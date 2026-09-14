Kopfüber, außer Atem, mittendrin: Ein Besuch beim Yoga del Mar Spirit Festival auf Mallorca

Gefühlt im Nirgendwo der Insel liegt das Gelände des Yoga del Mar Spirit Festivals. Vier Tage lang versammeln sich nahe Llubí Yogis aus der ganzen Welt zum gemeinsamen Praktizieren. Ich selbst habe leider nur wenig Zeit und nach einer Runde über den Markt mit Traumfängern, Klangschalen, Matten, Kleidung jeglicher Art sowie Massagemöglichkeiten und vegetarischem Essen, entscheide ich mich gegen die Teilnahme am Handstand-Workshop und für die „Alchemy Breathwork Session“ im „Mother Earth Space“.

Handstand-Workshop beim Yoga del Mar Spirit Festival / Alexandra Bosse

Die überdachte hölzerne Plattform im Schatten der Bäume ist bereits mit etwa 40 Yogis voll belegt, und so geselle ich mich zu jenen, die ihre Matten in der Natur rund um das Podest ausrollen. Guru Marcos beginnt, uns abwechselnd auf Spanisch und gebrochenem Englisch zu beschwören: „Wir machen eine magische Reise. Legt euch entspannt hin und macht die Augen zu.“ Dann gibt er den Rhythmus fürs Einatmen durch die Nase und Ausatmen durch den Mund vor und erzählt zu epischen Lautsprecherklängen, wo überall hin wir uns visualisieren sollen.

Kein Erfolg bei der Breathwork-Reise zum Ich

Ich liege wie die Prinzessin auf der Erbse und spüre jeden Kieselstein. Dazu krabbeln überall Ameisen auf mir herum, und obwohl Marcos Stimme immer eindringlicher wird, kann ich mich nicht auf den Trip konzentrieren. Als er uns anweist, immer schneller nur noch durch den Mund ein- und auszuatmen und dadurch zu hyperventilieren, bin ich komplett raus. Ich weiß, dass sich durch die Atemtechnik der Sympathikus aktiviert und das Nervensystem auf Alarm schaltet, sodass Puls und Blutdruck steigen. Dadurch kann es zu Schwindel und Herzrasen kommen, gleichzeitig sollen sich dabei emotionale Blockaden lösen. Marcos nennt es „den Weg zum wahren Selbst“.

Das Mantra-Singen mit David Lurey beim Yoga del Mar Spirit-Festival beginnt im Sitzen und endet mit einer tanzenden Menge. / Alexandra Bosse

Aber ich gehe doch lieber zum Mantra-Singen mit David Lurey und tanze dort klatschend in der Menge. Auf dem Weg zum Ausgang komme ich noch bei Alexanders Inversionstherapie vorbei. Die Teilnehmer baumeln bei der „Hangup-Methode“ kontrolliert kopfüber, wodurch das Eigengewicht des Körpers die Wirbelsäule dehnt und die Bandscheiben entlastet. Leider können meine Bandscheiben das nicht mehr genießen. Dann im nächsten Jahr. Da ist das Yogafestival erstmals im Mai. Die Karten sind bereits im Vorverkauf.

Informationen Yoga del Mar Spirit Festival Nächster Termin: 21.–23. Mai 2027 Only Summer Finca, Llubí, Mallorca Infos und Tickets: yogadelmarspiritfestival.com Instagram: yogadelmarspiritfestival

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