagen gibt es nur auf Vorbestellung (bis 14. September). Danach ist Party mit dem DJ und Sänger DENNIS aus Hamburg und Schlagern, Pop und Rock angesagt. Am Sonntag (20.9.) steht von 10 bis 12 Uhr Frühschoppen auf dem Programm. Dabei werden Weißwürste, Brezeln und Bier geboten (bitte vorab anmelden, bis 19. September). Am 19. und 26. September steht jeweils um 19 und 20.30 Uhr Maßkrug-Stemmen an. Einen der Preise (Maß oder Gutscheine) abräumen und teilnehmen können sowohl Männer als auch Frauen.

In Cala Millor laden Gastronomin Angela de Rosa und ihr Partner Carsten G. zum Oktoberfest ein. / Privat

Anlässlich der Oktoberfest-Woche gibt es im Little Rock Stars eine extra Karte mit bayrischen Spezialitäten (Obazda, Krautsalat, Leberkäse, Käsespätzle, warmer Apfelstrudel) und Original Paulaner Oktoberfestbier. Daneben gibt es eine Fotowand, an der man lustige Bilder schießen kann.

Restraurant Halali (Cala Murada)

Am 3. Oktober findet ab 19 Uhr bereits zum elften Mal das Oktoberfest im Restaurant Halali an der Ostküste statt. Besitzer und Küchenchef Stefan Gebhardt und seine Frau Aniko bieten zu diesem Anlass viele bayerische Spezialitäten wie Weißwurst, Leberkäse, Brezel, Obazda, Spanferkelhaxe mit Sauerkraut und Kaiserschmarrn an. Passend dazu gibt’s Bier. Dresscode: Man kann natürlich anziehen, was man will, aber gern gesehen wird entsprechende Tracht. Reservierung unter: Tel. 971-83 35 47 oder unter halali-restaurante.com

Vino y más (Peguera)

Schon seit mehr als 17 Jahren bietet auch die Kult-Wirtin Erna Hepp ihren Gästen Oktoberfest-Stimmung, in diesem Jahr am 10. und 11. Oktober jeweils ab 18 Uhr. Ein DJ legt typische Oktoberfest-Musik auf. Am Samstag (10.10.) gibt es ab 22 Uhr eine Dirndl-Prämierung. Zudem gibt es bayerische Schmankerl wie Obazda, Brezel, Leberkäse oder Weißwurst sowie Federweißen und bayerisches Bier.

Balus (Cala Ratjada)

In dem an der Hafenpromenade gelegenen Lokal im Nordosten findet am 17. Oktober ab 14 Uhr das diesjährige Oktoberfest statt. Es gibt wie im Vorjahr einige bayerische Schmankerl, etwa Haxe und Schweinebraten.

Gäste, die in Dirndl und Lederhose kommen, bekommen einen Schnaps, der aufs Haus geht. Für das passende Ambiente gibt es Oktoberfest-Musik.

Santa Ponça

Bereits zum dritten Mal laden Holger Becker und Werner Wiedemann vom 23. Oktober bis 1. November auf das Gelände nahe der Autobahnausfahrt von Santa Ponça ein. Den traditionellen Fassanstich begleitet erneut Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual. Gefeiert wird montags bis freitags von 13 bis 23 Uhr, samstags und sonntags öffnet das 1.000 Quadratmeter große Festzelt bereits um 11 Uhr für Besucher.

Als Acts des Live- und Unterhaltungsprogramms in diesem Jahr mit dabei sind: ZWIRN, die Happy Bavarians, Stimmungssängerin Lola, Chrissi, Oleg am Saxofon, Roberto Silva, Elon & Band und DJ Hally Gally. Daneben wird es einen Dirndl-Contest und weitere Überraschungen geben.

Ein Foto vom Oktoberfest 2024 in Santa Ponça. / Holger Becker

Auch dieses Jahr gibt es täglich von 13 bis 21.30 Uhr wieder allerlei bayrische und österreichische Spezialitäten wie Weißwürstl, Kartoffel- oder Krautsalat, Maultaschen, Leberkäs, Obazda und Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Die Maß, ein Liter Original Münchner Hofbräu, kostet in diesem Jahr 14,90 Euro, die Radler-Maß 13,60 Euro.

Der Eintritt ist wie schon in den Vorjahren frei. Wer will, kann online einen Tisch reservieren, alternativ per info@oktoberfest-mallorca.eu oder Telefon (+34 671-92 95 68). Praktisch: Parken geht direkt vor Ort.

Golf Son Gual (Palma)

Der an der Manacor-Schnellstraße gelegene deutsche Golfplatz organisiert am 7. November um 11.30 Uhr erneut ein Oktoberfest-Turnier. Teilnehmer werden mit 190 Euro zur Kasse gebeten. Das bayerische Essen, Trinken und eine Party sind inklusive.

Anmeldung per E-Mail info@son-gual.com. Bitte das Handicap sowie die Kreditkartennummer angeben und ob man einen Buggy oder Trolley benötigt!

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