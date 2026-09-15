Weltweites Städte-Ranking: Palma unter den Top 200 und auf Rang vier in Spanien

Palma hat im internationalen Städtevergleich aufgeholt. Im Global Cities Index 2026 von Oxford Economics landet die balearische Hauptstadt auf Platz 200 von 1.000 untersuchten Städten – und ist damit die viertbestplatzierte Stadt Spaniens. Vor Palma liegen nur Madrid, Barcelona und Valencia. Gegenüber dem Vorjahr hat die Stadt einen deutlichen Sprung gemacht: 2025 lag Palma noch auf Rang 228.

Madrid ist die bestplatzierte spanische Stadt und belegt weltweit Rang 30. Dahinter folgen Barcelona auf Platz 72, Valencia auf Platz 180 und Palma auf Rang 200. Weitere spanische Städte im Ranking sind Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239) und Las Palmas (248).

Fünf Kategorien entscheiden

Der Global Cities Index 2026 bewertet 1.000 Städte anhand von fünf Bereichen: Wirtschaft, Humankapital, Lebensqualität, Umwelt sowie Verwaltung und Institutionen. Im Bereich Wirtschaft spielen unter anderem Größe, Struktur und Wachstumspotenzial eine Rolle. Beim Humankapital geht es um Fachkräfte, Ausbildung und die Stärke des Arbeitsmarkts. Die Lebensqualität bewertet das Wohlbefinden und die Attraktivität einer Stadt für ihre Bewohner.

Auch Umweltqualität und Nachhaltigkeit sowie die Stärke der Institutionen fließen in die Bewertung ein. Oxford Economics berücksichtigt dabei nicht nur bisherige Daten, sondern auch eigene Wirtschaftsprognosen zur künftigen Entwicklung der Städte.

New York bleibt an der Spitze

New York führt das Ranking weiterhin an, gefolgt von London und Paris. Auf den weiteren Plätzen der Top Ten liegen Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San José, Tokio und Zürich. Städte aus Europa und Nordamerika belegen 78 der ersten 100 Plätze. Oxford Economics verweist zugleich auf das zunehmende Gewicht großer Städte in Asien und im Nahen Osten.

Große US-Städte schneiden dem Bericht zufolge besonders stark bei Wirtschaftskraft und der Anziehung von Fachkräften ab. Viele europäische Städte erzielen dagegen bessere Werte bei Lebensqualität, Umwelt sowie Verwaltung und Institutionen.